ক্রিস্টিন বারানস্কি এবং সিন্থিয়া নিক্সনের এইচবিও’র ‘গিল্ডড বয়স’ সাক্ষাত্কার

নিম্নলিখিতটি আজ রাতের এইচবিওর দ্য গিল্ডড এজ, “প্রাক্তন-যোগাযোগ” এর পর্ব থেকে বড় প্লট পয়েন্টগুলি প্রকাশ করে।
সোনার বয়স অস্কার ভ্যান রিজনের (ব্লেক রিটসন) যৌনতা সম্পর্কে দর্শকদের সর্বদা লুপে রেখেছেন; তবে তাঁর পরিবার আরেকটি বিষয়।
গত সপ্তাহের পর্বে, অস্কারের প্রাক্তন প্রেমিক এবং বন্ধু জন অ্যাডামস (ক্লেবর্ন এল্ডার) দুর্ঘটনাক্রমে তাকে দৌড়ানোর পরে একটি পালিয়ে যাওয়ার ঘোড়া এবং গাড়ি চালানোর পরে মর্মান্তিকভাবে হত্যা করা হয়েছিল। এটি অস্কার এবং সিরিজের দর্শকদের জন্য একটি হৃদয় বিদারক এবং মর্মান্তিক মুহূর্ত ছিল, যা অন্যান্য অনেক শোয়ের মতো মানুষকে হত্যা করার জন্য পরিচিত নয়।
অস্কার “প্রাক্তন-যোগাযোগ করা” তে চরম শোকের সাথে মোকাবিলা করছে এবং জন তার কাছে আসলে কী বোঝায় তা লুকানোর প্রয়াসে যথাসম্ভব ন্যূনতম ক্ষতিগ্রস্থ বলে মনে করার চেষ্টা করছেন। তিনি তার মা অ্যাগনেস ভ্যান রিজন (ক্রিস্টিন বারানস্কি), মাসি অ্যাডা ফোর্টি (সিন্থিয়া নিক্সন) এবং চাচাতো ভাই মেরিয়ান ব্রুক (লুইসা জ্যাকবসন) তাকে দেখে তাকে দেখেন। পরবর্তী দু’জন ট্র্যাজেডির পরে অস্কারের জন্য উদ্বেগ দেখিয়েছিলেন, তবে তাঁর মা তাদের উদ্বেগকে বরখাস্ত করে বলেছিলেন যে পুরুষরা নারীদের মতো জিনিস অনুভব করে না।
পরে, অস্কার জনের বোন মিসেস বেলের সাথে দেখা করে, যিনি প্রাক্তন দুটি ছবি, অস্কারের একটি এবং জনকে একটি উপহার দিয়েছিলেন, যেটি দ্বিতীয়টি একটি ড্রয়ারে একসাথে রেখেছিল। অস্কার নির্বাক হয়ে গেছে, জন বোনকে ভুল কথা বলতে চাইছে না। তিনি অস্কারকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে জনের গোপনীয়তাগুলি সর্বদা তার সাথে নিরাপদ ছিল এবং এখন, অস্কারেরও। তিনি জন এবং তার অন্যান্য ভাইদের পাশাপাশি তার স্বামীও জনের যৌনতা সম্পর্কে সন্দেহজনক যে কোনও কিছু সম্পর্কে অন্যভাবে দেখতে বেছে নিয়েছিলেন এই বিষয়টিও তিনি সম্বোধন করেছিলেন।
একটি অনিচ্ছাকৃত অবাক করে দিয়ে মিসেস বেল প্রকাশ করেছিলেন যে অস্কারটি নিউ ইয়র্কের উপস্টেটে অবস্থিত লিভিংস্টন মনোরের জনের গ্রীষ্মের বাড়ির উত্তরাধিকারী ছিল। তিনি একজন হতবাক অস্কারকে বলেছিলেন, “তিনি সর্বদা এটি আপনার জন্য বোঝাতে চেয়েছিলেন, যদি তাঁর সাথে কিছু ঘটে থাকে তবে” তিনি একটি হতবাক অস্কারকে বলেছিলেন। অতিরিক্তভাবে, জন পাঁচ বছরের জন্য বাড়ির ব্যয় এবং একটি চিঠি দেওয়ার জন্য অর্থ রেখেছিলেন।
অস্কার মিসেস বেলকে বলেন, “তিনি সবকিছু ভেবেছিলেন।”
তিনি জবাব দিলেন, “ওহ, তিনি আপনাকে ভেবেছিলেন।”
