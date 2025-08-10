ক্যালিফোর্নিয়া বরফ অভিযানে কেন্দ্রের মঞ্চ নিয়েছিল, তবে অন্যান্য রাজ্যগুলি আরও অভিবাসনকে গ্রেপ্তার করেছে

যেহেতু ফেডারেল ইমিগ্রেশন অভিযান ক্যালিফোর্নিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে, তখন থেকেই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে লস অ্যাঞ্জেলেসে সেনা মোতায়েন করার জন্য প্ররোচিত করা ভয়াবহ বিক্ষোভের সূত্রপাত করে, রাষ্ট্রটি প্রশাসনের নির্বাসন অভিযানের প্রতীকী যুদ্ধক্ষেত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।
এমনকি গ্রেপ্তার হওয়ার সাথে সাথে ক্যালিফোর্নিয়া ট্রাম্পের অভিবাসী বিরোধী প্রকল্পের কেন্দ্রস্থল ছিল না।
ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে প্রথম পাঁচ মাসে ক্যালিফোর্নিয়া মোট গ্রেপ্তারে টেক্সাস এবং ফ্লোরিডার কট্টর লাল রাজ্যগুলির চেয়ে পিছিয়ে ছিল। লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস ফেডারেল ইমিগ্রেশন এবং শুল্ক প্রয়োগের ডেটা থেকে বিশ্লেষণ অনুসারে নির্বাসন ডেটা প্রকল্পটেক্সাস 26,341 গ্রেপ্তারের কথা জানিয়েছে – জাতীয়ভাবে সমস্ত বরফের গ্রেপ্তারের প্রায় এক চতুর্থাংশ – তারপরে ফ্লোরিডায় 12,982 এবং ক্যালিফোর্নিয়ায় 8,460 রয়েছে।
এমনকি জুনে, যখন মুখোশধারী ফেডারেল ইমিগ্রেশন এজেন্টরা এলএর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল, বাস স্টপস, গাড়ি ধোয়া এবং পার্কিং লট থেকে লোক ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য যানবাহন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, ক্যালিফোর্নিয়ায় 3,391 অনাবন্ধিত অভিবাসীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল – ফ্লোরিডার চেয়ে বেশি, তবে এখনও টেক্সাসের চেয়ে প্রায় অর্ধেক।
জনসংখ্যার ক্ষেত্রে ফ্যাক্টরিং করার সময়, ক্যালিফোর্নিয়া দেশে ২ 27 তম স্থানে নেমে এসে মিলিয়ন বাসিন্দা প্রতি ২১7 জনকে গ্রেপ্তার করে – টেক্সাসের প্রায় এক চতুর্থাংশ গ্রেপ্তার প্রতি মিলিয়ন গ্রেপ্তার এবং ফ্লোরিডা, আরকানসাস, উটাহ, অ্যারিজোনা, লুইসিয়ানা, ওকলাহোমা, টেনেসি, জর্জিয়া, ভার্জিনিয়া এবং নেভাডাসহ পুরো এক রাজ্যের অর্ধেকেরও কম।
সরকারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার স্বাধীনতা আইনের মামলা -মোকদ্দমার পরে প্রকাশিত তথ্যগুলি ২ 26 শে জুনের পরে গ্রেপ্তারকে বাদ দেয় এবং ৫% ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বিবরণ সনাক্ত করার অভাব রয়েছে। তবুও, এটি জাতীয় বরফ অপারেশনগুলির এখনও সর্বাধিক বিস্তারিত চেহারা সরবরাহ করে।
ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে এটি অবাক হওয়ার মতো বিষয় নয় যে ক্যালিফোর্নিয়া – জাতির সর্বাধিক সংখ্যক অনাবন্ধিত অভিবাসী এবং চিকানো আন্দোলনের জন্মস্থান – জনসংখ্যার শতাংশ হিসাবে মোট গ্রেপ্তার বা গ্রেপ্তারের সংখ্যায় রিপাবলিকান রাজ্যের পিছনে পিছিয়ে রয়েছে।
“সংখ্যাগুলি এই মুহুর্তের পারফরম্যান্স রাজনীতির গৌণ,” ইমিগ্রেশন প্রয়োগে বিশেষী সিরাকিউজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোলবিদ এবং গবেষণা সহকারী অধ্যাপক অস্টিন কোচার বলেছেন।
রিপাবলিকান-অধ্যুষিত রাজ্যের উচ্চতর গ্রেপ্তারের সংখ্যা রয়েছে-বিশেষত যখন জনসংখ্যার বিরুদ্ধে পরিমাপ করা হয়-তাদের একটি অংশ কি তাদের সরাসরি বরফের সাথে কাজ করার দীর্ঘতর ইতিহাস রয়েছে এবং সহযোগিতায় আরও দৃ interest ় আগ্রহ রয়েছে। টেক্সাস থেকে মিসিসিপি পর্যন্ত লাল রাজ্যে, স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা নিয়মিতভাবে ফেডারেল এজেন্টদের সাথে সহযোগিতা করেন, হয় তথাকথিত মাধ্যমে বরফের দায়িত্ব গ্রহণ করে 287 (ছ) চুক্তি বা কারাগারে বন্দী অনিবন্ধিত অভিবাসীদের চিহ্নিত করে এবং তাদের জেল ও কারাগারে বরফ দেওয়ার মাধ্যমে।
প্রকৃতপক্ষে, ডেটা দেখায় যে ক্যালিফোর্নিয়ায় এই বছর করা বরফের মাত্র 7% গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ফৌজদারি এলিয়েন প্রোগ্রামএমন একটি উদ্যোগ যা স্থানীয় আইন প্রয়োগকারীরা ফেডারেল, রাজ্য এবং স্থানীয় কারাগার এবং জেলগুলিতে অনিবন্ধিত অভিবাসীদের সনাক্ত করতে অনুরোধ করে।
এটি টেক্সাসে গ্রেপ্তারের 55% এবং ফ্লোরিডায় 46% কারাগারে বা কারাগারের মাধ্যমে তৈরি 46% এর তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম। এবং ছোট জনগোষ্ঠীর সাথে অন্যান্য রক্ষণশীল রাজ্যগুলি আরও বেশি ভারী প্রোগ্রামের উপর নির্ভর করে: আলাবামায় 75% বরফ গ্রেপ্তার এবং ইন্ডিয়ায়% ১% কারাগার ও জেলের মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছিল।
মাইগ্রেশন পলিসি ইনস্টিটিউটের স্যাক্রামেন্টো ভিত্তিক সিনিয়র পলিসি বিশ্লেষক অ্যারিয়েল রুইজ সোটো বলেছেন, “বছরের পর বছর ধরে সাধারণভাবে বরফের গ্রেপ্তার এবং আইস অপারেশনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বাফার ছিল।” “আমরা দেখেছি যে রাজ্যগুলি কেবল বরফের সাথে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক নয়, তারা এখন সক্রিয়ভাবে তাদের স্থানীয় আইন প্রয়োগের সাথে ২৮7 (ছ) চুক্তি প্রতিষ্ঠা করছে, স্বাভাবিকভাবেই সেই রাজ্যের সীমানায় প্রয়োগের বিস্তৃত জাল ফেলতে চলেছে।”
যদিও ক্যালিফোর্নিয়া কেবলমাত্র কিছু অপরাধমূলক অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করে, যেমন গুরুতর অপরাধী, বরফের সাথে তথ্য ভাগ করে নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য; টেক্সাস এবং ফ্লোরিডা এমন অপরাধের প্রতিবেদন করার সম্ভাবনা বেশি যা গুরুতর ট্র্যাফিক লঙ্ঘনের মতো গুরুতর নাও হতে পারে।
