ক্যালিফোর্নিয়া মহিলার দেহ জাতীয় বনে পাওয়া যায় যেহেতু স্বামী পেরুতে পালিয়ে যায়

ক্যালিফোর্নিয়ার এক মহিলাকে তার স্বামীকে তার বাড়ি থেকে দূরে একটি টার্প বা চাদর বলে মনে হয়েছিল এমন বড় কিছু টেনে নিয়ে যাওয়া ভিডিওতে ধরা পড়ার ঠিক একদিন পরে একটি জাতীয় বনে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল।
কেটিটিভি এবং কেটিএলএর মতে, ১৩ বছর বয়সী শিয়েলা ক্যাবেরার মরদেহ ১৩ আগস্ট অ্যাঞ্জেলস জাতীয় বনে পাওয়া গিয়েছিল যে তার স্বামী, ৩ 36 বছর বয়সী জোসিমার ক্যাবেরা, রিং ক্যামেরা ফুটেজে আগের দিন টানতে দেখা গেছে।
দ্য আউটলেটস জানিয়েছে, মন্ট্রোজ মাউন্টেন অনুসন্ধান এবং উদ্ধারকারী দল থেকে অনুসন্ধান এবং উদ্ধারকারী দলগুলি রিং ভিডিওতে দেখা উপাদানের সাথে মিলে যাওয়া অ্যাঞ্জেলস জাতীয় বনে সন্দেহজনক কিছু খুঁজে পাওয়ার কথা জানিয়েছে।
খবরে বলা হয়েছে, হত্যাকাণ্ডের গোয়েন্দারা ঘটনাস্থলে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন এবং নিশ্চিত করেছেন যে মিসেস ক্যাবেরার দেহটি উপাদানের ভিতরে জড়িয়ে ছিল, খবরে বলা হয়েছে।
মিঃ ক্যাবেরা অবিলম্বে তদন্তে আগ্রহী ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত হন। এই দম্পতির তিন সন্তানেরও নিখোঁজ হিসাবে খবর পাওয়া গেছে।
স্ত্রীর দেহ আবিষ্কারের আগে তিনি পেরুতে পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টি শেরিফ বিভাগ বর্তমানে তাকে ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রত্যর্পণ করতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে কাজ করছে।
কর্মকর্তারা যদি তাকে ক্যালিফোর্নিয়ায় ফেরত পাঠানো হয় তবে তাকে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
তিনটি শিশুকেও পেরুতে নিরাপদ অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল এবং প্রতিরক্ষামূলক হেফাজতে নেওয়া হয়েছিল।
মিসেস ক্যাবেরার মৃত্যুর কারণ লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টি মেডিকেল পরীক্ষকের কার্যালয় দ্বারা মূল্যায়ন করা হচ্ছে।