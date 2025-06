ক্যালিফোর্নিয়ার লোকটি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত ট্রাম্পের বিরুদ্ধে হত্যার হুমকির অভিযোগে অভিযুক্ত

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

একটি ফেডারেল গ্র্যান্ড জুরি মঙ্গলবার ক্যালিফোর্নিয়ার একজন সান বার্নার্ডিনো কাউন্টিকে অভিযুক্ত করেছে, তত্কালীন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগে ডোনাল্ড ট্রাম্প নভেম্বরে ওভাল অফিসে দ্বিতীয় মেয়াদ জয়ের পরে।

মার্কিন বিচার বিভাগ জানিয়েছে, ইউক্কা উপত্যকার 73৩ বছর বয়সী টমাস ইউজিন স্ট্রেভেলকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিতদের বিরুদ্ধে হুমকি দেওয়ার তিনটি অভিযোগের অভিযোগ আনা হয়েছে।

গ্রেপ্তার হওয়ার একদিন পর মঙ্গলবার ক্যালিফোর্নিয়ার রিভারসাইডে ইউএস জেলা আদালতে স্ট্রেভেলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি বলেছেন, “এই আসামীর বিরুদ্ধে আমাদের রাষ্ট্রপতির জীবনকে হুমকির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে – এমন এক ব্যক্তি যিনি ইতিমধ্যে তার জীবনে দুটি অবমাননাকর প্রচেষ্টা থেকে বেঁচে গেছেন।” “বিচার বিভাগ এই হুমকিগুলি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নিয়ে যায় এবং এই অপরাধকে আইনের সম্পূর্ণ পর্যায়ে বিচার করবে।”

অভিযোগ অনুসারে, স্ট্রেভেল ফেসবুকে ট্রাম্পকে হুমকি দিয়ে ফেসবুকে বেশ কয়েকটি বার্তা পোস্ট করেছিলেন, ২০২৪ সালের ৫ নভেম্বর নির্বাচনের আগে এবং পরে।

১৫ ই অক্টোবরের প্রথম দিকে, অভিযোগের দাবি, স্ট্রেভেল তার বন্ধুদের কাছে একটি বার্তা পোস্ট করেছিলেন যে এটি ট্রাম্পকে উল্লেখ করে “তার মস্তিষ্ককে উড়িয়ে দেওয়ার নিখুঁত দিন”, তিনি আরও যোগ করেছেন যে তিনি ট্রিগারটি টানতে পছন্দ করবেন।

He continued to make profanity-laced posts about the death of Trump on Nov. 3, Nov. 20, Nov. 25 and Nov. 29.

পদগুলি চার্জ করার সময়, অভিযোগটি তিনটি নির্দিষ্ট পোস্টের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, যা 12 নভেম্বর, 19 নভেম্বর এবং 28 নভেম্বর করা হয়েছিল।

“আমার এ – – আমেরিকাটিকে আবারও দুর্দান্ত করে তুলতে এবং তার মাকে উড়িয়ে দিতে ইচ্ছুক – – – – – – মস্তিষ্কের বাইরে। এস — এর অংশটি কখনই আমার রাষ্ট্রপতি হতে পারে না,” স্ট্রেভেল অভিযোগ করেছিলেন যে 12 নভেম্বর।

দ্বিতীয় চার্জটি 19 নভেম্বর স্ট্রেভেল দ্বারা করা হুমকির ভিত্তিতে তৈরি।

“আমি আপনার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিতদের কানের মধ্যে একটি বুলেট রাখি যা তাত্ক্ষণিকভাবে আমেরিকাটিকে আবার মহান করে তোলে,” এই অভিযোগে বলা হয়েছে স্ট্রেভেল লিখেছেন। “এটি বেঁচে থাকার জন্য আমার উদ্দেশ্য। এটি আমাকে মূল্যহীন মাকে এফ- – – – – হত্যা করতে খুব আনন্দিত করবে।”

তৃতীয় চার্জটি 28 নভেম্বর স্ট্রেভেল দ্বারা ফেসবুকে একটি কথিত পোস্টের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছিল।

স্ট্রেভেল অভিযোগ করেছিলেন, “আমি আপনার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিতদের একটি সফল হত্যার জন্য প্রার্থনা করছি। “আমি আনন্দের সাথে আমার বাম বাদামটি সেই ব্যক্তি হিসাবে দেব যিনি তার কানের মধ্যে বুলেটটি ডানদিকে রাখেন My আমার জীবনের মিশনটি এস- – – এবং আমার মিশনটি আজ রাতে শুরু করে ট্রাম্পকে দেখুন তাই আপনি একজন মৃত মা এফ- – – – এবং আমি আপনার ঘাতক।

মার্কিন অ্যাটর্নি বিল এসাইলি বলেছেন, “এই বিবাদী কর্তৃক যে ধরণের বক্তৃতা ও হুমকি দেওয়া হয়েছিল তাদের মতোই যেগুলি গত বছর রাষ্ট্রপতির জীবন নিয়ে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল তাদের সাথে সমান।” “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক সহিংসতা বা সহিংসতার হুমকির কোনও স্থান নেই। আমরা একই রকম অপরাধমূলক আচরণে জড়িত অন্যদের গ্রেপ্তার ও চার্জ করতে দ্বিধা করব না।”

স্ট্রেভেল তিনটি অভিযোগের জন্য দোষী না বলে স্বীকার করেছেন এবং ২৮ শে জুলাই, ২০২৫ সালে তিনি আদালতে আদালতে ফিরে আসবেন।

একজন ফেডারেল ম্যাজিস্ট্রেট বিচারক তাকে 10,000 ডলার বন্ডে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

দোষী সাব্যস্ত হলে, স্ট্রেভেলকে প্রতিটি গণনার জন্য ফেডারেল কারাগারে সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া যেতে পারে।