ক্রাঞ্চাইরোলে সেরা সম্পূর্ণ এনিমে স্ট্রিমিং

যদিও ক্রাঞ্চাইরোলে আশ্চর্যজনক গল্পগুলির সাথে অনেক জনপ্রিয় সিরিজ রয়েছে যা ভক্তরা প্রতিটি নতুন মরসুমের সাথে বিশ্বস্ততার সাথে অনুসরণ করে, এমন সময় রয়েছে যখন দর্শকদের যা প্রয়োজন তা হ’ল একটি ভাল স্ব-অন্তর্ভুক্ত এনিমে যা এতটা উত্সর্গের প্রয়োজন হয় না। যাইহোক, ক্রাঞ্চাইরোলের বিস্তৃত ক্যাটালগের মধ্যে, এনিমে তাদের গল্পটি সম্পূর্ণরূপে শেষ করেছে তা পার্থক্য করা সহজ নয়।
যদিও এটি সুপরিচিত যে ফ্যান-প্রিয় সিরিজের মতো মৃত্যু নোট এবং ফুলমেটাল আলকেমিস্ট সম্পূর্ণ, এগুলি কেবলমাত্র ভাল এনিমে নয় যার প্লটগুলি ইতিমধ্যে আবৃত। ক্রাঞ্চাইরোলের দুর্দান্ত এনিমে সিরিজের একটি নির্বাচন রয়েছে যা খুব বেশি সময় না হলেও, যারা শেষের মরসুম পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চান না তাদের জন্য নিখুঁত গল্পগুলি নিখুঁত।
রিলিফ
যদিও রোম-কম জেনারটি পুনরাবৃত্ত এবং নিস্তেজ এনিমে জর্জরিত, রিলিফ ভিড়ের মধ্যে কেবল অন্য একটি নয়। এনিমে আরতা অনুসরণ করে, একজন 27 বছর বয়সী ব্যক্তি যিনি মনে করেন যে তিনি জীবনে ব্যর্থ হয়েছেন, অনুপ্রেরণা, দিকনির্দেশ এবং কোনও কাজের অভাব রয়েছে। তবে, তিনি রিলিফ প্রোগ্রামে প্রবেশের সুযোগ দিয়েছেন এবং 17 বছর বয়সী হিসাবে উচ্চ বিদ্যালয়ের এক বছরের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন।
ভিত্তি রিলিফ বিশেষভাবে উদ্ভাবনী বা আকর্ষণীয় নয়, কারণ এটি তাদের জীবনের কোনও এক সময় অনেক প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য মোটামুটি সাধারণ আকাঙ্ক্ষাকে উপস্থাপন করে। তবুও, এনিমে আবার একই ভুলগুলি এড়াতে এবং অন্যান্য চরিত্রগুলির সাথে তিনি যে সংবেদনশীল বন্ধনগুলি তৈরি করেন তা এড়াতে তার ইচ্ছার জন্য নায়কটির বিকাশ দেখাতে সফল হয়।
রিলিফ একটি মজাদার, হৃদয়গ্রাহী, এবং জীবনের দ্বিতীয় সম্ভাবনা সম্পর্কে আশাবাদী গল্প যা রোম্যান্সের ভক্তদের আনন্দিত করবে। তদ্ব্যতীত, এর প্রিয় চরিত্রগুলি এবং হালকা হৃদয়যুক্ত সুর তৈরি রিলিফ যারা বিঞ্জ-দেখার জন্য একটি সন্তোষজনক গল্প খুঁজছেন তাদের জন্য একটি উপযুক্ত বিকল্প।
শোশিমিন: কীভাবে সাধারণ হয়ে উঠবেন
যখন শোশিমিন: কীভাবে সাধারণ হয়ে উঠবেন যারা তীব্র ক্রিয়া বা সাধারণ রোম্যান্সের সন্ধান করছেন তাদের জন্য কোনও সিরিজ নয়, এটি দর্শকদের যেভাবে ভাবতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে তার জন্য এটি অন্যতম সেরা গোয়েন্দা এনিমে পরিণত হয়েছে। তাড়াহুড়ো এটি একটি অনন্য রহস্য এনিমে, কারণ ধাঁধাটি বিশেষত উত্তেজনাপূর্ণ বা অবাক করা দর্শকদের লক্ষ্য করে না একবার নায়ক অপরাধীকে চিহ্নিত করার পরে।
তাড়াহুড়ো বিশেষত এর মিথস্ক্রিয়া এবং অত্যাশ্চর্য শিল্পের মাধ্যমে জ্বলজ্বল করে, সূক্ষ্ম সূত্রগুলি ব্যবহার করে, চিন্তাভাবনা-উদ্দীপক কথোপকথন এবং ভিজ্যুয়াল ভাষার শ্রোতাদের বিন্দুগুলিকে সংযুক্ত করতে এবং তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্তে আসতে সহায়তা করে, নায়কদের পাশাপাশি বিভিন্ন রহস্য উন্মোচন করে।
