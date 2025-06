ক্রিমিনাল মাইন্ডস: বিবর্তন মরসুম 3 পর্ব 8 পর্যালোচনা: মৃত্যু, স্বপ্ন এবং ভূত যারা আমাদের সঙ্গী রাখে

সমালোচকদের রেটিং: 3.75 / 5.0

3.75

নিকট-মৃত্যুর পর্বগুলি সম্পর্কে এটি কী যা সর্বদা কিছুটা পাশের দিকে যায়?

তারা রূপকগুলির সাথে ফ্লার্ট করে, আমাদের সংবেদনশীল ফ্ল্যাশব্যাক দেয় এবং সাধারণত একটি হার্ট মনিটর দিয়ে শেষ হয় চূড়ান্ত অভিনয়ের ঠিক আগে প্রাণবন্ত হয়ে ফিরে আসে।

কিন্তু যখন ফৌজদারি মন: বিবর্তন মরসুম 3 পর্ব 8 তারাকে জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যে সেই পরিচিত সীমিত স্থানে ফেলে দেয়, এটি কোনওভাবে গভীরভাবে ব্যক্তিগত বোধ করতে পরিচালিত করে।

(মাইকেল ইয়ারিশ/প্যারামাউন্ট+)

And not just for Tara — for me, for the team, for anyone who’s ever begged the world to slow down and notice they’re not okay.

আসুন কেবল বলি এটি লেখার পক্ষে সহজ ছিল না। কারণ, তারার মতো আমি সেখানে ছিলাম – পৃথিবী কেবল ঘুরতে থাকে এবং ভিতরে চিৎকার করছে।

(মাইকেল ইয়ারিশ/প্যারামাউন্ট+)

জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যে নৃশংস বাধা

এই পর্বের প্রথম কয়েক মিনিট ছদ্মবেশী সহজ। তারা “জেগে” আপ, বিভ্রান্ত এবং ঠান্ডা, কফি সম্পর্কে বিড়বিড় করে এবং উদ্ভট স্বপ্নের মতো শুটিং বন্ধ করে দেয়।

তবে তারপরে বাস্তবতা ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে। তিনি এমন ধরণের দুঃস্বপ্নে আটকা পড়েছেন যা কাঁপতে খুব বাস্তব বলে মনে হয়।

এটা নির্লজ্জ। তার হ্যালুসিনেশনগুলি তাকে তার নিজের অস্বীকার, মৃত্যুর ভয় এবং তার অমীমাংসিত শোকের মুখোমুখি হতে বাধ্য করে। তিনি কেবল বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করছেন না – তিনি নিজেকে লড়াই করছেন।

তার মায়ের উপস্থিতি (সুন্দরভাবে লিখিত, যদি নাকের উপরে কিছুটা) তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়-এবং আমাদের-সেই দুঃখটি কেবল আপনি উচ্চ-কার্যক্ষম কারণেই চলে না। এটা আপনার ভিতরে বাসা। এটি আপনার সম্পর্কের আকার দেয়। এটি আমাদের পিছনে টেনে নিয়ে যাওয়া লাগেজ, কখনও কখনও এটি বর্মের জন্য ভুল করে।

(মাইকেল ইয়ারিশ/প্যারামাউন্ট+)

রেবেকা এবং ইভান: সুবিধাজনক সংবেদনশীল বিশৃঙ্খলা

আইন স্কুল ইভান সম্পর্কে কথা বলা যাক। লোকটি পিচ্ছিল। প্রথমত, তিনি হলেন নতুন ডিওজে যোগাযোগ। তারপরে তিনি আবেগগতভাবে অস্পষ্ট প্রাক্তন। তারপরে সন্দেহভাজন। তারপরে কেবল যে লোকটি একটি ফাঁদে পড়েছিল সে সেট করে নি।

