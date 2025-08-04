ক্রপড থেকে, ব্রুনা মার্কেজাইন রাতে সশা ম্যানেগেলের সাথে পেট নিরাময় করে। চেহারাগুলির ছবি দেখুন!

অনুরূপ, তবে আলাদা! ব্রুনা মার্কেজাইন এবং সাশা মেনেগেল শীতের চেহারাগুলিতে বিপরীত স্টাইলগুলি নির্বাচন করে। ছবি দেখুন!
শৈশব থেকেই বন্ধুরা, ব্রুনা মার্কেজাইন ই সাশা মেনেগেল তারা রিও ডি জেনিরোতে মেরিনা দা গ্লোরিয়ায় একসাথে শীতকালীন উত্সব উপভোগ করেছিলেন। অভিনেত্রী, তার 30 তম বার্ষিকী উদযাপন করতে চলেছেন আইকনিক হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় এমন একটি পার্টিতে বয়সে, তিনি তার নিরাময় পেটকে একটি কনফাই চেহারায় দেখিয়েছিলেন, তবে স্টাইলে পূর্ণ।
সান্ত্বনা না দিয়ে মজা করা, ব্রুনা নির্বাচিত একটি কম কোমর জিন্স, বিতর্কিত আইটেম মহিলাদের পোশাক থেকে, তবে ইতিমধ্যে শিল্পী দ্বারা উদযাপিত। এটিকে শীর্ষে রাখার জন্য, ঠান্ডা থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য ক্রপড -স্টাইল বেসিক টি -শার্ট, প্লেড শার্ট এবং জ্যাকেট।
আরও কিছুটা বেসিক, কন্যা Xuxa তিনি শীর্ষে ক্লাসিক জিন্স এবং সাদা জ্যাকেট টি -শার্টে বাজি ধরেন। উপরের গ্যালারীটিতে বিখ্যাত ছবিগুলি দেখুন!
ব্রুনা মার্কেজিনের জন্মদিনের পার্টির কঠোর নিয়ম থাকবে!
ব্রুনা মার্কেজিনের 30 তম বার্ষিকী অভিনেত্রীর জন্মদিনের কয়েক দিন পরে উদযাপিত হবে, যিনি এই মাসের 4 র্থ সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রিও ডি জেনিরোর একটি পোস্টকার্ডে ঘটবে বলে আশা করা হচ্ছে – আর্থিক দ্বীপ, ইভেন্টটি কিছু আচরণ বিধি অনুসরণ করতে হবে বাধ্যতামূলকভাবে historical তিহাসিক জায়গা দ্বারা।
ইউরোপীয় দুর্গের গ্ল্যামার দিয়ে জীবন উদযাপন করতে, অভিনেত্রীকে কমপক্ষে $ 75,000 ডলার আউট করতে হয়েছিল – এমন একটি মান যা সমাবেশ, বিচ্ছিন্নতা, নৌকা পরিবহন, সুরক্ষা এবং শব্দ এবং হালকা কাঠামো অন্তর্ভুক্ত করে না।
তদুপরি, ব্রুনার ফেস্টুনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তা অনুসরণ করা উচিতকিভাবে: অতিথিরা উলঙ্গ হতে পারে না; আপনি ড্রোন ব্যবহার করতে পারবেন না; কাছাকাছি অবস্থিত বিমানবন্দর এবং শব্দের পরিমাণের কারণে এটিতে হালকা কামান থাকতে পারে না …
সম্পর্কিত উপকরণ
ব্রুনা মার্কেজাইন, সাবরিনা সাতো এবং আরও: সাশা মেনেগেল ব্র্যান্ডের ফ্যাশন শোতে বিখ্যাত চেহারাগুলির ফটোগুলি দেখুন
রিওতে লেডি গাগা শো: ইভেন্টের জন্য বিখ্যাত চেহারাগুলির স্বচ্ছতা এবং প্রচুর চামড়া রয়েছে। ব্রুনা মার্কেজাইন, পাওলা অলিভিরা এবং আরও অনেকের 52 টি ফটো দেখুন!
নেইমারের দ্বিতীয়বারের জন্য গর্ভবতী, ব্রুনা বিয়ানকার্ডি ফিটনেস চেহারাতে স্বাচ্ছন্দ্যের সংমিশ্রণ করে, প্রশিক্ষণে পেট ছেড়ে দেয় এবং গর্ভাবস্থায় শরীরের যত্নকে শক্তিশালী করে। দেখ!
একক এবং ট্র্যাক এ! সোফি শার্লট শামান বিচ্ছেদের পরে কার্নিভালে বাইরে প্রদর্শন এবং পেটে প্যান্টি ছেড়ে যান। ফটো দেখুন
গর্ভবতী নেইমারের কাছে, ব্রুনা বিয়ানকার্ডি ডিজনিতে অভূতপূর্ব ভ্রমণের জন্য পেটের প্রদর্শন এবং ম্যাভি এনচেন্টস ছেড়ে দেয়। ছবি!