জীবনের স্লাইস-অফ-লাইফ হওয়া এবং একই স্রষ্টা হিসাবে ভাগ করে নেওয়া সত্ত্বেও হিউকা, তাড়াহুড়ো চরিত্রগুলির মনোবিজ্ঞানের দিকে আরও বেশি মনোনিবেশ করে, মায়াবী চরিত্রগুলি প্রবর্তন করে যাদের ক্রিয়া এবং অনুপ্রেরণাগুলি বোঝা মুশকিল তবে ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয়। অতিরিক্তভাবে, তাড়াহুড়ো সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সবচেয়ে জটিল মহিলা নেতৃত্বগুলির মধ্যে একটি রয়েছে যা অবশ্যই দর্শকদের মনমুগ্ধ করবে।
অ্যাপোক্যালাইপস হোটেল
হোটেল অ্যাপোক্যালাইপস 2025 এর অন্যতম বৃহত্তম চমক যা দুর্ভাগ্যক্রমে, তার রান চলাকালীন তার প্রাপ্য মনোযোগ পায়নি। যদিও এনিমে তার একমাত্র আপিল হিসাবে তার পোস্ট-অ্যাপোক্যালিপটিক সেটিং হিসাবে উপস্থিত হতে পারে এবং আতিথেয়তা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জীবনের স্লাইস অফ লাইফ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না, অ্যাপোক্যালাইপস হোটেল এর চেয়ে অনেক বেশি প্রমাণিত।
অ্যাপোক্যালাইপস হোটেল ভবিষ্যতে সেট করা আছে যেখানে মানবতা মহাকাশে স্থানান্তরিত করতে বাধ্য হওয়ার পরে পৃথিবী নির্জন হয়। পিক্সারের দ্বারা ওয়াল-ই এর প্লটের অনুরূপ সত্ত্বেও, এনিমে রোবট যারা পিছনে ছিল তাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করে এবং হোটেল কর্মীদের অংশ হিসাবে তাদের প্রোগ্রামযুক্ত কাজগুলি চালিয়ে যাওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সরবরাহ করে।
হাসিখুশি চরিত্রগুলির সাথে যারা দ্রুত শ্রোতাদের উপর জয়লাভ করে এবং কিছু তীব্র অ্যাকশন দৃশ্য যা একটি ভিজ্যুয়াল দর্শনীয়, অ্যাপোক্যালাইপস হোটেল এটি একটি পরাবাস্তব এনিমে যা একটি অনন্য এবং আকর্ষণীয় বিশ্বের পরিচয় দেয়। অ্যাপোক্যালাইপস হোটেল আশা, মানবতা, অগ্রগতি এবং দর্শকদের যে সময়টি মিস করা উচিত নয় সে সম্পর্কে একটি বার্তা সহ নস্টালজিয়া এবং মেলানচোলিতে ভরা একটি আবেগময় গল্প।
আইডি: আক্রমণ
আইডি: আক্রমণ এটি অন্যতম আন্ডাররেটেড রহস্য এনিমে, যা ন্যায়বিচারের নায়কের সাধারণ চিত্র থেকে কোনও অপরাধীর কাছে একটি স্যুইচ বৈশিষ্ট্যযুক্ত। এনিমে প্রাক্তন পুলিশ অফিসার এবং বর্তমান দোষী আকিহিতো নারিহিসাগোর গল্পটি বলেছে, যিনি সিরিয়াল কিলারদের ক্ষেত্রে তদন্তকারী একটি বিশেষ দলের হয়ে কাজ করেন।
তবে, পুলিশ বাহিনীর এমন একটি প্রযুক্তি রয়েছে যা তাদেরকে মানুষের অবচেতনতে সরাসরি অ্যাক্সেস দেয়, যাতে তারা সন্দেহভাজন ব্যক্তির অন্ধকার রহস্যগুলি উদঘাটন ও বিশ্লেষণ করতে দেয়। অনন্য সাই-ফাই স্পর্শ, পাশাপাশি আকিহিতোর আকর্ষণীয় অতীত, এর বৃহত্তম আবেদন আইডি: আক্রমণএনিমে আস্তে আস্তে দর্শকদের কাছে ক্লু নিক্ষেপ করে তাদের আসনে আঠালো রাখতে।