তাকে গুলি করা হয়েছিল (যা সন্দেহ ছুঁড়ে ফেলার গণনা করা উপায়ের মতো মনে না হলে এটি আরও সন্তোষজনক হয়ে উঠত) এবং সমস্ত প্রমাণই তাকে এতে থাকার দিকে ইঙ্গিত করেছিল। জাহান্নাম, আমি বলছি সে মনে হচ্ছে। না আশ্চর্য টাইলার একই অনুভূত।

তবুও, তাকে খুব সহজেই সাফ করা হয়েছিল। আমি আশা করি তার আচরণের কারণে তারা কী নিরাময় করেছেন তার একটি ডোজ পেয়েছেন? শীতল না। মিশেল যখন কফি পাচ্ছিলেন তখন তিনি রেবেকাকে যেভাবে জড়িয়ে ধরেছিলেন, তার পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন? এটা নাকের উপর ছিল।

এটি এখনও তাকে বিশ্বাস করা কঠিন। তিনি হয়তো লাল রঙের হেরিং হতে পারেন, তবে তিনি উদ্দেশ্যমূলকভাবে সেভাবে লেখা হয়েছিল। এটি হেরফের ছিল এবং আমি অপরাধী মন সম্পর্কে যা পছন্দ করি তা নয়।

মিশেল ইচ্ছাকৃতভাবে তারার মতো দেখাচ্ছে। জেফ স্টল্টস কাস্টিং কারণ আমরা তাকে প্রশ্ন করব। ইভান আক্রমণকারীর সাথে চোখের যোগাযোগ করছে। শেষ এবং কাঁধে গুলি করা হচ্ছে। আমার লাল হেরিংস দরকার নেই। আমার ভাল গল্প বলা দরকার।

এবং কেন পৃথিবীতে রেবেকাকে তারার শুটিং সম্পর্কে বিএইউকে ফোন করতে এতক্ষণ সময় লাগল? তিনি ইতিমধ্যে অস্ত্রোপচারে ছিলেন। এটা ভুল। তার বা কেউ (পুলিশ?) এটি হওয়ার পরে সেই কলটি করা উচিত ছিল।

(মাইকেল ইয়ারিশ/প্যারামাউন্ট+)

ভয়েট, আয়না এবং একাকীত্ব

ভয়েট, ইতিমধ্যে, বিএইউর সবচেয়ে সম্ভাব্য থেরাপিস্ট হিসাবে অবিরত রয়েছে।

গার্সিয়া এবং ডাঃ ওচোয়া দুজনেই তাঁর দ্বারা অদ্ভুতভাবে সান্ত্বনা পেয়েছে এবং এমনকি জেজে তার সাথে চ্যাট করছেন যেমন তিনি একজন পুরানো বন্ধু, যা স্বাভাবিক নয়। তবে সম্ভবত এটিই মূল বিষয়।

তাঁর কথোপকথনগুলি এখন প্রতিবিম্বের সাথে জড়িত। কম হেরফের এবং আরও দুঃখ আছে। তিনি যখন শিশু ছিলেন তখন তার মেয়েদের ত্বক থেকে চামড়া ধরে রাখার বিষয়ে কথা বলেন। ক্ষতি সম্পর্কে। দুর্বলতা সম্পর্কে।

তিনি এখনও ভয়াবহ, নিশ্চিত। তবে সে প্রশস্ত খোলাও ফাটল। লোকটি কীভাবে লোকদের পড়তে জানে কারণ তিনি রোসির প্লেবুক অধ্যয়ন করেছিলেন – এবং এখন তিনি নিজের নিজের লেখার চেষ্টা করছেন।

সে আবার ভেঙে যায় বা খালাস খুঁজে পায় কিনা তা কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়। শোটি জিজ্ঞাসা করছে বলে মনে হচ্ছে: যখন কেউ মানুষকে এত ভালভাবে বোঝে তখন তারা কী করেছে তা সত্যই অনুভব করতে শুরু করে তখন কী ঘটে?