যদিও অস্কার জন তাকে রেখে দেওয়া উদার উপহারটি প্রত্যাখ্যান করার চেষ্টা করেছিল, তবে তার বোন জোর দিয়েছিলেন যে জন এটি চেয়েছিলেন। তিনি যোগ করেছেন, “কেবল এটি উপভোগ করুন এবং জনকে স্মরণ করুন। তিনি কী সুখ জানতেন, আপনি তাকে দিয়েছিলেন।”
ভ্যান রিজন এবং ফোর্ট হাউসে ফিরে অস্কার ফিরে আসার সময় অ্যাগনেস এবং অ্যাডা মাঝামাঝি আলোচনা হয়েছিল। বাড়িটি অন্ধকার এবং স্বাচ্ছন্দ্যময় লাগছিল, এমনকি হৃদয়গ্রাহী অস্কার ঘরে প্রবেশের আগেই। তিনি অ্যাডাকে উদ্বিগ্ন রেখে তাঁর মায়ের খাবারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।
“কিছু ভুল?” আদা অস্কারকে জিজ্ঞাসা করলেন।
তিনি একটি উত্তেজিত সুরে জবাব দিলেন, “না, কিছুই ভুল নয়। আপনি আমাকে কেন প্রতি একক ধন্য দিন জিজ্ঞাসা করতে থাকবেন?”
মারিয়ান কথোপকথনে ঝাঁপিয়ে পড়ে, প্রকাশ করে যে তারা সকলেই তার বন্ধুর ক্ষতির পরে তাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন। তিনি তাকে বলেছিলেন যে তিনি পুরোপুরি ভাল আছেন, এবং বাস্তবে, জনের মৃত্যু তাকে বাড়ির মালিক করেছে। একে অপরের প্রতি অস্কার এবং জনের সত্য অনুভূতি সম্পর্কে অসচেতন, পরিবার প্রশ্ন করে যে মৃত ব্যক্তিরা যখন জীবিত আত্মীয়দের সাথে থাকে তখন কেউ কেন তাদের বন্ধুকে এতটা অমিতব্যয়ী কিছু উপহার দেয়।
অনেক প্রশ্নের পরে, অস্কার চাপের মধ্যে বকল করে।
অস্কার তার মাকে বলে, “আমি সম্মত, এটি অদ্ভুত বলে মনে হয় যে তিনি বেঁচে থাকার চেয়ে তিনি আমাকে আরও বেশি মৃত দিয়েছিলেন।”
তিনি জবাব দিলেন, “ওহ, ম্যাকব্রে হবেন না।”
তিনি চিৎকার করে বললেন, “মামা আমার কেমন হওয়া উচিত? আমি খুব দু: খিত হতে পারি না, তবে আমি খুব বেশি প্রফুল্ল হতে পারি না। আমি নিশ্চিত যে আপনি শুনতে চান না যে আমি তাকে মিস করছি।”
“আপনি জানেন, আমি বৃষ্টি থেকে বেরিয়ে আসতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে যোগ দিলেন।
অ্যাগনেস একেবারে বিভ্রান্ত এবং এটি কী তা জানার দাবি করে। অস্কার তার সীমাতে পৌঁছেছে এবং জনের প্রতি তার অনুভূতি প্রকাশ করতে প্রস্তুত, সম্ভবত তারা সহ্য করেছে এবং বাদ দিয়েছে, কারণ তারা কখনও সমাজ দ্বারা গৃহীত হত না। মারিয়ান ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং এমন কিছু বলতে পারার আগে তাকে থামিয়ে দিয়েছিল যাতে তিনি আফসোস করতে পারেন। যাইহোক, অব্যক্তরা উচ্চস্বরে এবং পরিষ্কার হয়ে এসেছিল। মারিয়ান এবং অ্যাডা যখন জিনিসগুলি মসৃণ করার চেষ্টা করেছিলেন, অ্যাগনেস নীরবে বসেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তার ছেলের যে ব্যথা অনুভব করছে তা এমন একজনের চেয়ে অনেক বেশি যে একজন বন্ধু হারিয়েছিল।
