ক্যালিফোর্নিয়া স্কুল বোর্ড ট্রান্স প্লেয়ারের সাথে ভলিবল বাজেয়াপ্ত করে ফেটে যায়

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
ক্যালিফোর্নিয়ায় একটি স্কুল বোর্ড সভা একটি হিজড়া খেলোয়াড়ের সাথে প্রতিপক্ষকে বাজেয়াপ্ত করার পরে একটি মেয়েদের ভলিবল দলকে বাজেয়াপ্ত করার পরে বিস্ফোরক বিতর্কে নেমেছিল।
রিভারসাইড পলি হাই স্কুল গার্লস ভলিবল দলের খেলোয়াড়রা জুরুপা ভ্যালি উচ্চ বিদ্যালয়ের বিপক্ষে গত শুক্রবারের খেলাটি বাজেয়াপ্ত করতে বেছে নিয়েছিল। একাধিক পিতামাতারা এর আগে ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিলেন যে জুরুপা ভ্যালি দলে ট্রান্স অ্যাথলিট এবি হার্নান্দেজের উপস্থিতির প্রতিক্রিয়া হিসাবে জব্দ করা ছিল।
স্থানীয় পিতামাতারা বৃহস্পতিবার রিভারসাইড ইউনিফাইড স্কুল জেলা বোর্ডের বৈঠকে দেখিয়েছিলেন যে তাদের বর্তমান লিঙ্গ নীতিমালার জন্য বাজেয়াপ্ত ও স্কুল জেলার বিপক্ষে, অন্যরা মেয়েদের ক্রীড়া ক্ষেত্রে ট্রান্স অ্যাথলিটদের সমর্থনে বক্তব্য রেখেছিলেন।
মিনেসোটা অ্যাটর্নি জেনারেল ট্রান্স অ্যাথলিটদের মেয়েদের খেলাধুলায় রাখার জন্য ট্রাম্প অ্যাডমিনের বিরুদ্ধে মামলা করার বিষয়ে দাম্ভিকতা
হার্নান্দেজের মা নেরেডা হার্নান্দেজ, মেয়েদের ক্রীড়া খেলার অধিকারের রক্ষার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন এবং গত সপ্তাহে ফক্স নিউজ ডিজিটালের সাথে আগে সাক্ষাত্কারের জন্য বোর্ডের সদস্য আমান্ডা ভিকার্সকে নিন্দা করেছিলেন।
হার্নান্দেজ বলেছিলেন, “আমন্ডা ভিকার্স, আপনি ফক্সের সাথে সাক্ষাত্কার নিয়েছেন। আপনি আসলে আমার সন্তানের কাছে হেনলা উপভোগ করেছেন এবং স্বাগত জানিয়েছেন You আপনি একজন বোর্ডের সদস্য You
“আপনি যখন অনলাইনে, ব্যক্তিগতভাবে বা মিথ্যা বিবরণী বোর্ড সভায় ছড়িয়ে দেওয়ার অনুমতি দেন, তখন আপনি লক্ষ্যযুক্ত হয়রানির অনুমতি বা সহ্য করার অনুমতি দেন, আপনি কেবল নৈতিকভাবে ব্যর্থ হচ্ছেন।
“আমার মেয়ে সমস্যা নয়। সমস্যাটি সমন্বিত বাহ্যিক প্রচেষ্টা প্রায়শই জেলা থেকে জেলা ভ্রমণকারী ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হয় … ভয় ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এবং বৈষম্যের জন্য ধর্মকে ব্যবহার করে একে অপরের বিরুদ্ধে অভিভাবকদের বিরুদ্ধে রাখার জন্য। খেলাধুলায় ন্যায্যতা এবং ট্রান্সজেন্ডার শিশুদের মুছে ফেলার সাথে সমস্ত কিছু করার নেই।”
এক মা মারিয়া কোরিও রিভারসাইড পলি প্লেয়ারদের সমর্থনে কথা বলেছেন এবং পিতামাতাদের নিন্দা করেছিলেন পুরুষ বাচ্চাদের মেয়েদের খেলাধুলায় খেলতে সক্ষম করে।
কোরিও বলেছিলেন, “মেয়েরা, দুর্দান্ত কাজ। “যদি আমার সন্তান যদি মাদকাসক্ত হয় তবে আমি তাকে ভালবাসতাম, তবে কী অনুমান করি? আমি তাকে সত্য বলব; ড্রাগগুলি আপনার পক্ষে খারাপ। আমি তাকে আরও ওষুধ খাওয়াতাম না।”
রিভারসাইড গত বছর হার্নান্দেজের উচ্চ-প্রচারিত মরসুমে গার্লস ক্রীড়াগুলিতে ট্রান্স অ্যাথলিটদের জড়িত বিতর্কের একটি কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল এবং মার্টিন লুথার কিং হাই স্কুলে দুটি মেয়ে কর্তৃক মামলা দায়ের করার পরে যে ট্রান্স অ্যাথলিট ক্রস-কান্ট্রি দলে মেয়েদের ভার্সিটি স্পট নিয়েছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছিল।
ট্রান্স ভলিবল প্লেয়ারের ঘটনা ইলিনয় স্কুল বোর্ডের সভায় রাগান্বিত পিতামাতার প্যারেড প্রকাশ করে
স্কুল প্রশাসকরা শার্টগুলি স্বস্তিকাসের সাথে তুলনা করার পরে, এই স্কুলের শিক্ষার্থীরা প্রতি সপ্তাহে “সেভ গার্লস স্পোর্টস” টি-শার্ট পরা শুরু করে, মামলা অনুসারে শার্টগুলি স্বস্তিকাসের সাথে তুলনা করে।
