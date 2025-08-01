ক্যালিফোর্নিয়া, অন্যান্য রাজ্যগুলি ট্রাম্পকে হুমকি দেওয়ার ক্ষেত্রে লিঙ্গ-নিশ্চিতকরণ যত্ন প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করে

ক্যালিফোর্নিয়া এবং অন্যান্য উদার নেতৃত্বাধীন রাজ্যের একটি জোট শুক্রবার ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে হিজড়া, আন্তঃসেক্স এবং ননবাইনারি শিশু এবং দেশব্যাপী তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য লিঙ্গ-নিশ্চিতকরণ যত্নের অবসান ঘটাতে প্রচেষ্টা নিয়ে মামলা করেছে-তাদেরকে এলজিবিটিকিউ+ রোগী, স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহকারী এবং রাজ্যের অধিকারের উপর অসাংবিধানিক হামলা বলে অভিহিত করেছে।
মামলাটি ক্যালিফোর্নিয়া অ্যাটি নিয়ে এসেছিল। জেনারেল রব বন্টা এবং অন্যান্য 15 টি রাজ্য এবং কলম্বিয়া জেলা থেকে কর্মকর্তারা। এটি রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের ২৮ শে জানুয়ারীর নির্বাহী আদেশকে চ্যালেঞ্জ জানায় যা লিঙ্গ-নিশ্চিতকরণের যত্নকে “বিয়োগ” হিসাবে নিন্দা করে এবং মার্কিন বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদের স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহকারীদের তদন্ত শুরু করেও কার্যকরভাবে নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগের আহ্বান জানিয়েছে।
মামলাটি নোটের নোটে বিচার বিভাগ গত মাসে 20 টিরও বেশি সাব -পেনাসকে দেশব্যাপী এই জাতীয় যত্ন প্রদান করেছে এমন চিকিত্সক এবং ক্লিনিকগুলিতে প্রেরণ করেছে, বিচারপতি কর্মকর্তারা পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তারা ফৌজদারি মামলা মোকদ্দমার মুখোমুখি হতে পারেন।
বন্টার কার্যালয় এক বিবৃতিতে বলেছে যে এই ধরনের প্রচেষ্টা “কোনও আইনী ভিত্তি নেই এবং তাদের সরবরাহকারীদের রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনে বৈধতাযুক্ত স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহ থেকে নিরুৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।” মামলাটি ম্যাসাচুসেটসে একটি ফেডারেল আদালতকে ফেডারেল কর্তৃপক্ষকে ছাড়িয়ে যাওয়ার এবং স্বাস্থ্যসেবাতে সমান অ্যাক্সেসের গ্যারান্টি দেয় এমন রাষ্ট্রীয় আইনকে ক্ষুন্ন করার জন্য সম্পূর্ণরূপে ট্রাম্পের আদেশ খালি করতে বলে।
টাইমসের কাছে এক বিবৃতিতে বিচার বিভাগের একজন মুখপাত্র বলেছেন যে, আমাদের মতো। জেনারেল পাম বন্ডি “স্পষ্ট করে দিয়েছেন, এই বিচার বিভাগ নিরীহ শিশুদের ‘যত্ন’ এর আড়ালে বিকৃত হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য উপলব্ধ প্রতিটি আইনী এবং আইন প্রয়োগকারী সরঞ্জাম ব্যবহার করবে।”
ট্রাম্প ট্রান্সজেন্ডার রাইটস রাইনিংকে তার রাষ্ট্রপতি প্রচারের মূল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। দায়িত্ব গ্রহণের পরে, তিনি কার্যনির্বাহী আদেশ, তহবিল কাটা এবং মামলা মোকদ্দমার মাধ্যমে এটি করতে দ্রুত চলে এসেছিলেন। এবং বিভিন্ন উপায়ে, এটি কাজ করেছে-বিশেষত যখন এটি নাবালিকাদের জন্য লিঙ্গ-নিশ্চিতকরণ যত্নের কথা আসে।
হুমকি এবং তহবিলের কাটগুলির প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেশজুড়ে যে ক্লিনিকগুলি এই ধরনের যত্ন প্রদান করেছিল তাদের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম এবং প্রাচীনতম পেডিয়াট্রিক লিঙ্গ ক্লিনিকগুলির মধ্যে একটি শিশু হাসপাতাল লস অ্যাঞ্জেলেসের ট্রান্সইউথ স্বাস্থ্য ও বিকাশের জন্য খ্যাতিমান কেন্দ্র।
