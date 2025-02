ক্রমে সমস্ত 11 ভিলেন

অজেয় মরসুম 3 শেষ পর্যন্ত অর্ডারটি সঠিকভাবে প্রবর্তন করেছে এবং এখানে 11 টি ভিলেন যারা দলের সদস্য এবং তারা কীভাবে সুপারভিলাইন সংস্থার সাথে সংযোগ স্থাপন করে। যে কোনও ভাল কমিক বইয়ের মহাবিশ্বের মতো, জগত অজেয় has teams of superheroes and supervillains. সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সুপারহিরো দল যখন অজেয় অজেয় মরসুম 3, পর্ব 5 অর্ডারটিতে ফোকাস করে এবং পর্বটি নিশ্চিত করে এমন প্রতিটি ভিলেন এখানে দলের অংশ।

অজেয় মরসুম 3 অবশেষে এখানে, শোটি ঠিক কোথায় তুলছে অজেয় মরসুম 2 শেষ। যদিও 3 মরসুমের বেশিরভাগ অংশ সিসিলের সাথে মার্কের দ্বন্দ্বের পাশাপাশি পৃথিবী একটি ভিল্ট্রামাইট আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিল, মরসুমটি 1 মরসুম থেকে গল্পের কাহিনীগুলি চালিয়ে যাওয়ার জন্য কিছুটা সময়ও পেয়েছে। অজেয় মরসুম 1, এবং এটি বেশিরভাগ সময় 2 মরসুম থেকে অনুপস্থিত ছিল, 3 মরসুম এটি একটি বড় উপায়ে ফিরিয়ে এনেছে। This time, however, there are a lot more villains.

11



টাইটান





পাথর দিয়ে তৈরি



অজেয় মরসুম 3, পর্ব 5, ক্রমের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ভিলেন হলেন টাইটান। টাইটান প্রথম মৌসুমে অদম্যভাবে ভিলেনকে নামিয়ে নেওয়ার পরে মেশিন হেডের অপারেশন নিয়েছিলেন। তবে তিনি অসচেতন ছিলেন যে অপরাধী বস হিসাবে তাঁর নতুন অবস্থান তাকে অর্ডারের প্রভাবের অধীনে রাখবে, সুপারভাইলেনদের সমন্বয়ে গঠিত একটি বৈশ্বিক অপরাধ সিন্ডিকেট।

টাইটান এই আদেশ থেকে বাঁচার চেষ্টা করে বেশিরভাগ পর্ব ব্যয় করে, তিনি মিস্টার লিউয়ের কারাগার থেকে মাল্টি-পলকে ভাঙতে রাজি হন। তবে, জিনিসগুলি উত্তপ্ত হতে চলেছে, । মিস্টার লিউকে নামিয়ে আনার জন্য টাইটান মেশিন হেডের সাথে কাজ শেষ করে, মেশিন হেড অর্ডারটি গ্রহণ করে এবং টাইটানকে তার অপরাধ বসের অবস্থান বজায় রাখার অনুমতি দেয়।

10





অপরাধ করার জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে



অজেয় মরসুম 3, পর্ব 5, তার সাথে দ্রুত পর্বের শেষের দিকে ক্রমের পদে উঠছে। মেশিন হেড মূলত 1 মরসুমে অপরাধের বস ছিলেন, টাইটান এবং অদম্য একসাথে তাকে নামিয়ে দেওয়ার জন্য কাজ করেছিলেন। কারাগারে থাকাকালীন মেশিনের মাথাটি কারাগারে আহত হয়েছিল, তার প্রভাব এবং প্রযুক্তি কারাগারের পিছনে ছিল।

