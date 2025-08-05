You are Here
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো কোস্টার মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন
পর্তুগাল অধিনায়ক ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো প্রাক্তন এফসি পোর্তোর অধিনায়ক জর্জি কোস্টাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, যিনি ৫৩ বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন।

ডেইলি পোস্ট জানিয়েছে যে মঙ্গলবার ক্লাবের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের পরে কোস্টা মারা গিয়েছিলেন।

তার ইনস্টাগ্রাম গল্পের একটি পোস্টে, রোনালদো কোস্টার প্রতি তার শেষ শ্রদ্ধা জানাতে একটি বার্তা ভাগ করেছেন।

প্রাক্তন পর্তুগাল ডিফেন্ডারের একটি ছবির পাশাপাশি, রোনালদো ক্যাপশনের সাথে একটি কবুতর ইমোজি পোস্ট করেছিলেন: “খেয়েছেন সেম্পার জর্জি কোস্টা”।

এটি ‘চিরকাল অবধি’ বা ‘সর্বদা ভালবাসা’ হিসাবে ইংরেজিতে অনুবাদ করে।

কোস্টা 2004 সালে ম্যানেজার জোসে মরিনহোর অধীনে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গৌরব অর্জনের পোর্তোর অধিনায়ক ছিলেন।

তিনি খেলার ক্যারিয়ারের সময় পর্তুগাল জাতীয় দলের হয়ে ৫০ টি ক্যাপও জিতেছিলেন।