ক্লিনিকটি তার হাজার হাজার রোগী এবং তাদের পরিবারকে জানিয়েছিল যে এটি গত মাসে শাটার করছে। অন্যান্য ক্লিনিকগুলি একইভাবে দেশব্যাপী বন্ধ রয়েছে, দেশে এই জাতীয় যত্নের প্রাপ্যতা মূলত হ্রাস করে।
রিপাবলিকান এবং অন্যান্য ট্রাম্পের সমর্থকরা একটি বড় জয় হিসাবে বন্ধকে উত্সাহিত করেছেন এবং তারা তথাকথিত জাগ্রত চিকিত্সা পেশাদারদের কাছ থেকে ছাপিয়ে যাওয়া এবং বিভ্রান্ত শিশুদের সুরক্ষার জন্য রাষ্ট্রপতির প্রশংসা করেছেন যাতে তারা বিপজ্জনক এবং অপরিবর্তনীয় চিকিত্সা বলে অভিযোগ করে।
বন্টা শুক্রবারের বিবৃতিতে বলেছিলেন যে ট্রাম্প এবং তার প্রশাসনের এই ধরনের যত্নের বিষয়ে “নিরলস আক্রমণ” “নিষ্ঠুর এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন” এবং বিপন্ন “ইতিমধ্যে দুর্বল কিশোর-কিশোরীদের যাদের স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা ঝুঁকিতে রয়েছে।”
“এই পদক্ষেপগুলি একটি শীতল প্রভাব তৈরি করেছে যাতে সরবরাহকারীদের বিরুদ্ধে মামলা -মোকদ্দমার ভয়ে তাদের যত্নের পিছনে পিছনে চাপ দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়, অগণিত ব্যক্তিকে তাদের প্রয়োজনীয় সমালোচনামূলক যত্ন ছাড়াই রেখে দেওয়া হয় এবং আইনের অধীনে থাকার অধিকারী হয়,” বন্টা বলেছিলেন।
মূলধারার মার্কিন মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনগুলি বছরের পর বছর ধরে লিঙ্গ ডিসফোরিয়া অনুভব করা নাবালিকাদের জন্য লিঙ্গ-নিশ্চিতকরণ যত্নকে সমর্থন করেছে। তারা এবং এলজিবিটিকিউ+ অধিকার সংস্থাগুলি ট্রাম্প এবং তার সমর্থকদের সেই যত্নকে ভুলভাবে অভিযুক্ত করার অভিযোগ করেছে, যার মধ্যে থেরাপি, পরামর্শ এবং সামাজিক স্থানান্তরের জন্য সহায়তা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং এতে বয়ঃসন্ধি ব্লকার, হরমোন চিকিত্সা এবং বিরল পরিস্থিতিতে মাস্টেকটমিজ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।
কুইয়ার অ্যাডভোকেটস, অনেক রোগী এবং তাদের পরিবার বলেছেন যে এই ধরনের যত্ন হ’ল জীবন রক্ষাকারী, তীব্র সঙ্কট-এবং আত্মঘাতী চিন্তাভাবনা-হিজড়া এবং অন্যান্য লিঙ্গ-ননকনফর্মিং যুবকদের মধ্যে। তারা এবং অনেক মূলধারার চিকিত্সা বিশেষজ্ঞরা স্বীকার করেছেন যে তরুণদের জন্য লিঙ্গ-নিশ্চিতকরণ যত্ন এখনও একটি উন্নয়নশীল ক্ষেত্র, তবে বলছেন যে এটি চিকিত্সা পেশাদারদের দ্বারা কয়েক দশকের দৃ research ় গবেষণার উপর ভিত্তি করে যারা পরিবারকে কঠিন চিকিত্সা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করার জন্য রাজনীতিবিদদের চেয়ে অনেক বেশি সজ্জিত।
যাইহোক, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে হিজড়া বা ননবাইনারি হিসাবে চিহ্নিত শিশুদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই যুক্তিটি দেশের অনেক জায়গায় ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। কনজারভেটিভস এবং রিপাবলিকান নেতারা এই ধরনের যত্নের দ্বারা ক্রমশ উদ্বেগিত হয়ে উঠেছে, এমন তরুণদের দিকে ইঙ্গিত করে যারা স্থানান্তর সম্পর্কে তাদের মন পরিবর্তন করেছেন এবং এখন তাদের প্রাপ্ত যত্নের জন্য অনুশোচনা করছেন।
ক্যালিফোর্নিয়া থেকে বিশিষ্ট “ডিট্রান্সিশনার” ক্লো কোল সহ সেই যুবকগুলির মধ্যে কয়েকজন প্রশাসনের সবচেয়ে সোচ্চার সমর্থকদের মধ্যে রয়েছেন। গত মাসে এক্স-এর একটি পোস্টে, কোল এলএ-তে শিশুদের হাসপাতাল ক্লিনিক বন্ধের প্রশংসা করেছিলেন উদার রাজ্যে লিঙ্গ-নিশ্চিতকরণ যত্নের শেষের শুরু হিসাবে, লিখেছেন: “আসুন কাজ শেষ করি!”