তবুও, অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় ক্যালিফোর্নিয়ায় খুব কম লোককে গ্রেপ্তার করা হলেও, এটি দেশের গ্রেপ্তারগুলিতে সবচেয়ে নাটকীয় বৃদ্ধিও প্রত্যক্ষ করেছে।
ক্যালিফোর্নিয়া ফেব্রুয়ারিতে প্রতি মিলিয়ন বরফ গ্রেপ্তারে 30 তম স্থানে রয়েছে। জুনের মধ্যে, রাজ্যটি দশম স্থানে উঠেছিল।
ট্রাম্পের দায়িত্ব নেওয়ার পাঁচ মাসের তুলনায় 212% বৃদ্ধি, 20 জানুয়ারী থেকে 26 শে জুনের মধ্যে ক্যালিফোর্নিয়া জুড়ে প্রায় 8,460 অভিবাসীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে আইসিই। এটি একই সময়ের জন্য জাতীয়ভাবে 159% বৃদ্ধির সাথে বিপরীত।
ক্যালিফোর্নিয়ায় আইসির বেশিরভাগ ক্রিয়াকলাপ গ্রেটার লস অ্যাঞ্জেলেসে হাইপার-ফোকাসযুক্ত ছিল: রাজ্যে প্রায় 60% বরফের গ্রেপ্তার ট্রাম্পের প্রথম পাঁচ মাসের অফিসে এলএ-এর আশেপাশে সাতটি কাউন্টিতে হয়েছিল। লস অ্যাঞ্জেলেস অঞ্চলে গ্রেপ্তারের সংখ্যা জানুয়ারিতে 463 থেকে জুনে 2,185 এ বেড়েছে – এটি একটি 372% স্পাইক, নিউইয়র্কের 432% বৃদ্ধির পরে দ্বিতীয়।
এমনকি যদি ক্যালিফোর্নিয়া সর্বাধিক সংখ্যক গ্রেপ্তার না দেখছে, বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ইমিগ্রেশন এজেন্টদের প্রতি সরকারী সহযোগিতা এবং জনসাধারণের বৈরিতার অভাবের কারণে ক্যাপচারগুলিতে নাটকীয় বৃদ্ধি অন্যান্য জায়গা থেকে আলাদা।
কোচার বলেছেন, “খুব কম সহযোগিতা রয়েছে এমন জায়গায় একটি ছোট বৃদ্ধি হ’ল একরকমভাবে, প্রচুর পরিমাণে এবং প্রচুর সহযোগিতা রয়েছে এমন ক্ষেত্রগুলিতে বৃদ্ধি দেখার চেয়ে আরও তাত্পর্যপূর্ণ,” কোচার বলেছিলেন।
আইস এজেন্টস, কোচার বলেছিলেন, এলএ বা ক্যালিফোর্নিয়ার মতো জায়গাগুলিতে অভিবাসীদের গ্রেপ্তার করতে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে যা নিজেকে “অভয়ারণ্য” এখতিয়ার হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে এবং ফেডারেল ইমিগ্রেশন এজেন্টদের সাথে তাদের সহযোগিতা সীমাবদ্ধ করে।
“তাদের সত্যিই তাদের পথ থেকে দূরে যেতে হয়েছিল,” তিনি বলেছিলেন।
ট্রাম্প প্রশাসনের আধিকারিকরা দীর্ঘদিন ধরে যুক্তি দিয়েছিলেন যে অভয়ারণ্যের এখতিয়ারগুলি তাদের রাস্তায় মানুষকে ঘিরে রাখা ছাড়া আর কোনও উপায় দেয় না।
ট্রাম্প ২০২৪ সালের নির্বাচনে জয়ের খুব অল্প সময়ের পরে এবং এলএ সিটি কাউন্সিল যে কোনও নগর সংস্থানকে অভিবাসন প্রয়োগের জন্য ব্যবহৃত হতে বাধা দেওয়ার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে ভোট দিয়েছিল, আগত সীমান্ত প্রয়োগকারী উপদেষ্টা টম হোমান আক্রমণকে হুমকি দিয়েছেন।
হোমান নিউজম্যাক্সকে বলেছেন, “যদি আমি এলএ -তে দ্বিগুণ অফিসার পাঠাতে পারি কারণ আমরা কোনও সহায়তা পাচ্ছি না, তবে আমরা এটিই করতে যাচ্ছি,” হোমান নিউজম্যাক্সকে বলেছেন।
