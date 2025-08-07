You are Here
ক্রমবর্ধমান মৃদুতা রিয়েল এস্টেট লোভ দ্বারা
News

ক্রমবর্ধমান মৃদুতা রিয়েল এস্টেট লোভ দ্বারা

সিডিএমএক্স- মেক্সিকো এবং বিশ্বের অন্যান্য শহরগুলিতে বিভিন্ন কারণে মৃদুতা বিভিন্ন কারণে বৃদ্ধি পাচ্ছে- উদাহরণস্বরূপ, রিয়েল এস্টেট সংস্থাগুলির লোভ- এবং নেতিবাচক পরিস্থিতি তৈরি করে যা তার স্থানীয় বসতি স্থাপনকারীদের প্রভাবিত করে। তবে বিভিন্ন মহানগরীর কৌশলগুলি রাষ্ট্র দ্বারা প্রয়োগ করা হয়েছে যা এর বাসিন্দাদের রক্ষা করে, তারা ব্যাখ্যা করেছিলেন ইউএনএএম বিশেষজ্ঞ।

গবেষক সামাজিক গবেষণা ইনস্টিটিউট, ভিসেন্টে মকটিজুমা মেন্ডোজা, তিনি বলেছিলেন যে এটি একটি নগর রূপান্তর প্রক্রিয়া যা বোঝায় যে এই অঞ্চলের traditional তিহ্যবাহী বাসিন্দাদের তুলনায় উচ্চতর ক্রয় স্তরযুক্ত নতুন ভাড়াটেদের আগমনের সাথে শহরের একটি স্থান পরিবর্তন করা হয়েছে, যারা শহরের পরিধিগুলির দিকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এটি ভূমি বাজারের গতিশীলতার সাথে যুক্ত এবং পুঁজিবাদী বাজারের যুক্তির অধীনে পরিচালিত।

আপনি আগ্রহী হতে পারেন: দক্ষিণ -পূর্ব ব্ল্যাকআউটগুলি উচ্চ শক্তির চাহিদার কারণে: শেইনবাউম

সামাজিক নৃবিজ্ঞানের ইতিহাসবিদ এবং ডাক্তার অনুসারে, এটি সামাজিক বৈষম্যের উপর নির্ভর করে, তাদের পুনরুত্পাদন করে এবং নতুন একচেটিয়া সাইট তৈরি করে।

তিনি বলেন, এর প্রধান প্রভাবগুলি হ’ল স্থানচ্যুতি, আয়ের দাম বৃদ্ধি, যে স্টোরগুলি তাদের সরবরাহ করা হয়েছিল ছোট প্রাঙ্গণ এবং ফন্ডাস থেকে ডিপার্টমেন্ট স্টোর এবং শপিং সেন্টারগুলিতে পরিবর্তন করা হয়েছিল যারা উচ্চ ক্রয়ের স্তরের অভাব যারা তাদের অ্যাক্সেস করতে পারে না, তিনি বলেছিলেন।

এদিকে, আর্কিটেকচার অনুষদের শিক্ষক ডানাই বোর্নাজু মারকু, তিনি জোর দিয়েছিলেন যে এটি কোনও অঞ্চলে বৃহত্তর আয়ের অন্যদের সাথে নিম্ন -আয়ের সামাজিক গোষ্ঠীগুলির প্রতিস্থাপন।

এটি জনসাধারণের বিনিয়োগের ফলাফল যা ব্যক্তিগতভাবে জমির দাম বাড়ায়, এমন জায়গাগুলিতে জীবনযাত্রার ব্যয় যা tradition তিহ্যগতভাবে জনপ্রিয় খাতের দ্বারা বাস করা হয়, তবে তাদের সুবিধাবঞ্চিত অবস্থানের বিকাশের সম্ভাবনা রয়েছে, নগর পরিকল্পনায় দক্ষতার সাথে স্থপতিটিকে তুলে ধরেছিলেন।

এছাড়াও, অবকাঠামোগত উন্নতি হয়েছে, তবে এটি রিয়েল এস্টেট খাতের সুবিধা গ্রহণ করে যা নতুন প্রকল্পগুলিতে বিনিয়োগ করে, দাম বাড়ায় এবং প্রভাবটি দ্রুত বা ধীরে ধীরে স্থানচ্যুতি হয়, তিনি বলেছিলেন।

বাজার প্রয়োজন

অনুযায়ী বোর্নাজৌ মার্কুজেন্ট্রিফিকেশনটি বাজারের প্রয়োজনের সাথে রাষ্ট্রের অধীনতা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। “উদাহরণ হ’ল আইনী কাঠামোর নমনীয়তা।”

বিশেষজ্ঞরা স্বীকৃতি দিয়েছেন যে প্রক্রিয়াটি বিশ্বের অসংখ্য মহানগরে অগ্রসর হয়, যদিও নিয়ন্ত্রণের উদাহরণ রয়েছে। “আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকো এবং নিউইয়র্কের মতো শহরগুলিতে আয় বাড়ানোর স্টপস রয়েছে; এবং প্যারিসেও,” মোকেটিজুমা মেন্ডোজা বলেছেন।

অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায়ও ক্রিয়াগুলি কার্যকর করা হয়; এবং উরুগুয়ে আবাসন সমবায়গুলির মাধ্যমে সম্প্রদায়ের মধ্যে দৃ ust ়তার সাথে জীবন, বোর্নোওজৌ মার্কো বলেছেন।

আপনি আগ্রহী হতে পারেন: এডোমেক্স বাল্য বিবাহের তালিকার প্রধান: এখানে 33 হাজারেরও বেশি রেকর্ড রয়েছে

থেকে মক্টেজুমা মেন্ডোজামৃদুকরণের হতাশাকে আরও বেশি লাভ অর্জন এবং রাষ্ট্র থেকে নৈতিক মাত্রা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যটি কাটিয়ে উঠতে হবে।

“এমন কোনও শহুরে বিধিবিধান এবং প্রোগ্রাম নেই যা আশেপাশের বৈশিষ্ট্যগুলি রক্ষা করে, যা বাজারের গতিশীলতার দ্বারা হুমকি না দিয়ে সামাজিক জীবনকে তাদের মধ্যে পুনরুত্পাদন করতে দেয়।” তিনি বলেন, রাজ্যের লোককে কেন্দ্রে রাখা উচিত, অর্থনৈতিক দিকটি নয়, তিনি বলেছিলেন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts