ক্যালিফোর্নিয়া ডেমোক্র্যাটস নতুন কংগ্রেসনাল মানচিত্র প্রকাশ করেছেন: এনপিআর

স্যাক্রামেন্টো, ক্যালিফোর্নিয়া – ক্যালিফোর্নিয়ার রাজ্য আইনসভায় ডেমোক্র্যাটরা একটি নতুন কংগ্রেসনাল মানচিত্রের জন্য একটি প্রস্তাব প্রকাশ করেছে যা তাদের দলকে পাঁচটি নতুন আসন পর্যন্ত দিতে পারে।
এটি গভর্নর গাভিন নিউজমের পুনর্নির্মাণ পরিকল্পনা এবং দুটি বড় দলের মধ্যে ক্রমবর্ধমান দৌড়ের জন্য এটি একটি বড় পদক্ষেপ এবং তারা পরের বছরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে অতিরিক্ত মার্কিন হাউস আসন তুলতে চাইলে।
নিউজম বলেছে যে তিনি 4 নভেম্বর বিশেষ নির্বাচনের ডাকবেন, তাই ক্যালিফোর্নিয়ার ভোটাররা নতুন জেলাগুলি গ্রহণ করবেন কিনা তা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এই নির্বাচনটি রাজ্যের স্বাধীন পুনর্নির্মাণ কমিশনকে বাইপাস করবে।
নিউজম যুক্তি ক্যালিফোর্নিয়া তার কংগ্রেসনাল মানচিত্রটি নতুন করে তুলছে – একটি নতুন দশকের শুরুতে সাধারণত করা একটি প্রক্রিয়া – টেক্সাসে রিপাবলিকানদের প্রতিক্রিয়া হিসাবে আরও পাঁচটি জিওপি আসন দখল করার জন্য তাদের নিজস্ব লাইনগুলি পুনরায় আঁকানো। রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প টেক্সাস রিপাবলিকানদের দলকে সহায়তা করার জন্য রাজ্যের জেলাগুলি পুনরায় করার আহ্বান জানান।
নিউজম এই মাসের শুরুর দিকে একটি সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, “আমাদের ১৮ মাসেরও কম সময়ে ট্রাম্পের রাষ্ট্রপতি পদটি শেষ করার সুযোগ রয়েছে। এটাই ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।
ক্যালিফোর্নিয়ার আইন প্রণেতারা বৃহস্পতিবার, 21 আগস্ট প্রস্তাবিত মানচিত্রে ভোট দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন।
এখন যে ক্যালিফোর্নিয়া ডেমোক্র্যাটরা তাদের প্রস্তাব প্রকাশ করেছে, টেক্সাস ডেমোক্র্যাটরা পারে বাড়ির দিকে যাত্রা শুরু করুন। তারা কোরামকে অস্বীকার করতে এবং রিপাবলিকানদের নতুন ভোটদানের জেলাগুলি পাস করতে বাধা দেওয়ার জন্য প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে এই রাজ্যটি খালি করেছিল। অস্টিনে ফিরে, ডেমোক্র্যাটদের সদ্য আঁকা মানচিত্রটি গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখতে ভোট থাকবে না।
রিপাবলিকান বিরোধী
ডেমোক্র্যাটদের প্রস্তাব পাঁচটি রিপাবলিকান প্রতিনিধিদের লক্ষ্য করে – কেভিন কিলিডগ লামালফা, ডেভিড ভালদাও, ড্যারেল ইসা এবং কেন ক্যালভার্ট – যারা এখন ব্লুয়ার জেলার মুখোমুখি। ডেমোক্র্যাটরা বর্তমানে ক্যালিফোর্নিয়ার 52 টি আসনের 43 টি নিয়ন্ত্রণ করে।
কিলি পরিচয় করিয়ে দিলেন একটি বিল দশকের মাঝামাঝি পুনরায় বিতরণ নিষিদ্ধ করা এবং ক্যালিফোর্নিয়ার স্বতন্ত্র নাগরিকদের পুনর্নির্মাণ কমিশনকে স্কার্টিংয়ের জন্য নিউজমকে সমালোচনা করা।
কিলি ইউএস হাউস ফ্লোরে এক বক্তৃতার সময় বলেছিলেন, “দলীয় অনুষঙ্গ নির্বিশেষে প্রতিটি ক্যালিফোর্নিয়ার এবং শালীনতার প্রতিটি আমেরিকানদের জন্য এটি একটি মুহূর্ত।” ডেমোক্র্যাটিক রেপ। মার্ক ভেসি, যিনি টেক্সাস রিপাবলিকানদের নতুন মানচিত্রে লক্ষ্যবস্তু ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে রয়েছেন, তিনি চালু করেছেন অনুরূপ আইন।