এই যুদ্ধটি আদালতে খেলেছে, কিছু অংশে রাষ্ট্রের অধিকার ইস্যু হিসাবে। জুনে, সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে রক্ষণশীল রাষ্ট্রগুলি হিজড়া কিশোর -কিশোরীদের জন্য বয়ঃসন্ধিকালীন ব্লকার এবং হরমোন চিকিত্সা নিষিদ্ধ করতে পারে, আদালতের রক্ষণশীল সংখ্যাগরিষ্ঠতা আবিষ্কার করে যে রাজ্যগুলি সাধারণত চিকিত্সা যত্নের নিজস্ব মান নির্ধারণ করতে পারে।
ট্রাম্প প্রশাসন অবশ্য একই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেনি। পরিবর্তে, এটি ক্যালিফোর্নিয়ার মতো রাষ্ট্রীয় আইন নির্বিশেষে দেশব্যাপী লিঙ্গ-নিশ্চিতকরণ যত্ন নির্মূল করার চেষ্টা করেছে-যা এটি রক্ষা করে।
ট্রাম্পের জানুয়ারীর ২৮ জানুয়ারির নির্বাহী আদেশ, “রাসায়নিক ও সার্জিক্যাল বিঘ্ন থেকে শিশুদের রক্ষা করা” শিরোনামে দাবি করা হয়েছে যে “চিকিত্সা পেশাদাররা উগ্রপন্থী এবং মিথ্যা দাবির অধীনে ক্রমবর্ধমান সংখ্যক ছাপিয়ে যাওয়া শিশুদের ক্রমবর্ধমান এবং নির্বীজন করছেন যে প্রাপ্তবয়স্করা একটি সিরিজ অপরিবর্তনীয় চিকিত্সা হস্তক্ষেপের মাধ্যমে একটি সন্তানের লিঙ্গ পরিবর্তন করতে পারে।”
এটি শিশুদের 19 বছরের কম বয়সী যে কেউ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছে এবং বলেছে যে এগিয়ে চলেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র “একটি লিঙ্গ থেকে অন্য লিঙ্গের কাছে কোনও সন্তানের তথাকথিত ‘রূপান্তর’ তহবিল, স্পনসর, প্রচার, সহায়তা বা সমর্থন করবে না,” তবে “এই ধ্বংসাত্মক এবং জীবন-পরিবর্তনকারী পদ্ধতিগুলিকে সীমাবদ্ধ বা সীমাবদ্ধ করে এমন সমস্ত আইনকে কঠোরভাবে প্রয়োগ করবে না।”
রাজ্যগুলির মামলাটি সেই আদেশের একটি নির্দিষ্ট বিভাগের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, যা বন্ডিকে দেশব্যাপী রাজ্য অ্যাটর্নি জেনারেল এবং অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের লিঙ্গ-নিশ্চিতকরণ যত্ন প্রদানকারী এবং অন্যান্য গোষ্ঠীগুলির তদন্ত শুরু করার জন্য নির্দেশ দেয় যে “রাসায়নিক এবং শল্যচিকিত্সার অবতরণের দীর্ঘমেয়াদী পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে পারে।”
বিভাগটি পরামর্শ দিয়েছে যে এই তদন্তগুলি “মহিলা যৌনাঙ্গে বিচ্ছেদ” বা এমনকি 1938 সালের খাদ্য, ড্রাগ এবং প্রসাধনী আইন নামে পরিচিত আইনগুলির উপর ভিত্তি করে হতে পারে, যা খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসনকে খাদ্য, ওষুধ, মেডিকেল ডিভাইস এবং প্রসাধনী নিয়ন্ত্রণ করার অনুমোদন দেয়।
৯ জুলাই, বন্ডি স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহকারীদের কাছে বিচার বিভাগের সাবপোয়েনাস ঘোষণা করে বলেছিলেন যে ডাক্তার এবং হাসপাতালগুলি “যে একটি রেপড আদর্শের সেবায় বিকৃত শিশুদের জবাবদিহি করা হবে।”
