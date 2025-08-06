ক্রিস্টিনা অ্যাপলিগেট ইউরোপ ভ্রমণের পরে কিডনি সংক্রমণের সাথে হাসপাতালে ভর্তি

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
ইউরোপীয় ছুটিতে থাকাকালীন উদ্বেগজনক যন্ত্রণায় ভুগার পরে সপ্তাহান্তে ক্রিস্টিনা অ্যাপলিগেটকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।
“বিবাহিত… বাচ্চাদের সাথে” অভিনেত্রী জোর দিয়েছিলেন যে “জিনিসগুলি অগোছালো, তবে আমি ঠিক আছি”, তার সহ-হোস্ট জেমি-লিন সিগলারের সাথে তার “মেসি” পডকাস্টের একটি লাইভ পর্বে চ্যাট করার সময়।
অ্যাপলিগেট, 53, বিদেশে থাকাকালীন অস্বস্তি বোধ শুরু করেছিলেন এবং প্রাথমিকভাবে বিশ্বাস করেছিলেন যে তিনি অ্যাপেনডিসাইটিস সম্পর্কিত লক্ষণগুলি অনুভব করছেন।
ক্রিস্টিনা অ্যাপলিগেট এমএস যুদ্ধে 30 বারেরও বেশি সময় ধরে হাসপাতালে ভর্তি
“আমি পরিবার দেখতে ইউরোপে গিয়েছিলাম, এবং আমি সেখানে ছিলাম পুরো সময় আমি ভাল বোধ করছিলাম না,” তিনি পর্বে স্বীকার করেছিলেন। “নিক্ষেপ না করার জন্য আমি যা কিছু করতে পেরেছি তা করেছি।”
“ডেড টু মি” তারকা বাড়ি ফিরে আসার সময় নিজেকে হাসপাতালে যাওয়ার জন্য নিজেকে হাইপাইড করেছিলেন, কারণ তিনি তার একাধিক স্ক্লেরোসিস যাত্রা জুড়ে অসুবিধা পেয়েছিলেন।
“আমি যাব, এবং আমার কিছু এফ —— উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত আমি সেখানে ছাড়ছি না,” তিনি স্মরণ করেছিলেন। “কেন এটি ঘটছে তা আমি জানতে চাই এবং আমি এটি থামাতে চাই।”
‘বিবাহিত … বাচ্চাদের সাথে’ তারকাদের সাথে প্রিয় সিটকমের পর্দার আড়ালে নাটকটি প্রকাশ করে
অ্যাপলিগেট যোগ করেছেন, “মহাবিশ্ব সত্যিই সুন্দর উপায়ে কাজ করে It এটি আপনার কথা শোনায়-এটি সত্যিই তা করে It এটি একটি এস দেয় না — যদি আপনি কিছু বলেন যে আপনি কিছু চান, বা আপনি কিছু চান না।”
লস অ্যাঞ্জেলেসে ফিরে আসার পরে, অ্যাপলগেট হাসপাতালে গিয়ে “প্রতিটি পরীক্ষা” দাবি করে কী ভুল ছিল তা দেখার জন্য। পরের দিন, তিনি এমন একটি ব্যথা পেতে শুরু করলেন যা তার পিঠের ডানদিকে আগে কখনও অনুভব করতে পারেনি।
“আমি চিৎকার করতে চাই, এবং তারা আমাকে সকাল 2 টা বাজে একটি জরুরি সিটি অর্ডার করেছিল … এবং আমার কিডনিতে সংক্রমণ হয়েছিল,” অ্যাপলগেট বলেছিলেন। “আমি এখানে দীর্ঘকাল ছিলাম।”
সিগলার উল্লেখ করেছিলেন যে কীভাবে “এটি এত খারাপ হতে পারে”, এবং তাকে চিকিত্সার যত্ন নিতে হবে তা সহজাতভাবে অ্যাপলগেটের প্রশংসা করেছিলেন।
তিনি বলেন, “এটি আমার সবচেয়ে খারাপ ব্যথা, বা তাই আমি ভেবেছিলাম যে আমি যখন বমি বমি ভাব করি তখন আমার পেট। আমি এটিকে ‘ফাইট ক্লাব’ বলি কারণ পুরো পেটটি ছড়িয়ে পড়ে এবং এটি উদ্বেগজনক,”
আপনি কি পড়ছেন পছন্দ? আরও বিনোদন খবরের জন্য এখানে ক্লিক করুন
“আমি এখানে এসেছি,” তিনি ব্যাখ্যা করার আগে তার হাসপাতালের থাকার বিষয়ে বলেছিলেন, “এই কিডনি সংক্রমণের কারণে আমার এখনই অন্তঃসত্ত্বা অ্যান্টিবায়োটিক থাকতে হবে। আর আমরা সেখানেই আছি।”
পরিস্থিতি সম্পর্কে কয়েকটি রসিকতা ফাটানো সত্ত্বেও, অ্যাপলগেট স্বীকার করেছেন যে তিনি অশ্রুতে জড়িয়ে পড়েছেন।
“আমি মাঝে মাঝে কান্নার মতোই ফ্রেইকোর মতো নার্সের বাহুতে পড়ে যাই,” তিনি স্বীকার করেছিলেন।
এই বছরের শুরুর দিকে প্রকাশিত একটি পর্বের সময়, অ্যাপলগেট প্রকাশ করেছিলেন যে তার এমএসের লক্ষণগুলির কারণে তিনি 30 বারের উপরের দিকে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।
“তিন বছর ধরে, যেহেতু আমার নির্ণয় করা হয়েছিল, আমি হাসপাতালে 30 বারের উপরে এবং ডায়রিয়া এবং ব্যথা থেকে উপরে উঠেছি,” তিনি বলেছিলেন। “এটি অকল্পনীয়, ঠিক আছে? তারা আমার উপর ম্যানকে পরিচিত প্রতিটি পরীক্ষা করেছে, সিটি স্ক্যান থেকে অন্য সমস্ত কিছুর জন্য আমার শরীরে এত বিকিরণ রেখেছিল।”
বিনোদন নিউজলেটারের জন্য সাইন আপ করতে এখানে ক্লিক করুন
“একটি এমএস সহ জিনিস এটি কি এটি আমাদের অঙ্গগুলিকে ধীর করে দেয়, আপনি জানেন, সম্পূর্ণ পছন্দ করেন না, তবে আপনার অঙ্গগুলির কার্যকারিতা ধীরগতিতে রয়েছে। আমি এটি লক্ষ্য করেছি – এবং আমি সত্যিই সৎ হতে চলেছি – যদি আমাকে পোপ করতে হয় তবে আমি ছোঁয়া “”
“আমার নিউরো না – God শ্বর তাকে মঙ্গল করুন – বলেছেন যে এটি কোনও এমএস জিনিস নয়,” অ্যাপলগেট যোগ করেছেন। “সুতরাং, আমি দুঃখিত, এখানে একটি সম্পর্ক থাকতে হবে, এবং আমি কোনও ডাক্তার নই I’m
অ্যাপলিগেট 2021 সালে এক্সে তার নির্ণয়ের প্রকাশ করেছিলেন।
“হাই বন্ধুরা। কয়েক মাস আগে আমাকে এমএস ধরা পড়েছিল,” তিনি লিখেছিলেন।
ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন
“এটি একটি অদ্ভুত যাত্রা ছিল। তবে আমি লোকেরা এতটাই সমর্থিত হয়েছি যে আমি জানি যে এই অবস্থাও রয়েছে,” অ্যাপলগেট আরও বলেছিলেন। “এটি একটি শক্ত রাস্তা ছিল But