মেশিন হেড 3 মরসুমে টাইটানের সাথে কারাগার থেকে পালিয়ে যায়মেশিন হেড এবং আইসোটোপ মিস্টার লিউকে হত্যা করার জন্য একসাথে কাজ করে। মেশিন হেড মিস্টার লিউকে গুলি করার পরে, তিনি তার অবস্থানটি ক্রমে গ্রহণ করেন। হিসাবে অজেয় season 3, episode 5, Machine Head is the new leader of The Order, with all of the other villains in the organization answering to him. তবে, মেশিন হেডের ট্র্যাক রেকর্ডের ভিত্তিতে, তিনি সম্ভবত স্বাচ্ছন্দ্যে এই অবস্থানটি দীর্ঘকাল ধরে রাখবেন না।

9





নিজের ক্লোন তৈরি করতে পারেন



অজেয় season 3, with his role in the story being what kicks off all of the changes within The Order. Multi-Paul is the brother of Dupli-Kate, with him having the power to create clones of himself. এটি মাল্টি-পল মিস্টার লিউয়ের অন্যতম মূল্যবান ঘাতকদের মধ্যে পরিণত করে, যদিও তিনি যখন অজানা সময়ের জন্য কারাগারের পিছনে ছিলেন অজেয় মরসুম 3 শুরু হয়।

মিস্টার লিউ 3 মরসুমে টাইটানের কাছে এসে তাকে জানিয়েছিলেন যে আদেশের সাথে ভাল অবস্থান বজায় রাখতে তাকে অবশ্যই মাল্টি-পল কারাগার থেকে বের করতে হবে। মাল্টি-পল এর আগে 3 মরসুমে ভেঙে গেছে

8



রহস্য লিউ





একটি ড্রাগনে পরিণত হতে পারে



মিস্টার লিউ অর্ডারটির প্রাক্তন প্রধান ছিলেন, তাঁর সাথে ধাতব চোয়ালযুক্ত একজন ছোট চীনা মানুষ ছিলেন। যদিও তাঁর সাইবার্গ নান্দনিক এবং অপরাধমূলক প্রভাব তাকে নিজের থেকে একটি শক্তিশালী পর্যাপ্ত খলনায়ক করে তুলেছে, তবে তিনি যাদুকরীভাবে একটি দৈত্য উড়ন্ত ড্রাগনে রূপান্তরিত করার ক্ষমতাও রাখেন। এই রূপে থাকাকালীন, মিস্টার লিউ অদম্য এবং পরমাণু ইভের মতো নায়কদের বিরুদ্ধে তার নিজের ধরে রাখতে সক্ষম, যদিও তার মানবদেহ মিস্টার লিউর দেহরক্ষীর সাথে প্রতিরক্ষামূলকভাবে ছেড়ে যায়।

মিস্টার লিউ টাইটানের উপরে 3 মরসুমে তার প্রভাব প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন, পর্ব 5যদিও পর্বের শেষে তাকে বেস্ট করা হয়েছে। টাইটান যখন মেশিনকে কারাগারের বাইরে নিয়ে যায়, মেশিন হেড এটিকে অর্ডার নেওয়ার সুযোগ হিসাবে দেখেন। মেশিন হেড এবং আইসোটোপ মিস্টার লিউর দেহরক্ষীটি নামিয়ে লিউকে মাথায় গুলি করে, সম্ভবত তাকে হত্যা করে। তবে, তবে অজেয় মরসুম 3, পর্ব 5 এর পোস্ট-ক্রেডিটস দৃশ্যটি নিশ্চিত করে যে মিস্টার লিউ আবার প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে।

7



আইসোটোপ





টেলিপোর্টেশন



অজেয়। আইসোটোপ আগে মেশিন হেডের ডান হাতের মানুষ ছিলেন, যদিও তিনি তার প্রাক্তন বসকে ত্যাগ করেছিলেন এবং টাইটান এবং অদৃশ্য মেশিন হেডের সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পরে টাইটানের হয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। আইসোটোপ তখন থেকেই বিশ্বস্ততার সাথে টাইটানকে পরিবেশন করছে, যদিও এটি পরিবর্তিত হয় অজেয়

