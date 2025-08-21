You are Here
ক্রিস্টাল প্যালেস: ag গলগুলির জন্য একটি historic তিহাসিক তবে বিটসুইট নাইট
ক্রিস্টাল প্যালেস: ag গলগুলির জন্য একটি historic তিহাসিক তবে বিটসুইট নাইট

ক্রিস্টাল প্যালেসের এফএ কাপ জয়ের পরে আশঙ্কা ছিল যে তারা তাদের প্রতিভাবান স্কোয়াডকে একসাথে রাখতে লড়াই করবে।

ইজের প্রস্থান কিছু সময়ের জন্য অনিবার্য বোধ করেছে তবে, এখন পর্যন্ত তারা বেশিরভাগ স্কোয়াডকে ধরে রাখতে ভাল করেছে যা গত মৌসুমে তাদের ট্রফি সাফল্য এনেছিল।

বৃহস্পতিবার প্যালেসের জয়ের পরে, চেয়ারম্যান স্টিভ প্যারিশ বলেছিলেন যে ক্লাবটি এখন ইজের পরে জীবনের দিকে মনোনিবেশ করতে হবে এবং বলেছিল যে স্বাক্ষর করা হবে।

তিনি চ্যানেল 5 কে বলেছেন, “আমাদের এটি পেরিয়ে যেতে হবে।

“দল এবং অলিভার গ্লাসনারকে সমর্থন করার জন্য আমাদের অন্যান্য খেলোয়াড়দের সন্ধান করতে হবে। আমরা খেলোয়াড়দের নিয়ে আসব, এটি সঠিক খেলোয়াড়দের সন্ধানের বিষয়ে।”

ইজে তাদের একমাত্র তারকা খেলোয়াড় হওয়ার সম্ভাবনা নেই, তিনি তার চুক্তির শেষ বছরে ডিফেন্ডার মার্ক গুয়েহির সাথে এবং লিভারপুলে যাওয়ার পদক্ষেপের সাথে যুক্ত ছিলেন।

প্যারিশ যোগ করেছেন: “যদি মার্ক কোনও চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে চান তবে তিনি থাকতে পারেন!

“এটি একটি কঠিন পরিস্থিতি। আপনি যদি ইউরোপে থাকেন তবে প্রিমিয়ার লিগের চেয়ে আর্থিক নিয়মগুলি অনেক বেশি শক্ত।

“নিখরচায় রেখে যাওয়া খেলোয়াড়রা আদর্শ নয়। আমাদের পরবর্তী 11 দিনের মধ্যে এটি দেখতে হবে।”

এই মৌসুমে প্যালেসের আকাঙ্ক্ষার জন্য আগমনগুলি মূল বিষয় হয়ে উঠবে – দেশ এবং বিদেশ উভয়ই – এবং গ্লাসনার এখন পর্যন্ত স্বাক্ষরগুলির অভাবে হতাশা প্রকাশ করেছেন।

Ag গলসকে রেনেস ডিফেন্ডার জেরেমি জ্যাকেটের সাথে যুক্ত করা হয়েছে, অন্যদিকে লিসেস্টার সিটির প্লেমেকার বিলাল এল খান্নস একটি স্থানান্তর লক্ষ্য এবং ক্লাব ব্রুগের ক্রিস্টোস জাজোলিসকেও জোর দেওয়া হয়েছে।

তাদের সম্মেলন লিগের দ্বিতীয় লেগের দ্বিতীয় লেগের সাথে ২৮ আগস্ট আসার পরে ট্রান্সফার উইন্ডোটি চার দিন পরে বন্ধ হয়ে যায়, এটি ag গলসের জন্য কয়েক দিন এগিয়ে একটি আকর্ষণীয় – এবং সম্ভাব্য উত্তেজনাপূর্ণ – হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়।

