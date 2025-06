ক্রাইম হান্টার: দুজনের অসুস্থ শয়তানী আচারের হত্যাকাণ্ডের সূত্রপাত কী?

নিবন্ধ সামগ্রী

একটি স্টিকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল: “মন্দ জয় হবে।”

এটি ছিল শয়তান-উপস্থাপিত পাজুজু আলগারাদ এবং তার স্ব-পরিচয়প্রাপ্ত স্ত্রী অ্যাম্বার বুর্চের ক্লেমোনস, এনসি হোম। সাইনটি ছিল একটি অসুস্থ পূর্ববর্তী।

“এটি মল এবং প্রস্রাবের সন্ধান করেছিল,” পরে আলগারাদের এক বন্ধু বলেছিলেন। “আপনি সেই বাড়িতে মোটেও হাঁটতে ভাল অনুভূতি পাননি It এটি অন্ধকার ছিল It এটি একটি প্রাণহীন বাড়ির মতো ছিল It এটি ভয়ঙ্কর ছিল।”

পাজুজু আলগারাদে রূপ দেওয়ার আগে তিনি ছিলেন জন আলেকজান্ডার লসন। ১৯ 197৮ সালের ডিসেম্বরে ক্যালিফোর্নিয়ার সান ফ্রান্সিসকোতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তিনি তাঁর মা সিন্থিয়া জেমস দ্বারা বেড়ে ওঠেন। মা এবং ছেলে 1980 সালে উত্তর ক্যারোলিনায় বাড়ি চলে এসেছিল।