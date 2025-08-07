You are Here
ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তাহীনতা, দুর্নীতির সন্ধানযোগ্য জীবিকা নির্বাহের জন্য হুমকি – সিসলাক, স্বচ্ছতা ইন্টেল

সিআইএসএলএসিএসি সিআইএসএলএসি এবং নাইজেরিয়ার ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, টিআই-নাইজেরিয়া, নাইজেরিয়ার জীবিকার জন্য ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তাহীনতা এবং হুমকিকে দুর্নীতিগ্রস্থ অনুশীলন এবং তহবিলের অব্যবস্থাপনার জন্য দায়ী করেছে।

সংস্থাগুলি উল্লেখ করেছে যে নাইজেরিয়া বিভিন্ন দুর্নীতি-প্ররোচিত সুরক্ষা এবং আর্থিক সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে যা এটিকে মোকাবেলায় সমস্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে

বৃহস্পতিবার কানোতে অনুষ্ঠিত সংগঠনের উত্তর-পশ্চিম আঞ্চলিক সংবাদ সম্মেলনে নির্বাহী পরিচালক সিসলাক/ এবং টিআই-নাইজেরিয়া, আউয়াল মুসা রাফসানজানি এই মন্তব্য করেছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনের একটি নীতি সংক্ষিপ্ত শিরোনামে প্রচারের জন্য সংগঠিত করা হয়েছিল: “প্রতিরক্ষা খাত: সুরক্ষা হুমকির ক্রমবর্ধমান মধ্যে অবিচ্ছিন্ন দুর্নীতির ঝুঁকি।”

“চলমান দুর্নীতি, জালিয়াতি, আর্থিক অব্যবস্থাপনা এবং প্রতিরক্ষা ও সুরক্ষা খাতের মধ্যে ক্ষমতার ব্যাপক অপব্যবহার নাইজেরিয়ার অসংখ্য সুরক্ষা হুমকিকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে এবং তার সীমানার মধ্যে ক্রমবর্ধমান সহিংস দ্বন্দ্বকে প্রশমিত করার দেশটির ক্ষমতাকে হুমকির সম্মুখীন করেছে,” রাফসানজানি বলেছিলেন।

তাঁর মতে, স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সন্ত্রাসবাদী সহিংসতা থেকে রক্ষা করতে রাজ্য সুরক্ষা বাহিনীর ব্যর্থতা স্ব-প্রতিরক্ষা মিলিশিয়াদের বিস্তার এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের সামরিকীকরণে অবদান রেখেছে।

“নাইজেরিয়ান রাষ্ট্রও সহিংস সুরক্ষার হুমকির মুখোমুখি। দেশটি ছোট অস্ত্র এবং হালকা অস্ত্রের তীব্র প্রসারণের মুখোমুখি।

“২০২১ সালে অনুমান করা হয়েছিল যে নাইজেরিয়া পশ্চিম আফ্রিকার প্রায় 70 শতাংশ অবৈধ অস্ত্র এবং অস্ত্রের আধিপত্য বিস্তার করেছিল।

নির্বাহী পরিচালক বলেছেন, “এটি নিরাপত্তাহীনতা আরও বাড়িয়ে তুলেছে, অপহরণ, দস্যু, যৌন ও লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা, হত্যাকাণ্ড এবং অন্যান্য সুরক্ষা ইস্যুতে দেশব্যাপী বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে,” নির্বাহী পরিচালক বলেছেন।

সিআইএসএলএসি আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে প্রতিরক্ষা খাতের আর্থিক ব্যবস্থাপনা মানব সুরক্ষার চেয়ে ব্যক্তিদের সুবিধার জন্য অনানুষ্ঠানিক অনুশীলনকে প্রাতিষ্ঠানিককরণের প্রভাবের সাথে বিদ্যমান বিদ্যমান, সীমিত বিধিগুলি বাইপাস করে মারাত্মকভাবে সীমাবদ্ধ রয়েছে।

“তদুপরি, জিডিআইয়ের তথ্য দেখায় যে প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলির বাহ্যিক নিরীক্ষণ প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দ্বারা তথ্য এবং সহযোগিতার অ্যাক্সেসের অভাব দ্বারা আপোস করা হয় যা নিয়মিত একটি সময়োপযোগী ফ্যাশনে নথি জমা দিতে অস্বীকার করে এবং নিরীক্ষকদের অ্যাকাউন্টে অ্যাক্সেস বার করে।”

সুতরাং, এটি প্রতিরক্ষা এবং সুরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত ব্যতিক্রমগুলির জন্য একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পরিসীমা গ্রহণের সুপারিশ করেছিল যা আইনী কাঠামোর বিকাশে, বিশেষত তথ্যের অধিকার (আরটিআই) আইন বা তথ্য শ্রেণিবিন্যাস সিস্টেমে ব্যবহার করা যেতে পারে।

এই দলটি বলেছে, “নেদারল্যান্ডসের বিদেশ বিষয়ক মন্ত্রকের সহায়তায় টিআই-ডিএসের সাথে অংশীদারিত্বের সাথে আমরা জাতীয় ও উপ-জাতীয় স্টেকহোল্ডার প্ল্যাটফর্মগুলিকে অব্যাহত সমর্থন দাবি করি যা নাইজেরিয়ান সরকারের সাথে প্রতিরক্ষা এবং দুর্নীতি সম্পর্কিত মূল বিষয়ে জড়িত।”

এটি বলেছে যে এটি নাগরিক সমাজ অভিনেতাদের এবং মিডিয়াগুলিকে জাতীয় সুরক্ষা কৌশল আলোচনা এবং নীতিমালা বাস্তবায়নে ইনপুট সরবরাহ করার অনুমতি দেবে।

সিআইএসএলএসি আরও প্রতিরক্ষা বাজেট, প্রতিযোগিতামূলক চুক্তি, প্রতিরক্ষা আয় এবং বৈদেশিক সহায়তা, পৃথক ব্যয় এবং সম্পদ নিষ্পত্তি সহ প্রতিরক্ষা খাত সম্পর্কে সমালোচনামূলক তথ্য প্রকাশের জন্য বিশ্বব্যাপী অনুশীলন এবং মান গ্রহণের দাবি জানিয়েছে।

প্রতিরক্ষা ও সুরক্ষা খাতে আর্থিক পরিচালনকে পুরোপুরি জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য ফেডারেশনের নিরীক্ষক-জেনারেলের অফিসের কার্যকর কার্যকারিতা বাড়ানোর সময় এটি জাতীয় সংসদ কর্তৃক অডিট আইনের তাত্ক্ষণিক সংশোধনীরও সুপারিশ করেছিল। “