একজন মা, যিনি কেবল নিজেকে স্যান্ডি আর হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন, বোর্ডের সদস্যদের রাষ্ট্রীয় আইন থেকে বিরতিতে ট্রান্স অ্যাথলিটদের মেয়েদের ক্রীড়া থেকে নিষিদ্ধ করার জন্য তাদের নিজস্ব রেজোলিউশন গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। ক্যালিফোর্নিয়ায় একটি স্কুল বোর্ড ইতিমধ্যে এটি করেছে – আগস্টের শুরুর দিকে কার্ন কাউন্টি শিক্ষা বোর্ড। স্যান্ডি আর। দুই শিক্ষার্থী দায়ের করা মামলাটি উল্লেখ করেছেন।
ফক্সনিউজ.কম এ আরও ক্রীড়া কভারেজের জন্য এখানে ক্লিক করুন
তিনি বলেন, “আমি এত গর্বিত এবং এত সম্মানিত হব যে একটি আরএসডি পরিবার হ’ল একটি বেআইনী ও অসাংবিধানিক ক্যালিফোর্নিয়ার আইন গ্রহণ করবে,” তিনি বলেছিলেন।
রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প বৃহস্পতিবার সত্য সামাজিক একটি পোস্টে রাজ্যের হিজড়া নীতি সম্পর্কে ক্যালিফোর্নিয়া এবং গভর্নর গ্যাভিন নিউজমকে সতর্ক করেছিলেন।
“যে কোনও ক্যালিফোর্নিয়ার স্কুল জেলা যা আমাদের হিজড়া নীতিগুলি মেনে চলে না, তাদের অর্থায়ন করা হবে না। এই বিষয়ে আপনার মনোযোগের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ!” ট্রাম্প পোস্টে লিখেছেন।
রিভারসাইড ইউনিফাইড স্কুল জেলা বোর্ডের সভায় মার্টিন লুথার কিং উচ্চ বিদ্যালয়ের বিতর্কের মধ্যে শেষ পতনের মধ্যে বেশ কয়েকটি উত্তেজনাপূর্ণ মুহুর্তের বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
এদিকে, অ্যাথলিটের ক্যালিফোর্নিয়ার গার্লস ট্র্যাক এবং ফিল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে যাওয়ার সময় মে মাসে এবি হার্নান্দেজ একটি জাতীয় মিডিয়া ফায়ারস্টর্মের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। পোস্টসেশনটি মিলিত হয়েছে যে হার্নান্দেজ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল মহিলা অ্যাথলেট এবং তাদের পরিবারগুলির দ্বারা বিক্ষোভের সাথে দেখা হয়েছিল, যারা প্রায়শই “সেভ গার্লস স্পোর্টস” টি-শার্ট পরতেন।
জুলাইয়ে বিচার বিভাগ ক্যালিফোর্নিয়ার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিল শিক্ষা বিভাগ (সিডিই) এবং সিআইএফ এর নীতিগুলির জন্য যা জৈবিক পুরুষদের রাজ্য জুড়ে মেয়েদের খেলাধুলায় প্রতিযোগিতা করার অনুমতি দিয়েছে, যদিও ট্রাম্প ফেব্রুয়ারিতে এটি নিষিদ্ধ করার জন্য একটি কার্যনির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন।
ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন
ক দ্বিপক্ষীয় জরিপ ক্যালিফোর্নিয়ার পাবলিক পলিসি ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে ক্যালিফোর্নিয়ার বেশিরভাগ বাসিন্দা জৈবিক পুরুষ ট্রান্স অ্যাথলিটদের মহিলাদের খেলাধুলায় প্রতিযোগিতা করে বিরোধিতা করেছেন।
এই চিত্রটিতে 70% এরও বেশি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে রাজ্যের স্কুল বাবা -মা।
জরিপে বলা হয়েছে, “বেশিরভাগ ক্যালিফোর্নিয়ানরা জন্মের সময় যে লিঙ্গের সাথে মিলিত হয়েছিল তার সাথে মেলে এমন দলগুলিতে প্রতিযোগিতা করার জন্য ট্রান্সজেন্ডার অ্যাথলিটদের প্রয়োজন,” জরিপে বলা হয়েছে।
“প্রাপ্তবয়স্কদের (%65%) এবং সম্ভবত ভোটারদের (%৪%) সমর্থন সমর্থন করে যে ট্রান্সজেন্ডার অ্যাথলিটরা জন্মের সময় যে লিঙ্গের সাথে তাদের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল তার সাথে মেলে, তারা যে লিঙ্গকে চিহ্নিত করে তা নয়, তাদের পক্ষে এই জাতীয় প্রয়োজনীয়তা সমর্থন করে।”
ফক্স নিউজ ডিজিটাল অনুসরণ করুন এক্স উপর ক্রীড়া কভারেজএবং সাবস্ক্রাইব ফক্স নিউজ স্পোর্টস হডল নিউজলেটার।