অস্কার যখন তার ঘরে দৌড়ে গেল, অ্যাগনেস গভীর নিঃশ্বাস ফেলল। চোখে অশ্রু নিয়ে তিনিও শোক করলেন।
বারানস্কি এবং নিক্সন আজ রাতের নাটকীয় দৃশ্যের সাথে ডেডলাইনের সাথে কথা বলেছেন, কীভাবে অ্যাগনেসের নীরবতা ভলিউম বলেছিল এবং তারা মনে করে যে তার যৌনতা সম্পর্কে অস্কারের সাথে যথাযথ ফলো-আপ চ্যাট করা উচিত।
সময়সীমা: ক্রিস্টিন, “প্রাক্তন-কমিনেটেড” পর্বে আপনার অভিনয়টি বিভিন্ন গভীর আবেগ প্রকাশ করার জন্য একটি মাস্টার শ্রেণি যা খুব দ্রুত তীব্র হতবাক তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং খুব কয়েকটি শব্দ ব্যবহার করে একটি গল্প বলার জন্য। এই দৃশ্যটি সম্পর্কে আপনি কী অন্তর্দৃষ্টি ভাগ করতে পারেন, যেখানে অস্কার তিনি একজনকে শোক করছেন তবে তিনি যে তিনি আদর করেছেন তবে তাকে পিছনে ফেলেছেন বলে আশঙ্কা করছেন?
ক্রিস্টিন বারঙ্কসি: এটি ফিল্ম করার জন্য একটি দুর্দান্ত দৃশ্য ছিল কারণ এটি কোনও কিছুর হৃদয়ে এত গভীরভাবে চলে গিয়েছিল, যে প্রেমটি তার নাম না বলে সাহস করে। এটি ছিল ব্লেকের অবিশ্বাস্য অভিনয় এবং তিনি যে বেদনার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন তার শ্রদ্ধা। আপনি তাঁর মধ্যে ক্রোধ এবং বেদনার স্তরটি দেখেছেন এবং আফসোস এবং ক্ষতি। যখন সে মারবে, তখন এটি প্রায় ভীতিজনক। এটি এই ব্যক্তির প্রতি তার অনুভূতির গভীরতার সাথে কথা বলে যা তিনি হারিয়েছেন। এবং তাই তিনি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তিনি সেই সিঁড়িটি উপরে উঠে গেছেন যে সেখানে এতটা অবহেলিত রয়েছে। অ্যাগনেসের মধ্য দিয়ে প্রচুর অনুভূতি রয়েছে: এর ভয়াবহতা (যা অবহেলিত হয়েছে) এবং তার পুত্র আসলে কে তা না জানার দুঃখ। আমার সন্তানের কল্পনা করুন, এবং আমার সন্তান এটিই চলছে। আপনি যখন এটি অভিনয় করছেন তখন আপনি সেই জিনিসগুলি মৌখিকভাবে ভাবেন না। আপনি নিজেকে একজন অভিনেতা হিসাবে কেবল প্রতিক্রিয়া জানাতে দিন।
তবে পূর্ববর্তী ক্ষেত্রে, আমি বলতে পারি, এটি সম্পর্কে ভেবে, সেখানে কতগুলি বিভিন্ন স্তর চলছে। তিনি চলে যাওয়ার সময় এবং আমি যা সবচেয়ে বেশি ভালবাসি তা ছিল এবং তারপরে তিন মহিলার এই বীটটি ছিল।
সিন্থিয়া নিক্সন: এবং একে অপরের দিকে তাকাতে সক্ষম হচ্ছে না। কেবল অ্যাগনেস এবং আমিই নয়, মারিয়ান এবং আমিও
সিবি: এটি প্রায় মনে হয়েছিল যেন আমরা বিব্রত হয়েছি।
সিএন: এটা খুব মর্মান্তিক ছিল। এটি এত তেজস্ক্রিয় ছিল যে আমরা কেবল এমনকি করতে পারি না …
সিবি: এটি ব্লেকের একটি সুন্দর অভিনয় করা দৃশ্য ছিল।
সময়সীমা: আপনি কি বিশ্বাস করেন যে এটি এমন একটি কথোপকথন যা অন্য সময়ে চালিয়ে যাওয়া উচিত?