(মাইকেল ইয়ারিশ/প্যারামাউন্ট+)

মানবতা, ভঙ্গুরতা এবং যে কেসটি খুব কাছাকাছি আঘাত করে

আমরা ক্রিমিনাল মাইন্ডস বিবর্তনের গভীর লোরের কলব্যাকের মাধ্যমে আমাদের কেসটি পেয়েছি: সিলভিও হেরেরা, ভুলভাবে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি যার গল্পটি ভয়েটস এবং রেবেকার সাথে সংঘর্ষ হয়।

বিএইউ, যথারীতি, সন্দেহভাজন ব্যক্তির কপাল জুড়ে ট্যাটু না হওয়া পর্যন্ত অন্তর্দৃষ্টি প্রতিরোধ করে।

তবে আগের মরসুমে কলব্যাকটি অর্থবহ – এই দলটি কেবল শোক নয়, অপরাধবোধ বহন করে। এবং এটি season তু-দীর্ঘ থিমকে যুক্ত করে: ন্যায়বিচার এবং অন্যায় প্রতিটি প্রোফাইলে পাশাপাশি লাইভ।

ঘাতক ভয়েটকে হেরফের করার চেষ্টা করছিল, তবে তিনি বিএইউকেও একটি বিবৃতি দিতে চেয়েছিলেন। যেভাবে ক্লুগুলি কবর দেওয়া হচ্ছে, ছদ্মবেশযুক্ত এবং তারপরে শীতলতার স্পষ্টতার সাথে পুনরুত্থিত হচ্ছে? এটি এমন কেউ যিনি সিস্টেমটি ঘনিষ্ঠভাবে জানেন।

ইভান এবং রেবেকা সাফ হয়ে গেলেও ভিতরে কেউ। যদি এটি আপনাকে মাকড়সার চেয়ে বেশি ভয় দেখায় না তবে আমি জানি না কী হবে।

(মাইকেল ইয়ারিশ/প্যারামাউন্ট+)

যে প্রস্তাবটি স্লেজহ্যামারের মতো আঘাত করে

শেষটি কাজ করেছে কারণ শোটি শেষ পর্যন্ত এটি কী তা মনে রেখেছিল: বেঁচে থাকা সম্পর্কে একটি গল্প।

তারা জেগে উঠল। রেবেকা আছে। কোনও বড় বক্তৃতা নেই, কোনও থিয়েটার নেই – কেবল একটি হাত চেপে এবং একটি টিয়ার।

তারপরে, দুই সপ্তাহ পরে, তারা অফিসে হাঁটেন এবং প্রস্তাব দেন। তার দলের সামনে। তার নির্বাচিত পরিবার। কারণ এখন, সে আর ভয় পায় না।

এটি সূক্ষ্ম নয়, তবে এটি সুন্দর। এবং হ্যাঁ, আমি দম বন্ধ হয়ে গেলাম (কেবল একটু)। এটি অর্জনের আর কোনও উপায় ছিল? নিশ্চিত। তবে দশটি পর্বের সাথে একটি মরসুম এবং আলগা উপর একটি সিরিয়াল কিলার নয়।

তারার মাথার পিছনে একটি ফ্রাইং প্যানের সমতুল্য প্রয়োজন। এখন, আমরা (এবং সে) এগিয়ে যেতে পারি।

(মাইকেল ইয়ারিশ/প্যারামাউন্ট+)

আরও একটি জিনিস: জেজে এর দুঃখ কোথায়?

আমি জানি এই পর্বটি তারা সম্পর্কে ছিল, তবে আমরা কি এক সেকেন্ডের জন্য বিরতি দিতে পারি এবং এমন কিছু স্বীকার করতে পারি যা ঘরের কোণে ভূতের মতো বসে আছে? জেজে আক্ষরিক অর্থে কেবল তার স্বামীকে হারিয়েছে। তার স্বামী।

উইলকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল এবং দু’টি পর্ব আগে মারা গিয়েছিল, এবং তিনি উপস্থিত থাকাকালীন – স্টোইক, মনোনিবেশিত, তিনি যে পেশাদার সর্বদা ছিলেন তার মতো দেখিয়েছিলেন – তিনিও স্পষ্টতই এটি নিয়ে কাজ করছেন না। কমপক্ষে, বাহ্যিকভাবে নয়।

