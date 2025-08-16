ক্যালিফোর্নিয়া হাই স্কুল ভলিবল দল ট্রান্স অ্যাথলিটের বিরুদ্ধে খেলা জব্দ করে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
ক্যালিফোর্নিয়ার একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের গার্লস ভলিবল দল শুক্রবার রাতে একটি জৈবিক পুরুষ ট্রান্স অ্যাথলিটকে অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা একটি দলের বিপক্ষে একটি ম্যাচ বাজেয়াপ্ত করেছে।
ক্যালিফোর্নিয়ার রিভারসাইড কাউন্টিতে রিভারসাইড পলি হাই স্কুল এক বিবৃতিতে জুরুপা ভ্যালি উচ্চ বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে বাজেয়াপ্ত করার ঘোষণা দিয়েছে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “রিভারসাইড পলি হাই স্কুলের গার্লস ভলিবল দল জুরুপা ভ্যালি উচ্চ বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আজ রাতের নির্ধারিত খেলায় আদালত নেবে না।”
“এই ম্যাচটি নন-লিগ স্ট্যান্ডিংয়ে বাজেয়াপ্ত হিসাবে রেকর্ড করা হবে। আমরা বুঝতে পারি এটি আমাদের অ্যাথলেট, পরিবার এবং সমর্থকদের জন্য হতাশাব্যঞ্জক এবং আমরা সম্প্রদায়ের বোঝার প্রশংসা করি। আমরা পুরো মরসুম জুড়ে সমস্ত ছাত্র-অ্যাথলিটদের জন্য একটি নিরাপদ, ইতিবাচক পরিবেশ সরবরাহ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছি।”
বিবৃতিতে বাজেয়াপ্ত করার কোনও কারণ সরবরাহ করা হয়নি।
রিভারসাইড ইউনিফাইড স্কুল জেলা বোর্ডের সদস্য আমন্ডা ভিকার্স ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন, তিনি বিশ্বাস করেন যে জুরুপা ভ্যালির জুরুপা ভ্যালির প্রতিক্রিয়া হিসাবে ট্রান্স অ্যাথলিট এবি হার্নান্দেজকে তার রোস্টারে রয়েছে। হার্নান্দেজকে গত মৌসুমে জুরুপা ভ্যালির রোস্টারে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল এবং এটি এই বছর আবারও রোস্টারটিতে রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।
“আমি বিশ্বাস করি এটি কারণ তারা এবি হার্নান্দেজ খেলছে, এবং এমন একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে শিক্ষার্থীরা চায় না,” ভিকাররা বলেছিলেন। “আমি গতকাল সেখানে একটি বার্তা পেয়েছি [were] বাবা -মা [of players] যে ‘সেভ গার্লস স্পোর্টস’ শার্ট পরেছিল। সুতরাং তারা আজ একটি প্রতিবাদের জন্য প্রস্তুত ছিল। ”
কিশোরী মেয়েরা ট্রান্স-অ্যাথলিট কেলেঙ্কারীতে উন্মুক্ত হয় যা তাদের উচ্চ বিদ্যালয়কে সংস্কৃতি যুদ্ধের যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করেছে
ভিকাররা আরও যোগ করেছেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যে মহিলা অ্যাথলিটদের সুরক্ষার জন্য বাজেয়াপ্তটি উল্লেখযোগ্য ছিল, তিনি হাই স্কুল ভলিবল খেলোয়াড় পেটন ম্যাকনাবকে উল্লেখ করেছিলেন, যিনি ২০২২ সালে ট্রান্স অ্যাথলিটের স্পাইকে নিয়ে মাথায় আঘাত করার সময় মস্তিষ্কের স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলেন।
“এটি সম্পর্কে জৈবিক মেয়ে এবং জৈবিক ছেলেদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।
জুরুপা ইউনিফাইড স্কুল জেলা ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বাজেয়াপ্তকরণকে সম্বোধন করে একটি বিবৃতি দিয়েছে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “আমাদের অবহিত করা হয়েছিল যে রিভারসাইড পলি হাই স্কুল জুরুপা ভ্যালি উচ্চ বিদ্যালয়ের সাথে আজকের নির্ধারিত গার্লস ভলিবল ম্যাচ বাতিল করেছে। তারা কারণ প্রকাশ করেনি। এই সময়ে আমাদের কোনও অতিরিক্ত মন্তব্য নেই,” বিবৃতিতে বলা হয়েছে।
ফক্স নিউজ ডিজিটাল প্রতিক্রিয়ার জন্য জুরুপা ভ্যালি হাই স্কুলের প্রধান ভলিবল কোচ লিয়ানা মনু এবং হার্নান্দেজের মায়ের কাছে পৌঁছেছে।
