ক্রিস্টাল প্যালেস প্রথমবারের মতো সম্প্রদায় ield াল জয়ের জন্য পেনাল্টিতে লিভারপুলকে স্টান করুন

লিভারপুলের তিনটি মিস পেনাল্টি ব্যয়বহুল প্রমাণিত হওয়ায় লন্ডনের পক্ষটি বছরের দ্বিতীয় ট্রফি ধরেছিল

ক্রিস্টাল প্যালেস প্রথম সম্প্রদায়ের শিল্ডের শিরোনাম দাবি করার জন্য লিভারপুলের বিপক্ষে নাটকীয় বিজয় নিয়ে ইতিহাসের বইগুলিতে তাদের নাম লিখেছিলেন। প্রতিযোগিতায় তাদের প্রথম উপস্থিতিতে, ag গলস নিয়মিত সময়ে 2-2 ড্রয়ের পরে 3-2 ব্যবধানে বিরাজমান একটি উত্তেজনাপূর্ণ পেনাল্টি শ্যুটআউটে তাদের স্নায়ু ধরেছিল।

লিভারপুল একটি স্বপ্ন শুরু করেছিলেন, মাত্র চার মিনিটের মধ্যে আঘাত করে। কেরকেজ এবং ফ্লোরিয়ান ওয়ার্টজকে জড়িত একটি চটজলদি পদক্ষেপ হুগো একিটিকে ডিন হেন্ডারসনের কাছে একটি সুনির্দিষ্ট তির্যক শট গুলি চালানোর সাথে সাথে এটি 1-0 ব্যবধানে পরিণত করে শেষ হয়েছিল। চ্যাম্পিয়নরা ভেবেছিল যে তারা 10 মিনিট পরে তাদের নেতৃত্ব দ্বিগুণ করেছে, তবে একিটিকের দ্বিতীয় গোলটি অফসাইডের জন্য অস্বীকার করা হয়েছিল।

কয়েক মুহুর্ত পরে ভার্জিল ভ্যান ডিজক বক্সের ভিতরে ইসমাইল স্যারারকে ফাউল করেছিলেন, প্রাসাদকে একটি পেনাল্টি উপহার দিয়েছিলেন যা জিন-ফিলিপে মাতেটা শান্তভাবে স্কোরকে স্তরে রূপান্তরিত করে। সমতা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি-জেরেমি ফ্রিম্পং 21 তম মিনিটে লিভারপুলের সুবিধাটি পুনরুদ্ধার করেছিল ডান উইংয়ে টাইরিক মিচেলকে পরাজিত করার পরে বাইরের পাদদেশের ফিনিস দিয়ে।

লিভারপুল দ্বিতীয়ার্ধে তাদের নেতৃত্ব বাড়ানোর জন্য চাপ দিয়েছিল, একিটিক একটি সোনার সুযোগটি হারিয়ে ফেলেছিল, তবে ম্যাচটি শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্যালেস আত্মবিশ্বাসের সাথে বৃদ্ধি পেয়েছিল। অ্যালিসন বেকার ক্রিস রিচার্ডস এবং ইবেরেচি ইজে উভয়কেই সূক্ষ্ম সঞ্চয় করে অস্বীকার করেছেন, তবুও এই যুগান্তকারী সময় থেকে 10 মিনিটের সময় এসেছিল। উইল হিউজেস কোডি গাকপো এবং ফেড স্যারার কাছ থেকে দখল চুরি করেছিলেন, যার ধর্মঘটটি নেটটি খুঁজে পাওয়ার আগে বাম পোস্টটি ক্লিপ করেছিল এটি ২-২।

শ্যুটআউটে, মোহাম্মদ সালাহ এবং অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার দুজনেই লিভারপুলের প্রথম দিকে মিস করেছেন, অন্যদিকে মাতেটা দুটি সফল স্পট-কিক নিয়ে আইস-কুলে রয়েছেন। ইজে তার দ্বিতীয় প্রচেষ্টা মিস করা সত্ত্বেও প্যালেসের হয়েও গোল করেছিলেন। গাকপো এবং ডোমিনিক জাজোবস্লাই লিভারপুলকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, তবে হার্ভে এলিয়টের মিস বাম প্রাসাদটি দ্বারপ্রান্তে।

বেনিঙ্গা সোসা পোস্টটি আঘাত করার পরে, এই মুহূর্তটি সিল করার জন্য এটি ডিভেনির কাছে পড়েছিল – এবং তিনি বিতরণ করেছিলেন, বন্য উদযাপনের স্পার্কের জন্য বাড়ি স্লট করে।