মিস্টার লিউর দেহরক্ষী এবং তাকে আকাশে টেলিপোর্ট করুনতাকে একটি দুর্দান্ত দূরত্ব থেকে ফেলে দেওয়া। মেশিন হেড মিস্টার লিউকে গুলি করার পরে, আইসোটোপ আবার মেশিন হেডের ডান হাতের মানুষ হিসাবে কাজ করে, টাইটান ক্রম থেকে স্বাধীন অপরাধের বসকে রেখে যায়।

6



ম্যান্টিসকে হত্যা করা





একটি ম্যান্টিস যুদ্ধ স্যুট ব্যবহার করে



যখন অর্ডারটির আগের পাঁচ সদস্য সকলেই গল্পের প্রধান ভূমিকা পালন করে অজেয়তারা আদেশের একমাত্র সদস্য থেকে অনেক দূরে। অজেয় মরসুম 3, পর্ব 5 এছাড়াও টেবিলে বসে থাকা আরও প্রচুর অন্যান্য সুপারভিলেনগুলি দেখায়, তাদের সাথে ফৌজদারি সংস্থার উচ্চ-পদস্থ সদস্যও রয়েছে। এগুলি সমস্ত বোকা ভিলেন যারা সম্ভবত তাদের গল্পগুলি কখনই ছড়িয়ে পড়বে না, যেমন ম্যান্টিসকে হত্যা করা।

ম্যান্টিসের নামকে হত্যা করা বিশেষত মেশিন হেড দ্বারা ডাকা হয়, যদিও তিনি একটি আসল চিত্র কমিক্স চরিত্র। ম্যান্টিসকে হত্যা করা হ’ল ডিসি কমিকস থেকে কিলার মথের চিত্র কমিক্সের প্যারোডিতার সাথে একটি বিশাল ম্যান্টিস পোশাক এবং লড়াইয়ের নায়করা পরা। ম্যান্টিসের ব্যাটাল স্যুটকে হত্যা করা শক্তি ব্লেড এবং বিভিন্ন ধরণের অস্ত্র দিয়ে সজ্জিত।

5



অনিদ্রা





টেলিপ্যাথি



যে ক্রাইপিয়েস্ট-চেহারার ভিলেনদের মধ্যে দেখা যায় তাদের মধ্যে একটি অজেয় মরসুম 3, পর্ব 5 অনিদ্রা। ইনসোমনিয়াক হ’ল আরেকটি খলনায়ক যা ক্রমের টেবিলে বসে, চরিত্রটি তার মুখের একটি ডিভাইস পরেছিল যা তার চোখ সর্বদা খোলা থাকতে বাধ্য করে। ইনসোমনিয়াক হলেন ইমেজ কমিক্সের আরেকটি নাবালিক খলনায়ক, তাঁর সাথে টেলিপ্যাথিক শক্তি রয়েছে। অনিদ্রা কোনও বড় খেলোয়াড় নয় অজেয় মোটেও, যখনই অর্ডারটি উপস্থিত হয় তখন তার সাথে সাধারণত পটভূমিতে দেখা যায়।

4



ভয়





সুপার শক্তি এবং ইলেক্ট্রোকাইনেসিস



3 মরসুমে টেবিলের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা হাল্কিং ভরটি অর্ডার দৃশ্যটি ভয়ঙ্করভাবে হাঁটছে, আরেকটি চিত্র কমিক্স সুপারভিলাইন। বিশাল জন্তুটির বিভিন্ন শক্তি রয়েছে, যার সাথে তার বিদ্যুৎ শোষণ করতে সক্ষম হওয়ার পাশাপাশি সুপার শক্তি, অদম্যতা, ইলেক্ট্রোকাইনেসিস এবং অবিশ্বাস্যভাবে তীক্ষ্ণ নখর রয়েছে। ড্রেডের নাম হাঁটা তাকে একটি করে তোলে অজেয়অনেক হাঁটা মৃত জোকস, রবার্ট কার্কম্যানের লেখা আরও একটি চিত্র কমিকস সিরিজ।