এবং এটা অদ্ভুত, তাই না? ট্রমা এবং শোকের উপর এই মরসুমে এতটা স্থির একটি অনুষ্ঠানের জন্য, এটি প্রায় উদ্বেগজনক বোধ করে যে আমরা জেজে -র মাথার ভিতরে কোনও সময় ব্যয় করছি না।

এটি এমন এক মহিলা যিনি শুরু থেকেই আমাদের সাথে ছিলেন। আমরা তার ইচ্ছার জন্য পতন দেখেছি, তাঁর সাথে একটি জীবন গড়ে তুলেছি এবং তাদের সন্তানদের লালন করেছি। এই ক্ষতিটি ভূমিকম্প হওয়া উচিত, এমন কিছু নয় যা আমরা কেস ফাইলগুলির মধ্যে ঝলমলে।

তাহলে আমরা কেন তারার (কয়েক দশক পুরাতন) শোকটি অবরুদ্ধ দেখছি যখন জেজে’র অফস্ক্রিন রাখা হচ্ছে? এটা কি ইচ্ছাকৃত? একটি ধীর বিল্ড? বা খুব বেশি দ্রুত করার চেষ্টা করার কেবল একটি উপজাত?

এটা ঠিক বসে না। সম্ভবত এটি সেভাবে অনুভব করা বোঝানো হয়েছে তবে এটি নির্বিশেষে বলা দরকার।

(মাইকেল ইয়ারিশ/প্যারামাউন্ট+)

সমাপ্তি চিন্তাভাবনা, ওরফে আমার অভ্যন্তরীণ একাকীকরণ পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে পড়ে

আমি বলছি না যে এটি লেখার সময় আমার একটি আধ্যাত্মিক মুহূর্ত ছিল, তবে আমি নই না হয়, হয়। এই পর্বটি আমার মধ্যে কিছু ট্রিগার করেছিল এবং আমি মনে করি না আমি একা।

তারকে দেখার জন্য তারার কান্না এতো আপেক্ষিক। লোকেরা আশা করে যে আপনি শক্তিশালী হবেন, চালিয়ে যাবেন, এটি চালিয়ে যাবেন। এবং যখন আপনি করতে পারবেন না – বা করবেন না – এই লোকেরা বিবর্ণ হয়ে যায়, অস্বস্তিকর এবং অধৈর্য। তবে শোক লিনিয়ার নয়।

আমরা গ্রহণ এবং এগিয়ে যাওয়ার জন্য সংগ্রাম করি, প্রায়শই ভুলে যাওয়া যে নিরাময়ের অর্থ এই নয় যে আপনার অভ্যন্তরীণ কথোপকথন অদৃশ্য হয়ে যায়। আমাদের একে অপরের প্রতি আরও সচেতন হওয়া দরকার। একে অপরের ক্লুগুলি একইভাবে শুনুন যেভাবে আমরা আইন স্কুল ইভানকে আলাদা করি।

ক্রিমিনাল মাইন্ডস: বিবর্তন মরসুম 3 পর্ব 8 আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছে যে অগোছালো অংশগুলি গুরুত্বপূর্ণ। এটি সম্ভবত শক্তিটি শক্তিশালী করার বিষয়ে নয় – এটি বলার বিষয়ে, “আমি ঠিক আছি না” এবং কাউকে নিজের জন্য না দেখলে কাউকে আপনার সাথে বসতে বলছে।

তবে তোমার কী হবে? আপনার মৃত্যুর হাত থাকলে আপনি কীভাবে কল্পনা করবেন যে আপনার জীবনটি আপনার আগে প্রকাশিত হবে?

এই গল্পটি কি কেবল হেরফের করার জন্য হেরফের ছিল, নাকি এটি বিভিন্ন কারণে উচ্ছ্বসিত ছিল? নীচে আমাদের একটি মন্তব্য ফেলে দিন, এবং আপনি যদি অন্যদের কথোপকথনে যোগ দিতে চান তবে নিবন্ধটি ভাগ করতে ভুলবেন না।

