ক্যাসিও ক্রুজ এক্স সান্টোস সালিশকে বিস্ফোরণ করে এবং নেইমারকে উদাহরণ হিসাবে উদ্ধৃত করে: ‘ভয় পায়’

গোলরক্ষক রেফারিদের প্রতিচ্ছবি প্রস্তাব করেছিলেন এবং 10 তম শার্ট 10 এর মতো তারকাদের সাথে জড়িত গেমগুলির জন্য ব্রাজিলিয়ান ফুটবলের জন্য দায়বদ্ধ
10 আগে
2025
– 22H18
(10:21 অপরাহ্ন আপডেট হয়েছে)
গোলরক্ষক ক্যাসিও এই রবিবার (১০) মিনিরিওতে সান্টোসের ২-১ গোলে হেরে উইল্টন পেরেরা সাম্পাইওর রেফারি করার সময় মাথা অসন্তুষ্টি – ছদ্মবেশযুক্ত – লুকিয়ে রাখেনি। হোঁচট খাওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে আর্চার বলেছিলেন যে রেফারির সিদ্ধান্তে ফক্সের স্পষ্ট অসুবিধা ফলাফলকে সরাসরি প্রভাবিত করেছিল। এই ধাক্কা 40 পয়েন্ট নিয়ে ব্রাসিলিরিওর নেতা ফ্ল্যামেঙ্গোর পক্ষে তিনটি পয়েন্টে দূরত্ব বাড়িয়েছে।
“আমরা 12: রেফারি এবং সান্টোস দলের বিপক্ষে খেলছিলাম। সমস্ত যথাযথ শ্রদ্ধার সাথে আমরা সিয়েরির বিরুদ্ধে খারাপভাবে খেলেছি, সিআরবি আমরা পারিনি … তবে আজ 12 খেলছি, এটি কঠিন। উইল্টন ব্রাজিলের অন্যতম সেরা রেফারি, তবে আজ তিনি সমস্ত কিছু খেলেন,” তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন।
তবে এটি সেখানে থামেনি … ক্যাসিও এখনও ব্রাজিলিয়ান ফুটবলের প্রস্তুতি নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন যে দেশে নেইমার অপারেটিংয়ের মতো তারকাদের সাথে ডিল করার জন্য। এটি কারণ, তাঁর দৃষ্টিতে, প্লেয়ারের ওজন সালিশের ব্যাখ্যায় হস্তক্ষেপ ছিল।
“আমরা কি উচ্চ স্তরে ব্রাজিলে নেইমারের মতো তারকা রাখার জন্য প্রস্তুত? রেফারি জিনিসগুলি স্কোর করতে ভয় পান। আমি উইল্টনকে শ্রদ্ধা করি, তবে তিনি আজ কী করেছিলেন… কঠিন। আমরা হারিয়েছি, আমাদের লক্ষ্যগুলিতে অমনোযোগী ছিল, যা ন্যায্যতা ছিল না। তবে উইল্টন আজ তিনি অপ্রচলিত ছিলেন,” তিনি যোগ করেছিলেন। “
ক্যাসিওর প্রতিযোগিতা
সর্বাধিক প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পদক্ষেপটি বেলো হরিজন্টে রাতের রাতগুলি পুরোপুরি পরিবর্তন করতে পারে। তার সঙ্গীদের মতো, ক্যাসিও স্যান্টোসের ড্রয়ের পরে ম্যাচে কাইও জর্জের দ্বিতীয় গোলটি বাতিল করার বিষয়ে বিতর্ক করে। উইল্টন পেরেইরা সাম্পাইও ভের পুনর্বিবেচনার পরে গোলটি অবৈধ করেছিলেন, যেখানে তিনি ম্যাথিউস পেরেরার নাটকটির অরিজিনে খেলার অভাব দেখেছিলেন।
স্কোরবোর্ডে সমতা বজায় রাখার পাশাপাশি, এই বাতিলকরণটি দলের মনস্তাত্ত্বিকতায়ও হস্তক্ষেপ করেছিল – যা অসন্তুষ্টির পুনরাবৃত্তি করে। সান্টোস, যার সাথে এর কোনও সম্পর্ক ছিল না, ম্যাচটি হয়ে ওঠে এবং মিনাস গেরেইস দলকে প্রতিক্রিয়াটির জন্য সময় ছাড়াই কার্যত ছেড়ে যায়।
সেলেস্টিয়াল ক্যালেন্ডার
ভাল পর্ব থাকা সত্ত্বেও, ফক্স তার ডোমেনগুলির অধীনে বিজয় ছাড়াই তিনটি ম্যাচের দ্রুত সমর্থন করে – সিআরবি সহ একটি ড্র এবং সেরি এবং সান্টোসের ক্ষতি। দলটি ১৮ ই আগস্ট, সোমবার, 20 ঘন্টা (ব্রাসিয়া সময়) এ মাঠে ফিরে আসে, ব্রাসিলিরিওর জন্য ক্যাম্পোস মিয়া স্টেডিয়ামে মিরাসোলের মুখোমুখি হতে।
