ক্যালিমায়া পাকা এবং স্কুলের ছাদ কাজ শুরু করে

আলেমান ইসমাইল
ক্যালিমায়া, মেক্স ।- ক্যালিমায়ার পৌরসভার সভাপতি ওমর গিলারমো সানচেজ ভেলেজকেজ, অভিযানে প্রতিষ্ঠিত প্রতিশ্রুতিগুলি পূরণ করে পৌরসভার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কাজের সূচনার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই পদক্ষেপগুলির মধ্যে তিনটি প্রতিনিধি দলের রাস্তা প্রশস্ত করা এবং শিক্ষামূলক অবকাঠামো নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
এই রচনাগুলির শুরুটি সান অ্যান্ড্রেস ওকোটলান, সান্তা মারিয়া নাটিভিটাস এবং জারাগোজা দে গুয়াদালাপে পরিচালিত হয়েছিল, যেখানে এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের গতিশীলতা এবং সুরক্ষার উন্নতির লক্ষ্যে প্যাভিংয়ের কাজগুলি পরিচালিত হবে।
সানচেজ ভেলেজকেজ জোর দিয়েছিলেন যে এই কাজগুলি নাগরিকদের দ্বারা উত্থাপিত দাবির প্রতি সাড়া দেয়, পাশাপাশি ক্যালিমায়ার পরিবারগুলিতে আরও ভাল সংযোগের শর্ত এবং জীবনযাত্রার মান সরবরাহ করা ছাড়াও।
সান্তা মারিয়া নাটিভিটাসে, শহরের প্রযুক্তিগত স্নাতক (সিবিটি) এর কেন্দ্রে ছাদ নির্মাণের কাজও শুরু হয়েছিল, যা শিক্ষার্থীদের একাডেমিক, সাংস্কৃতিক এবং ক্রীড়া ক্রিয়াকলাপের জন্য আরও উপযুক্ত স্থান পেতে পারে।
মেয়র জোর দিয়েছিলেন যে পৌরসভা প্রশাসন উভয়ই জনসংখ্যার অবিচ্ছেদ্য উন্নয়নের জন্য মৌলিক বলে বিবেচনা করে রাস্তা এবং শিক্ষামূলক অবকাঠামোতে উভয় অংশে অংশ নেওয়ার অগ্রাধিকার হিসাবে বজায় রাখে।
সুবিধাভোগী প্রতিনিধিদের প্রতিবেশীরা এই ক্রিয়াকলাপগুলির গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছে, যেহেতু তারা উল্লেখ করেছেন যে আরও ভাল অবস্থার রাস্তাগুলি দৈনিক স্থানান্তরকে সহজতর করবে এবং রাস্তা সুরক্ষায় অবদান রাখবে।
একইভাবে, সিবিটি -র শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা প্রকাশ করেছেন যে নতুন ছাদটি আবহাওয়ার আবহাওয়ার একটি শালীন এবং সুরক্ষিত পরিবেশে ক্রিয়াকলাপের উপলব্ধি করার অনুমতি দেবে।
পৌর প্রশাসন জানিয়েছে যে এটি জনগণের সর্বাধিক অনুভূত প্রয়োজনের প্রতিক্রিয়া জানাতে এবং সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জোরদার করার উদ্দেশ্যে ক্যালিমায়ার বিভিন্ন অংশে কাজগুলি প্রচার করতে থাকবে।
সানচেজ ভেলেজকেজ পুনরায় উল্লেখ করেছিলেন যে গৃহীত প্রতিটি পদক্ষেপ অর্জিত প্রতিশ্রুতিগুলি পূরণ করতে চায়, সরকার এবং নাগরিকত্বের মধ্যে আত্মবিশ্বাসকে একীভূত করে। তিনি আরও জোর দিয়েছিলেন যে পরিচালিত প্রকল্পগুলি পুরো পৌরসভা জুড়ে পরিষেবা এবং অবকাঠামোগত উন্নতির কৌশলটির একটি অংশ।
এই কাজগুলির সাথে, ক্যালিমায়ার পৌর সরকার তার বাসিন্দাদের সুবিধার জন্য নগর ও শিক্ষামূলক অবকাঠামোকে শক্তিশালী করে প্রতিনিধিদের নজরে অগ্রসর হয়।