আইডি: আক্রমণ গল্পের অগ্রগতির সাথে সাথে অনেকগুলি বিভিন্ন দিকের সাথে জটিল চরিত্র রয়েছে যা অনুসন্ধান করা হবে। আইডি: আক্রমণ এনিমে সবচেয়ে ভুতুড়ে ব্যাকস্টোরিগুলির একটি প্রদর্শন করে এবং নায়কটির দুর্ভোগ ও বিকাশ দেখানোর ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের প্রদর্শন করে, কাঁচা এবং একটি উচ্চ সংবেদনশীল চার্জও বোঝায়।
মহাশূন্যে হেরে গেছে
মহাশূন্যে হেরে গেছে স্রষ্টার কাছ থেকে একটি লুকানো রত্ন জাদুকরী ঘড়ি এবং নাচ ঘটেছেযা একটি সংক্ষিপ্ত, স্ব-অন্তর্ভুক্ত গল্পের সন্ধানের জন্য দর্শকদের জন্য নিখুঁত বিকল্প হয়ে উঠেছে। মহাশূন্যে হেরে গেছে একটি সাধারণ স্পেস অ্যাডভেঞ্চারের চেয়ে বেশি, দর্শকদের প্রত্যাশা ভঙ্গ করা এবং সেরা সাই-ফাই শেনেন সিরিজগুলির মধ্যে একটি হয়ে উঠেছে।
উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের একটি গ্রুপ অনুসরণ করে যারা একটি স্পেস ক্যাম্পে অংশ নিতে চায় তবে অপ্রত্যাশিতভাবে গভীর জায়গায় বহিষ্কার করা হয়, মহাশূন্যে হেরে গেছে একটি চমকপ্রদ ভূমিকা দিয়ে শুরু হয় এবং প্রিয়তম চরিত্রগুলি বৈশিষ্ট্যযুক্ত যা যথেষ্ট সময় বিকাশ করতে পারে, কারণ এনিমে বেশ কয়েকটি ডাবল-দৈর্ঘ্যের এপিসোড রয়েছে যা পুরো গল্পটিকে সন্তোষজনকভাবে অভিযোজিত করতে দেয়।
যদিও মহাশূন্যে হেরে গেছে প্রচুর কমেডি রয়েছে, এটি রহস্য, নাটকীয় মুহুর্তগুলি এবং ফুল ফোটে রোম্যান্সে সংক্ষিপ্ত নয়, এটি বিজ্ঞান কল্পকাহিনী এবং অ্যাডভেঞ্চারের প্রেমীদের জন্য অবশ্যই একটি নজরদারি এনিমে পরিণত করে। যাইহোক, এর মন-ফুঁকানো প্লট টুইস্ট এবং ক্লিফহ্যাঙ্গারগুলি যা তৈরি করে মহাশূন্যে হেরে গেছে একটি অবিশ্বাস্যভাবে আসক্তিযুক্ত গল্প।
ভিভি: ফ্লোরাইট আই এর গান
যদিও এটি 2021 সালে রাডারের নীচে উড়েছিল, ভিভি: ফ্লোরাইট আই এর গান ক্রাঞ্চাইরোলের ক্যাটালগের অন্যতম সেরা সাই-ফাই এনিমে। যদিও এনিমে এমন ভবিষ্যতের অতিরিক্ত ব্যবহৃত ভিত্তি অনুসরণ করে মনে হয় যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিজীবীরা তাদের নিজস্ব চেতনা বিকাশ করে, ভিভি প্রায় প্রযুক্তিগত পরিপূর্ণতার সাথে এর গল্পটি উপস্থাপন করে।
ভিভি একটি স্বায়ত্তশাসিত এআইয়ের গল্পটি বলে যিনি প্রতিমা হিসাবে কাজ করেন তবে বিশ্বের ভবিষ্যত বিপদে পড়লে মনে হয় এমন একটি মিশন নিযুক্ত করা হয়। এনিমে চমত্কার দৃশ্যের পাশাপাশি তরল অ্যাকশন দৃশ্য এবং অবিশ্বাস্য যুদ্ধের কোরিওগ্রাফির সাথে বিভিন্ন অ্যানিমেশন শৈলীর মধ্যে দক্ষতার সাথে রূপান্তর।
অতিরিক্তভাবে, ভিভি একটি উত্সাহী এবং সুন্দর সাউন্ডট্র্যাক রয়েছে, প্রতিটি গান সংগীতের মতো অনুভূতি ছাড়াই আখ্যানের সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত থাকে। এর সংক্ষিপ্ত দৈর্ঘ্যও তৈরি করে ভিভি: ফ্লোরাইট আই এর গান বিটসুইট এবং মেলানোললিক স্বরের কারণে একটি আবেগময় যাত্রা হয়ে দ্বিখণ্ডিত-দেখার জন্য দুর্দান্ত এনিমে।
আকুডামা ড্রাইভ