নিউজম যুক্তি দিয়েছেন যে ক্যালিফোর্নিয়ার ডেমোক্র্যাটদের অবশ্যই “আগুনের সাথে আগুনের লড়াই” করতে হবে, এটি বজায় রেখে যে তার রাজ্যের প্রস্তাবটি টেক্সাসে পুনর্নির্মাণের প্রচেষ্টার প্রতিক্রিয়া হিসাবে রয়েছে।
“আমি কৃতজ্ঞ যে কংগ্রেসের এই সদস্য টেক্সাসে যা ঘটেছিল তার বাস্তবতা জাগ্রত করছে,” সম্প্রতি কিলির আইন সম্পর্কে জানতে চাইলে নিউজম বলেছিলেন। “আমি তাঁর কাছ থেকে তাদের প্রচেষ্টার নিন্দার সাথে সম্পর্কিত হওয়ায় আমি খুব বেশি কিছু শুনিনি, তবে আমি কৃতজ্ঞ যে তিনি একটি জাতীয় কাঠামোর গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।”
নিউজম যোগ করেছেন যে ক্যালিফোর্নিয়ার প্রস্তাবনায় একটি ট্রিগার ক্লজ থাকবে এবং টেক্সাস বা অন্য কোনও রেড স্টেট তার নিজস্ব পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পরে কার্যকর হবে।
“আমি স্বীকার করব যে অন্যান্য রাজ্যে যা চলছে তার কিছু আমি পছন্দ করি না,” কিলি এই সপ্তাহে একটি সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন। “আমি মনে করি এই বছর মধ্য দশকের মাঝামাঝি পুনরায় বিতরণ করা দেশজুড়ে একরকম ডোমিনো এফেক্টে একটি বিশাল বিভ্রান্তি এবং প্রতিনিধি সরকারের জন্য খুব অস্বাস্থ্যকর বিষয় হবে।”
“ভাল সরকার” বিরোধিতা
অনুমোদিত হলে, নতুন ক্যালিফোর্নিয়া জেলাগুলি 2026, 2028 এবং 2030 নির্বাচনের জন্য আবেদন করবে এবং নাগরিকরা পুনরায় বিতরণকারী কমিশন 2030 সালের আদমশুমারির পরে পুনরায় বিতরণ কর্তৃপক্ষ ফিরে পাবে। ভোটাররা ২০০৮ সালে রাজ্য আইনসভা জেলাগুলির জন্য কমিশন তৈরির অনুমোদন দিয়েছেন এবং যোগ করেছেন কংগ্রেসনাল আসন ২০১০ সালে কমিশনের কর্তৃপক্ষের কাছে। এর ১৪ জন সদস্যের মধ্যে পাঁচজন ডেমোক্র্যাট, পাঁচজন রিপাবলিকান এবং চারটি উভয় পক্ষের সাথে সম্পর্কিত নয়।
কমিশনের প্রাক্তন ডেমোক্র্যাটিক সদস্য জ্যানে রায়া বলেছিলেন যে তিনি নিউজমের পুনরায় বিতরণ পরিকল্পনায় স্বচ্ছতার অভাব সম্পর্কে উদ্বিগ্ন।
“কেউ সত্যিকারের দরজার পিছনে, ভার্চুয়াল দরজা,” মানচিত্র আঁকতে চলেছে, “রায়া বলেছিলেন। “স্বাধীন কমিশনের কাজে লেখা স্বচ্ছতা হবে না এবং ভোটাররা এর জন্য ক্ষতিগ্রস্থ হবে।”
বেশ কয়েকটি ভাল সরকারী অ্যাডভোকেসি গোষ্ঠী নিউজমের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে, যুক্তি দিয়ে এটি পুনরায় বিতরণ প্রক্রিয়াটিকে রাজনীতি করে এবং স্বাধীন কমিশনকে এক করে দিয়ে জনসাধারণকে বঞ্চিত করে।
সমালোচনার জবাবে নিউজম যুক্তি দিয়েছিলেন যে প্রস্তাবটি স্বচ্ছ কারণ ভোটারদের চূড়ান্ত বক্তব্য থাকবে। টেক্সাস পরিকল্পনা ভোটারদের কাছে প্রেরণ করা হবে না।
“আমরা টেক্সাসে যা ঘটছে তার প্রতিক্রিয়া জানাতে জরুরি ব্যবস্থা সম্পর্কে কথা বলছি এবং টেক্সাসে যা ঘটেছিল তা আমরা বাতিল করব,” নিউজম এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন যেখানে তিনি টেক্সাস ডেমোক্র্যাটদের আয়োজন করেছিলেন। “আমরা জনগণের সম্মতিতে পাঁচটি আসন তুলে নেব এবং এটি হ’ল আমরা যে পদ্ধতির গ্রহণ করছি এবং যে পদ্ধতির (টেক্সাস রিপাবলিকানরা) নিচ্ছেন তার মধ্যে পার্থক্য।”
অন্যান্য নীল রাজ্যগুলি সহ নিউ ইয়র্ক এবং ইলিনয়তাদের নিজস্ব নতুন পুনর্নির্মাণের নিজস্ব রাউন্ডগুলি বিবেচনা করছে, তবে বাধার মুখোমুখি হয় বা ডেমোক্র্যাটদের কয়েকটি পিকআপের সুযোগ দেয়। ওহিও, ইন্ডিয়ানা, ফ্লোরিডা এবং মিসৌরির মতো রাজ্যে রিপাবলিকানরা আরও সম্ভাব্য আসন বলে মনে করা হয়।