25 জুলাই, টাইমস জানিয়েছে যে এলএতে মার্কিন অ্যাটর্নিদের জন্য ট্রাম্প প্রশাসনের বিতর্কিত বাছাই বিল প্রবন্ধি লিঙ্গ-নিশ্চিতকরণের যত্ন প্রদানের জন্য চিকিত্সক এবং হাসপাতালগুলিকে অপরাধমূলকভাবে চার্জ করার ধারণাটি ভাসিয়ে দিয়েছিল, দুটি ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী সূত্রে বলা হয়েছে যারা বিতর্কের ভয়ে নাম প্রকাশের শর্তে কথা বলেছেন।
লিঙ্গ-নিশ্চিতকরণের যত্নের লক্ষ্যবস্তু প্রশাসনের দ্বারা হিজড়া অধিকারগুলি আরও বিস্তৃতভাবে নির্মূল করার জন্য প্রশাসনের একটি বিস্তৃত প্রচেষ্টার একটি অংশ, এই অংশে যে হিজড়া মানুষের অস্তিত্ব নেই। অফিসে তার প্রথম দিনে ট্রাম্প আরও একটি নির্বাহী আদেশ জারি করেছিলেন যাতে ঘোষণা করে যে কেবল দুটি লিঙ্গ রয়েছে।
তাঁর প্রশাসন হিজড়া লোকদের তাদের পরিচয় প্রতিফলিত করে এমন পাসপোর্ট পেতে পারে এমন বিকল্পগুলি সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা করেছে এবং বিচার বিভাগ ক্যালিফোর্নিয়ায় তার নীতিমালার বিষয়ে মামলা করেছে যা হিজড়া মেয়েদের যুব ক্রীড়াগুলিতে অন্যান্য মেয়েদের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করার অনুমতি দেয়। অনেক হিজড়া আমেরিকান দেশ পালানোর উপায় খুঁজছেন।
তবুও, এলজিবিটিকিউ+ সম্প্রদায়ের অনেকেই আশঙ্কা করছেন যে আক্রমণগুলি কেবল আরও খারাপ হতে চলেছে। যারা সবচেয়ে বেশি ভয় পান তাদের মধ্যে হিজড়া শিশুদের বাবা -মা – যারা বিশ্বাস করেন যে তাদের স্বাস্থ্য রেকর্ডগুলি বিচার বিভাগের সাবপোয়েনাসের অধীনে সংগ্রহ করা হতে পারে।
শিশুদের হাসপাতালের একজন রোগীর এক মা গত মাসে টাইমসকে বলেছিলেন যে তিনি আতঙ্কিত হয়ে বিচার বিভাগকে “বাবা -মায়ের পরে আসবেন এবং মহিলা যৌনাঙ্গে বিবর্তন আইন ব্যবহার করবেন … বাবা -মাকে বিচার করার জন্য এবং আমাকে আমার সন্তানের কাছ থেকে আলাদা করতে।”
বন্টা বলেছিলেন যে তাঁর অফিস কোনও পিতামাতাকে টার্গেট করার কথা শুনেনি, তবে তিনি আজ অবধি ট্রাম্প প্রশাসনের পদক্ষেপের কারণে তিনি এটিকে সম্ভাবনা হিসাবে অস্বীকার করেননি।
“যদি তারা সরবরাহকারীদের আক্রমণ করার জন্য অস্তিত্বহীন আইন ব্যবহার করতে ইচ্ছুক হয় তবে তারা এই সাংস্কৃতিক যুদ্ধগুলি চালানোর কারণে তাদের বাবা -মায়ের পিছনে যেতে বাধা দেয়?” শুক্রবার সকালে একটি সংবাদ সম্মেলনে বন্টা ড।
বন্টা কানেকটিকাট, ইলিনয়, ম্যাসাচুসেটস এবং নিউ ইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেলের সাথে মামলা মোকদ্দমার নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন পেনসিলভেনিয়া গভ। জোশ শাপিরো এবং ডেলাওয়্যার অ্যাটর্নি জেনারেল, কলম্বিয়া জেলা, হাওয়াই, মেইন, মেরিল্যান্ড, মিশিগান, নেভাডা, নিউ জার্সি, নিউ মেক্সিকো, রোড আইল্যান্ড এবং উইসকনসিন।