সিএন: হ্যাঁ, আমি জানি না। আমি মনে করি শোটি এটির সাথে খুব দক্ষ উপায়ে ডিল করে। আমরা এটি সম্পর্কে কথোপকথন করতে পারে তা ভান করা খুব অবাস্তব হবে।
সিবি: এবং এছাড়াও, সত্যটি যা বলা হয়নি তা দ্বারা প্রকাশিত হয়। এটি এক ধরণের উজ্জ্বল ছিল, কারণ এটি সমকামিতা সম্পর্কে মোটেও কথা বলেনি। এবং এখনও, এটি ছিল। এটি স্বীকৃতিতে শ্বাসরুদ্ধকর ছিল, স্পষ্টতই কারণ এটি স্বীকৃত ছিল না।
সময়সীমা: সিন্থিয়া, একই পর্বে আপনার এবং লুইসার মধ্যে একটি দৃশ্য ছিল যেখানে আপনার চরিত্রগুলি ল্যারি রাসেল (হ্যারি রিচার্ডসন) এবং মারিয়ানের ভাঙা বাগদানের বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী রয়েছে। মারিয়ান অ্যাডাকে বলে, “আমি স্পিনস্টার হিসাবে আরও ভাল থাকব।” এই দৃশ্যটি সম্পর্কে আপনি কী ভাগ করতে পারেন এবং তার ভাগ্নির কাছ থেকে এই শব্দগুলি শুনে এডিএর হৃদয় বিদারক?
সিএন: অ্যাডা এক ধরণের মজার, এবং সে কিছুটা নির্বোধ। তবে আমি মনে করি অ্যাডা সম্পর্কে খুব মর্মস্পর্শী বিষয়গুলির মধ্যে একটি হ’ল তিনি তার জীবনে যে ব্যথা পেরিয়ে গিয়েছিলেন, তার স্বামীর সাথে দেখা করার আগে, যে সে সম্পর্কে কথা না বলার চেষ্টা করে। সে অভিযোগ করতে চায় না। তিনি সবেমাত্র জীবনে তার অনেক কিছু দিয়ে শান্তি স্থাপন করেছেন। তিনি প্রফুল্ল, প্রেমময় এবং উত্সাহী হওয়ার চেষ্টা করেন। তবে আমি মনে করি এটি একটি দুর্দান্ত চেহারা, এত গভীরভাবে ভালবাসার বেদনার মধ্যে নয় এবং তারপরে সেই ব্যক্তিকে হারিয়েছিল, তবে সমস্ত দশক আগে যার মধ্যে তার একাকীত্ব এত গভীর ছিল।
সময়সীমা: এডিএ এবং অ্যাগনেস এই মরসুমে কিছু সুস্বাদু মুহুর্তগুলি ভাগ করে নিয়েছে, কারণ এডিএ এখন পরিবার চালাচ্ছে। আপনি কি মনে করেন যে এই নতুন ভূমিকা গ্রহণ করে আপনার চরিত্রগুলির মনের মধ্যে দিয়ে কী চলছে?
সিবি: চরিত্র হিসাবে এবং অভিনেতা হিসাবে আপনি ছোট মুহুর্তগুলিতে বাস করেন। আপনি সেই ছোট্ট মুহুর্তগুলি অন্বেষণ করেছেন যা চরিত্রটির গভীরতম অনুভূতি সম্পর্কে এতটা প্রকাশ করে এবং প্রথমগুলির মধ্যে একটি হ’ল আমার চীন এবং সিলভারওয়্যারকে এই টেম্পারেন্স (আন্দোলনের) আমন্ত্রিতদের সাথে ভাগ করে নিতে চাইনি। এবং এটি এর সাথে কথা বলে, “এগুলি আমার, এবং আপনি সেগুলি রাখতে পারবেন না।” এটি এই ছোট্ট শক্তি নাটকগুলি যা “না, আপনি এখানে একটি লাইন অতিক্রম করছেন, বা” এটি আমার, এবং এটি এইভাবে ব্যবহৃত হত। এবং কেন এটি ছিল না কেন? ” এটি সেই ছোট্ট মুহূর্তগুলির মধ্যে অনেকগুলি যা সত্যই বড় সমস্যাটি যুক্ত করে, এটি তার আর গর্ব এবং পরিচয়ের বোধকে আঘাত করে না।
এই সাক্ষাত্কারটি দৈর্ঘ্য এবং স্পষ্টতার জন্য সম্পাদিত এবং ঘনীভূত হয়েছিল।