ক্যালিফোর্নিয়ার জেল থেকে সীমিত সহযোগিতার সাথে, আইস এজেন্টরা সম্প্রদায়ের মধ্যে চলে গিয়েছিল, তারা রাস্তার কোণে এবং কারখানা এবং খামারে অনিবন্ধিত বলে সন্দেহ করেছিল।
কৌশলগুলির এই পরিবর্তনের অর্থ হ’ল ফৌজদারী দোষী সাব্যস্ত অভিবাসীরা আর ক্যালিফোর্নিয়ার বরফের গ্রেপ্তারের বেশিরভাগ অংশ তৈরি করে না। বছরের প্রথম চার মাসে গ্রেপ্তার হওয়া প্রায় 66 66% অভিবাসীদেরই অপরাধমূলক দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল, জুনে এই শতাংশ কমে ৩০% এ দাঁড়িয়েছে।
গ্রেপ্তারের সুস্পষ্ট প্রকৃতিটি তাত্ক্ষণিক সমালোচনাটিকে বর্ণগত প্রোফাইল হিসাবে তৈরি করেছিল এবং শক্তিশালী সম্প্রদায়ের নিন্দা তৈরি করেছিল।
কিছু অভিবাসন বিশেষজ্ঞ এবং সম্প্রদায়ের কর্মীরা এলএ -তে সংগঠিত প্রতিরোধের উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন অন্য কারণ হিসাবে টেক্সাসের তুলনায় ক্যালিফোর্নিয়ায় বরফের গ্রেপ্তারের সংখ্যা কম ছিল এবং জনসংখ্যার শতাংশে কয়েক ডজন রাজ্যের চেয়েও কম ছিল।
“কারণ হ’ল প্রতিরোধের, সংগঠিত প্রতিরোধের: লোকেরা যারা আক্ষরিক অর্থে তাদের সাথে প্যারামাউন্টে, বেল এবং হান্টিংটন পার্কের কমপটনে যুদ্ধে গিয়েছিল,” ইউনিয়ন ডেল ব্যারিও লস অ্যাঞ্জেলেসের সদস্য রন গোচেজ বলেছেন, একটি স্বাধীন রাজনৈতিক গোষ্ঠী যা অভিবাসন সুইপসের বাসিন্দাদের সতর্ক করার জন্য পাড়াগুলি টহল দেয়।
তিনি বলেন, “আমরা যে বিভিন্ন পাড়ায় আমরা সংগঠিত করি সেখানে তাদের তাড়া করা হয়েছে।” “আমরা যখন লোককে অপহরণ করতে আসেন তখন আমরা সম্প্রদায়কে ঘিরে রাখতে সম্প্রদায়কে একত্রিত করতে সক্ষম হয়েছি।”
এলএ -তে, কর্মীরা সপ্তাহে সাত দিন সকাল সাড়ে ১১ টা থেকে রাত ১১ টা পর্যন্ত রাস্তায় টহল দেয়, গোচেজ জানিয়েছেন। তারা হোম ডিপো পার্কিং লটে এবং গুদাম এবং খামারে আইস এজেন্টদের সাথে মুখোমুখি হয়েছিল।
গোচেজ বলেছিলেন, “আমরা সামরিক হামলার তীব্রতা বজায় রাখার চেষ্টা করার জন্য আমরা যা কিছু করতে পেরেছিলাম তা করছিলাম।” “প্রতিরোধটি শক্তিশালী ছিল। … আমরা বহু অনুষ্ঠানে সফলভাবে সম্প্রদায়গুলিকে রক্ষা করতে এবং তাদের আমাদের সম্প্রদায় থেকে দূরে সরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছি।”
এই বিক্ষোভগুলি ফেডারেল ভবন এবং কর্মীদের সুরক্ষার বর্ণিত উদ্দেশ্য নিয়ে জুনে ট্রাম্পকে জাতীয় গার্ড এবং মেরিন মোতায়েন করতে প্ররোচিত করেছিল। তবে ১১ ই জুলাই গ্রেপ্তারদের র্যাচ করার প্রশাসনের দক্ষতা একটি রোডব্লককে আঘাত করেছিল। এটি তখনই যখন ফেডারেল বিচারক একটি অস্থায়ী নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারি দক্ষিণ এবং মধ্য ক্যালিফোর্নিয়ায় ইমিগ্রেশন এজেন্টদের ব্লক করা জাতি, ভাষা, পেশা বা অবস্থানের উপর ভিত্তি করে লোকদের লক্ষ্য করা থেকে শুরু করে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ ছাড়াই যে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে রয়েছে।