রিভারসাইড গত বছর হার্নান্দেজের উচ্চ-প্রচারিত মরসুমে গার্লস স্পোর্টসে ট্রান্স অ্যাথলিটদের জড়িত বিতর্কের একটি কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল এবং মার্টিন লুথার কিং উচ্চ বিদ্যালয়ে দুটি মেয়ে কর্তৃক মামলা দায়ের করার পরে যে ট্রান্স অ্যাথলিট ক্রস-কান্ট্রি দলে মেয়েদের ভার্সিটি স্পট নিয়েছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছিল। স্কুল প্রশাসকরা শার্টগুলি স্বস্তিকাসের সাথে তুলনা করার পরে, এই স্কুলের শিক্ষার্থীরা প্রতি সপ্তাহে “সেভ গার্লস স্পোর্টস” টি-শার্ট পরা শুরু করে, মামলা অনুসারে শার্টগুলি স্বস্তিকাসের সাথে তুলনা করে।
ক্যালিফোর্নিয়ার গার্লস ট্র্যাক এবং ফিল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে অ্যাথলিটের রান চলাকালীন মে মাসে হার্নান্দেজ একটি জাতীয় মিডিয়া ফায়ারস্টর্মের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। পোস্টসেশনটি মিলিত হয়েছে যে হার্নান্দেজ প্রতিযোগিতা করেছিলেন এমন মহিলা অ্যাথলেট এবং তাদের পরিবারগুলির দ্বারা বিক্ষোভের সাথে দেখা হয়েছিল যারা প্রায়শই “সেভ গার্লস স্পোর্টস” শার্ট পরতেন।
হার্নান্দেজের রান আপাতদৃষ্টিতে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছ থেকে একটি প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল, যিনি এই সপ্তাহে একটি সত্য সামাজিক বার্তা পোস্ট করেছিলেন, রাজ্য ফাইনালের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল যে রাজ্যটিকে ট্রান্স অ্যাথলিটকে প্রতিযোগিতা করার অনুমতি না দেয়। হার্নান্দেজ গার্লস হাই জাম্প এবং ট্রিপল জাম্পে চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিলেন যে একটি এলজিবিটিকিউর প্রতিবাদকারীকে একজন রক্ষণশীল কর্মী এবং একটি বিমানকে একটি ব্যানার দিয়ে ওভারহেড উড়ানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল যাতে “মেয়েদের খেলাধুলায় কোনও ছেলে নেই” বলে অভিযোগ করা হয়।
মার্কিন বিচার বিভাগ তখন ক্যালিফোর্নিয়ার শিক্ষা বিভাগ (সিডিই) এবং ক্যালিফোর্নিয়া ইন্টারসোলাস্টিক ফেডারেশন (সিআইএফ) এর বিরুদ্ধে তার নীতিমালার জন্য মামলা দায়ের করে যা ট্রাম্পকে ফেব্রুয়ারিতে একটি কার্যনির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করার পরেও জৈবিক পুরুষদের রাজ্য জুড়ে মেয়েদের খেলাধুলায় প্রতিযোগিতা করার অনুমতি দিয়েছে।
হার্নান্দেজকে Aug আগস্ট জুরুপা সিটি কাউন্সিলের রাজ্য সেন সাব্রিনা সার্ভেন্টেস দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছিল। ক্যালিফোর্নিয়ার রাজ্য সিনেটের পক্ষে হার্নান্দেজকে দুটি শংসাপত্র দেওয়ার জন্য সার্ভেন্টেস উপস্থিত ছিলেন এবং অ্যাথলিটের চ্যাম্পিয়নশিপকে স্বীকৃতি দিয়ে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন।
ক দ্বিপক্ষীয় জরিপ ক্যালিফোর্নিয়ার পাবলিক পলিসি ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে ক্যালিফোর্নিয়ার বেশিরভাগ বাসিন্দা জৈবিক পুরুষ ট্রান্স অ্যাথলিটদের মহিলাদের খেলাধুলায় প্রতিযোগিতা করে বিরোধিতা করেছেন।
এই চিত্রটিতে 70% এরও বেশি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে রাজ্যের স্কুল বাবা -মা।
জরিপে বলা হয়েছে, “বেশিরভাগ ক্যালিফোর্নিয়ানরা জন্মের সময় যে লিঙ্গের সাথে মিলিত হয়েছিল তার সাথে মেলে এমন দলগুলিতে প্রতিযোগিতা করার জন্য ট্রান্সজেন্ডার অ্যাথলিটদের প্রয়োজন,” জরিপে বলা হয়েছে।
“প্রাপ্তবয়স্কদের (%65%) এবং সম্ভবত ভোটারদের (%৪%) সমর্থন সমর্থন করে যে ট্রান্সজেন্ডার অ্যাথলিটরা জন্মের সময় যে লিঙ্গের সাথে তাদের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল তার সাথে মেলে, তারা যে লিঙ্গকে চিহ্নিত করে তা নয়, তাদের পক্ষে এই জাতীয় প্রয়োজনীয়তা সমর্থন করে।”
