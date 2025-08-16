ক্যালিফোর্নিয়া এবং টেক্সাসের পরে, কোন অন্যান্য রাজ্যগুলি পুনরায় বিতরণ যুদ্ধে যোগ দিতে পারে?

টেক্সাসের রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প এবং রিপাবলিকানদের দ্বারা আগ্রাসী ধাক্কা মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে নতুন মানচিত্র আঁকিয়ে প্রায় পাঁচটি কংগ্রেসনাল আসন সরিয়ে দেশব্যাপী একটি পুনর্নির্মাণকারী অস্ত্রের প্রতিযোগিতা বন্ধ করার হুমকি দেয়। তবে এটি রিপাবলিকানরা যারা ডেমোক্র্যাটদের তুলনায় তাদের মানচিত্রগুলি পুনর্নির্মাণ করতে পারে তার মোট সংখ্যায় সুস্পষ্ট সুবিধা রয়েছে।
নতুন আইনসভা মানচিত্র আঁকার প্রক্রিয়া – যা সাধারণত প্রতি দশকের শুরুতে আদমশুমারির পরে করা হয় – এটি রাষ্ট্র থেকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক হয়। এবং উদীয়মান পুনর্নির্মাণ যুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য প্রতিটি রাজ্যের সঠিক শর্ত নেই।
আদালতের আদেশ ছাড়াই দশকের মাঝামাঝি সময়ে একটি মানচিত্র পুনর্নির্মাণ করা সম্ভবত একটি অত্যন্ত পক্ষপাতদুষ্ট বিষয়, যার জন্য একটি পক্ষের গভর্নরের ম্যানশন এবং স্টেটহাউস উভয়কে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। রাজ্যের অবশ্যই এমন আসন থাকতে হবে যা বর্ণের সম্প্রদায়ের জন্য ভোটিং রাইটস অ্যাক্ট সুরক্ষা সুরক্ষা না করেই একটি পক্ষপাতদুষ্ট সুবিধার দিকে আকৃষ্ট হতে পারে। এবং এটি অবশ্যই এমন একটি হতে হবে যেখানে আইনসভা মানচিত্রগুলি আঁকার ক্ষমতা রাখে।
এখানে পুনরায় বিতরণ বিবেচনা করতে পারে এমন রাজ্যগুলির তালিকা কীভাবে সংকীর্ণ হয়ে যায়।
রাজ্যগুলির অবশ্যই একক-দলীয় নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে
যেহেতু দেশটি আরও মেরুকৃত হয়ে উঠেছে, ত্রিফেকটাস – যখন একটি পক্ষের গভর্নরের কার্যালয় এবং আইনসভার উভয় কক্ষের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে – তখন আরও সাধারণ হয়ে উঠেছে। রিপাবলিকানরা বর্তমানে 23 টি ট্রাইফেকটাস ধারণ করে, ডেমোক্র্যাটরা 15 টি রাখে।
বিরল ক্ষেত্রে, একমাত্র আইনসভার নিয়ন্ত্রণ নির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় আইনের মাধ্যমে বা সুপারমজরিটির মাধ্যমে পুনরায় বিতরণ প্রক্রিয়াটির উপর একটি দলকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দিতে পারে, যা আইনসভাকে একজন গভর্নরের ভেটোকে ওভাররাইড করতে সক্ষম করে।
উদাহরণস্বরূপ, কেন্টাকি -তে, যার একজন ডেমোক্র্যাটিক গভর্নর রয়েছে, রিপাবলিকান সুপারমজোরিটি মূলত একটি ত্রিফেক্টা হিসাবে কাজ করে কারণ গভর্নরের ভেটোকে ওভাররাইড করার জন্য এটির কেবলমাত্র একটি সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রয়োজন।
উত্তর ক্যারোলিনায়, রিপাবলিকানরা একটি চেম্বারে সুপারমজোরিটি থেকে লজ্জাজনক কিছু ভোট তবে এখনও পুনরায় বিতরণ প্রক্রিয়াটি নিয়ন্ত্রণ করে কারণ রাজ্যের কংগ্রেসনাল মানচিত্রগুলি ভেটো সাপেক্ষে নয় এবং তাই আইনসভায় সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্বারা পাস করা যেতে পারে।
রাজ্যের অবশ্যই বিভক্ত প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে
যদিও কিছু উচ্চ মেরুকৃত রাষ্ট্রগুলি পুনর্নির্মাণের লড়াইয়ে যোগ দিতে ইচ্ছুক, অনেকে সাধারণ গণিত দ্বারা সীমাবদ্ধ: তাদের বিরোধী পক্ষের দ্বারা পরিচালিত একটি আসন দরকার যা পুনরায় বিতরণ করার মাধ্যমে উল্টানো যেতে পারে।