যে সিদ্ধান্ত ছিল বহিষ্কার গত সপ্তাহে 9 ম মার্কিন সার্কিট কোর্ট অফ আপিল দ্বারা। তবে বৃহস্পতিবার ট্রাম্প প্রশাসন সুপ্রিম কোর্টকে তার টহলগুলির উপর অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার জন্য আবেদন করেছিল, যুক্তি দিয়ে যে এটি “প্রতিটি তদন্তকারী স্টপের উপর অবজ্ঞার সম্ভাবনা ঝুলিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ার কেন্দ্রীয় জেলায় অভিবাসন আইন প্রয়োগের ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষমতাকে উত্সাহিত করার হুমকি দেয়।”
আদেশটি গত মাসে লস অ্যাঞ্জেলেস জুড়ে গ্রেপ্তারগুলিতে উল্লেখযোগ্য হ্রাস পেয়েছিল। তবে এই সপ্তাহে, ফেডারেল এজেন্টরা ওয়েস্টলেক থেকে ভ্যান নুইসে হোম ডিপোতে একাধিক অভিযান চালিয়েছিল।
ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তারা ইঙ্গিত করেছেন যে জুলাইয়ের রায় ও গ্রেপ্তার মন্দা কৌশলগুলিতে স্থায়ী পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয় না।
“অভয়ারণ্য শহরগুলি তারা যা চায় না ঠিক তা পেতে চলেছে: সম্প্রদায়ের আরও এজেন্ট এবং আরও কাজের সাইট প্রয়োগকারী,” হোমান সাংবাদিকদের জানিয়েছেন আদালত রোভিং টহলগুলি অবরুদ্ধ করার দুই সপ্তাহ পরে। “কেন এটি? কারণ তারা কোনও এজেন্টকে কারাগারে একজন খারাপ লোককে গ্রেপ্তার করতে দেবে না।”
ক্যালিফোর্নিয়ায় অভিযান চালিয়ে যাওয়া মার্কিন বর্ডার পেট্রোল সেক্টরের চিফ গ্রেগরি বোভিনো একটি দ্রুত-চলমান পোস্ট করেছেন ভিডিও এক্স -তে যে এলএর মেয়র কারেন বাস সাংবাদিকদের বলছে যে “লস অ্যাঞ্জেলেস শহরে অনুশীলন করা এই পরীক্ষাটি ব্যর্থ হয়েছে” ভিডিওতে তাকে হাসিখুশি দেখানো হয়েছে। তারপরে, একটি উন্মত্ত ড্রাম এবং বাস মিশ্রণটি লাথি মারার সাথে সাথে ফেডারেল এজেন্টরা একটি ভ্যান থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং লোকদের তাড়া করে।
“যখন আপনি আইন শৃঙ্খলার বিরোধিতা করছেন, আপনি কী করবেন?” বোভিনো লিখেছেন। “ইম্প্রোভাইজ, মানিয়ে নেওয়া এবং কাটিয়ে উঠুন!”
স্পষ্টতই, ট্রাম্প প্রশাসন ক্যালিফোর্নিয়াকে একটি রাজনৈতিক যুদ্ধক্ষেত্র এবং পরীক্ষার কেস হিসাবে গড়ে তুলতে উল্লেখযোগ্য সংস্থান ব্যয় করতে ইচ্ছুক, রুইজ সোটো বলেছিলেন। প্রশ্নটি হ’ল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যয় কী?
রুইজ সোটো বলেছিলেন, “তারা যদি সত্যই তাদের নির্বাসনকে স্কেল করতে এবং তাদের নির্বাসন বাড়িয়ে তুলতে চায়,” তারা অন্য জায়গায় যেতে পারে, এটি আরও নিরাপদে, আরও দ্রুত এবং আরও দক্ষতার সাথে করতে পারে। “