3



যুদ্ধ মহিলা II





আসল যুদ্ধের মহিলার মতো



আসল যুদ্ধের মহিলাটি গ্লোবের অভিভাবকদের সদস্য ছিলেন, ওমনি-ম্যানের দ্বারা তাকে হত্যা করা হয়েছিল অজেয় মরসুম 1। যুদ্ধের মহিলার উত্তরসূরি, যুদ্ধের মহিলা দ্বিতীয়, অনেক কম বীরত্বপূর্ণ ছিল। মধ্যে অজেয় কমিকস, দ্বিতীয় যুদ্ধের মহিলা ছিলেন মূল যুদ্ধের মহিলার প্রেমিক, মূল যুদ্ধের মহিলার মৃত্যুর পরে তার ছিটকে পড়েছিল। তারপরে তিনি একটি খলনায়ক হয়ে ওঠেন, তার বিজয়ী অ্যামাজনিয়া এবং অবিশ্বাস্যভাবে শক্তিশালী অপরাধী হয়েছিলেন। এটি তার অর্ডারটিতে একটি আসন অর্জন করেছে, তারপর থেকে তিনি সুপারভিলাইন দলের মূল সদস্য ছিলেন।

খলনায়কদের অন্যান্য কিছুগুলির বিপরীতে 3, পর্ব 5, পর্ব 5 এ দেখা গেছে যুদ্ধের মহিলা দ্বিতীয়টির গল্পের কাহিনীটি মোটামুটি ছড়িয়ে পড়েছে। সুতরাং, এটি সম্ভব যে ভবিষ্যতের পর্বে তাকে আরও ফোকাস দেওয়া যেতে পারে অজেয়নায়ক থেকে ভিলেন থিম্যাটিকভাবে তার পরিবর্তনের সাথে মার্ক এবং সিসিলের ওভারচারিং সিজন 3 দ্বন্দ্বের সাথে বেঁধে রয়েছে।

2



লাল চোখ





তাপ দৃষ্টি



রেড আই অর্ডারটির আরেক শক্তিশালী সদস্য যিনি টেবিলে দেখা যেতে পারেন অজেয় মরসুম 3, পর্ব 5। কমিকসে, রেড আইকে একটি বহির্মুখী সত্তার সাথে লড়াইয়ের পরে তাপ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল, যার সাথে তার মার্ভেল চরিত্রের সাইক্লোপসের অনুরূপ ছিল। রেড আই কমিক্সের কোনও প্রধান চরিত্র নাও হতে পারে তবে ডেভি নামের একটি সম্পর্কিত চরিত্রটি কিছুটা বড় ভূমিকা পালন করে। এইভাবে, এটা সম্ভব যে এটি ডেভির পরিচিতির একটি জ্বালাতন হতে পারে ভবিষ্যতে অজেয় মরসুম বা স্পিন অফ।

1



আলিঙ্গন





দখল



চূড়ান্ত খলনায়ক দেখা অজেয় মরসুম 3, পর্ব 5 এর অর্ডার দৃশ্যটি আলিঙ্গন নামের একটি চরিত্র। আলিঙ্গন হ’ল আরেকটি ছোটখাটো চিত্র কমিকস সুপারভাইলেন, তার সাথে ফ্লাইট, অদৃশ্যতা, দখল এবং টেলিপোর্টেশন করার ক্ষমতা রয়েছে। আলিঙ্গন সম্ভবত ভবিষ্যতে কোনও প্রধান ভূমিকা পালন করবে না অজেয়‘এস গল্প, যদিও অ্যামাজন প্রাইম ভিডিও সিরিজটি কিছু কম-পরিচিত চিত্র কমিকস ভিলেনকে স্পটলাইট করার জন্য অর্ডারটি ব্যবহার করে দেখতে মজাদার।