আকুডামা ড্রাইভ নাইট সিটির মতো অনন্য ভবিষ্যত জগত সরবরাহ করে এমন অন্যতম সেরা সাইবারপঙ্ক এনিমে সাইবারপঙ্ক: এডগারুনার্স। এনিমে একটি ডাইস্টোপিয়ান ভবিষ্যতের চিত্রিত হয়েছে যেখানে অপরাধীরা “আকুডামাস” নামে পরিচিত, এটি দেখায় যে কীভাবে একটি সাধারণ মেয়ে একটি বিপজ্জনক মিশনে বেশ কয়েকটি উচ্চ-স্তরের অপরাধীদের সাথে কাজ করতে বাধ্য হয়।
আকুডামা ড্রাইভ গোরের বৃহত ডোজ সহ একটি বিশৃঙ্খল এনিম যা এর সমস্ত কার্ড একবারে দেখায় না এবং ভিলেনদের দ্বারা সংহত অকার্যকর দলগুলির সফল সূত্রটি অনুকরণ করে সুইসাইড স্কোয়াডব্যক্তিত্বের সংঘর্ষের সুবিধা গ্রহণ এবং অন্ধকার রসিকতায় পূর্ণ হাসিখুশি পরিস্থিতি সরবরাহ করার জন্য বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি।
রঙিন নান্দনিক এবং ঝলমলে অ্যানিমেশন সহ, আকুডামা ড্রাইভ দুর্দান্ত উত্পাদন মানের সাথে একটি ভিজ্যুয়াল ভোজ যা উত্তেজনাপূর্ণ লড়াইয়ের দৃশ্য তৈরি করতে পরিচালিত করে এবং এমন একটি বিশ্ব যা জীবিত বোধ করে। তদুপরি, আকুডামা ড্রাইভ ক্লাসিক ছায়াছবিগুলিতে অনেক শ্রদ্ধা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং এটি একটি প্লট রয়েছে যা সময়ের সাথে সাথে তীব্র হয় এবং এটি দর্শকদের কল্পনা করতে পারে তার বিপরীতে।
টাকোপির আসল পাপ
একটি হৃদয় বিদারক, গভীর এবং কাঁচা গল্প যা দর্শকদের আপাতদৃষ্টিতে শিশুসুলভ শিল্প শৈলী সত্ত্বেও শক্তভাবে আঘাত করে, টাকোপির আসল পাপ একটি প্রতারণামূলক এনিমে। টাকোপির আসল পাপ টাকোপিকে অনুসরণ করে, একটি অক্টোপাস-আকৃতির সত্তা যিনি পৃথিবীতে আসেন এমন এক ধারাবাহিক যাদুকরী নিদর্শনগুলি ব্যবহার করে মানুষকে উত্সাহিত করতে, যার লক্ষ্য ছোট্ট শিজুকাকে খুশি করে তোলে।
যদিও টাকোপির আসল পাপ যারা বুলিং এবং শিশু নির্যাতনের মতো বিষয়গুলির প্রতি সংবেদনশীল বা যারা কেবল সঠিক সংবেদনশীল অবস্থায় নেই তাদের পক্ষে উপযুক্ত নয়, এটি ট্রমা যেভাবে অন্বেষণ করে এবং অন্য ব্যক্তির জীবনে সাধারণ ক্রিয়াগুলি যে পরিণতি পেতে পারে তার কারণে এটি আধুনিক এনিমে অন্যতম মাস্টারপিস হিসাবে বিবেচিত হয়েছে।
টাকোপি অবিশ্বাস্য প্লট টুইস্ট এবং একটি শক্তিশালী আখ্যান সহ একটি ছোট গল্প যা সহানুভূতি, ভাঙা পরিবার, একাকীত্ব এবং বন্ধুত্বের মতো থিমগুলিকে দক্ষতার সাথে সম্বোধন করে। টাকোপির আসল পাপ চোখের সাথে দেখা করার চেয়ে অনেক বেশি এবং দর্শকদের উপর একটি স্থায়ী ছাপ ছেড়ে চলে যাবে, 2025 গ্রীষ্মের অন্ধকার ঘোড়া হয়ে উঠবে সর্বোচ্চ রেটযুক্ত এনিমে।
টাকোপির আসল পাপ
- প্রকাশের তারিখ
-
2025-2025-00-00
- নেটওয়ার্ক
-
বান্দাই চ্যানেল, নেটফ্লিক্স, প্রাইম ভিডিও, নিকোনিকো, আবিমা, হুলু, ডিজনি+, এফওডি, ডি এনিমে স্টোর, এনিমে হৌদাই, ইউ-নেক্সট, তেলাসা, ডিএমএম টিভি, নিকোনিকো চ্যানেল, লেমিনো, জে: কম স্ট্রিম, মিলপ্লাস, ওয়াওউউতে চাহিদা, এনিমে টাইমস, রাকুটেন টিভি, ভিডিওএক্সএক্স
কুরুমি মামিয়া
টাকোপি (ভয়েস)
রানী উয়েদা
শিজুকা টু (ভয়েস)