মাত্র একটি কংগ্রেসনাল আসনযুক্ত রাজ্যগুলি – আলাস্কা, ডেলাওয়্যার, উত্তর ডাকোটা, দক্ষিণ ডাকোটা, ভার্মন্ট এবং ওয়াইমিং – মানচিত্রটি পরিবর্তন করার কোনও উপায় নেই; এটি কেবল রাজ্যের সীমানা।
অন্যান্য রাজ্যে, একটি পক্ষ কংগ্রেসনাল আসনগুলি নিয়ন্ত্রণ করে, চালানোর কোনও জায়গা ছাড়েনি। এটি কানেকটিকাট, হাওয়াই, মেইন, ম্যাসাচুসেটস, নিউ মেক্সিকো এবং রোড আইল্যান্ডের ক্ষেত্রে সত্য, যার সর্ব-গণতান্ত্রিক প্রতিনিধি রয়েছে, এবং আরকানসাস, আইডাহো, আইওয়া, মন্টানা, নেব্রাস্কা, ওকলাহোমা, উটাহ এবং পশ্চিম ভার্জিনিয়া রয়েছে, যার সমস্ত-রিপাবলিকান প্রতিনিধি রয়েছে। (যদিও নিউ হ্যাম্পশায়ারের একটি সর্ব-গণতান্ত্রিক প্রতিনিধি রয়েছে, রিপাবলিকানরা বর্তমানে তার রাজ্য সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে।)
এমনকি যেখানে দেখে মনে হচ্ছে যেন কোনও আসন উল্টানো যেতে পারে, সেখানে কীভাবে মানচিত্র আঁকতে পারে তার উপর বিধিনিষেধ রয়েছে। ফেডারাল ভোটিং রাইটস আইনের জন্য রাজ্যগুলির প্রয়োজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার সংরক্ষণের জন্য, কার্যকরভাবে আইনসভার জেরিম্যান্ডারের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে। এবং অনেক রাজ্যে, কংগ্রেসে তাদের প্রতিনিধিত্ব সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করার জন্য বিরোধী পক্ষের খুব বেশি ভোটার রয়েছেন, লাইনগুলি যতই নির্মমভাবে আঁকা হোক না কেন।
এবং তাদের আইনসভাগুলি অবশ্যই মানচিত্রটি আঁকতে হবে
সুতরাং আসুন এমন রাজ্যগুলিতে ফোকাস করা যাক যেখানে একটি পক্ষের সরকারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে তবে বিরোধী দলটি কংগ্রেসনাল কিছু আসন রাখে। তারা কি নতুন মানচিত্র আঁকতে শুরু করতে পারে?
ঠিক না।
কিছু রাজ্যে আইনসভার পরিবর্তে একটি স্বাধীন কমিশন আইনসভা মানচিত্র আঁকেন। এই কমিশনগুলি গণভোটের মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রে পুনর্নির্মাণ প্রক্রিয়া থেকে পক্ষপাতদুষ্ট রাজনীতির ভূমিকা হ্রাস করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল – মূলত, উভয় পক্ষই এখন বিবেচনা করছে এমন ধরণের জেরমেন্ডারিং রোধ করার জন্য।
নয়টি রাজ্যের পুনরায় বিতরণ কমিশনের কিছু রূপ রয়েছে: পাঁচটি ডেমোক্র্যাটিক ত্রিফেক্টা রাজ্য, বিভক্ত সরকারযুক্ত দুটি রাজ্য এবং দুটি রিপাবলিকান ত্রিফেক্টা রাজ্য।
জবাবে, কিছু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তাদের কমিশনগুলির আশেপাশে কাজ করার প্রচেষ্টা শুরু করেছে।
ক্যালিফোর্নিয়ায়, যেখানে ভোটাররা ২০১০ সালে একটি স্বাধীন কমিশনকে অনুমোদন দিয়েছেন, ডেমোক্র্যাটিক নেতারা টেক্সাসের পুনর্নির্মাণের হুমকির মুখোমুখি হওয়ার জন্য মানচিত্রগুলি পুনর্নির্মাণের জন্য আইনসভায় ক্ষমতায়নের জন্য রাজ্য সংবিধান সংশোধন করতে এগিয়ে যাচ্ছেন। এই সংশোধন প্রক্রিয়াটি যদি সফল হয় তবে 2026 মিডটার্মগুলির আগে নতুন মানচিত্র ইনস্টল করার জন্য সময়মতো উপসংহারে আসতে পারে।
নিউইয়র্কের ডেমোক্র্যাটরাও ২০১৪ সাল থেকে তার স্বাধীন কমিশনকে ভেঙে দেওয়ার জন্য রাজ্যের সংবিধানকে পরিবর্তন করার হুমকি দিয়েছেন। তবে একটি ভিন্ন রাষ্ট্রীয় আইনের কারণে, এই পরিবর্তনটি মিডটার্মগুলির পরে পর্যন্ত কার্যকর হবে না।
কমিশন সহ অন্যান্য গণতান্ত্রিক ত্রিফেক্টা রাজ্যগুলি, কলোরাডো, নিউ জার্সি এবং ওয়াশিংটন, আইনসভায় পুনঃনির্ধারিত ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য সরানো বা প্রতিশ্রুতি দেয়নি।