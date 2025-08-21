হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি ক্রিস্টি নোম ইমিগ্রেশন এবং শুল্ক প্রয়োগের জন্য প্লেন কিনতে চান যা যতটা সম্ভব অভিবাসীদের নির্বাসন দেওয়ার জন্য উত্সর্গীকৃত হবে, এর নতুন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে এনবিসি নিউজ। এবং সাম্প্রতিক আইন বরফের জন্য বিলিয়ন বিলিয়ন বিলিয়ন বরাদ্দ করেছে এই বিষয়টি বিবেচনা করে তিনি সম্ভবত এগুলি পাবেন বলে মনে হয়।
Onc তিহাসিকভাবে, আইসিই বেসরকারী সংস্থাগুলির মালিকানাধীন বিমানগুলি নির্বাসন ফ্লাইটের জন্য ব্যবহার করেছে, রাষ্ট্রপতি জো বিডেনের অফিসে সময়কালে একবারে 8-14 প্লেন চার্টারিং করেছে, এনবিসি নিউজ জানিয়েছে। বিডেন প্রতি মাসে প্রায় ১৫,০০০ অভিবাসীকে নির্বাসন দিচ্ছিলেন, ট্রাম্প শাসনের মোটামুটি গোলের অর্ধেকেরও কম।
ট্রাম্পের নতুন মেয়াদে প্রথম ছয় মাসে ট্রাম্প সরকার কোথাও ১০,০০০ থেকে দেড় হাজার লোককে নির্বাসন দিয়েছিল, তবে এতে মনে হয় এনবিসি নিউজ অনুসারে “স্ব-অধিদফত” এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে হয়। সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া মুশকিল, এবং বুধবার ইমেল করা প্রশ্নগুলিতে আইসিই সাড়া দেয়নি। সিবিপি দ্বারা মার্কিন সীমান্তে ফোন অনুসন্ধানগুলি প্রকাশিত হওয়ায় নোয়েম বরফের জন্য বিমানগুলি সংগ্রহ করতে পারে এমন সম্ভাবনার খবর রেকর্ড উচ্চ।
তথাকথিত বড় সুন্দর বিলটি গত মাসে আইনে স্বাক্ষরিত হয়েছিল এবং ইমিগ্রেশন প্রয়োগের জন্য অতিরিক্ত $ 75 বিলিয়ন সহ $ 170 বিলিয়ন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে শুধু বরফের জন্য। এই অর্থ বরফকে নতুন আটকের সুবিধাগুলি খুলতে এবং নতুন অফিসারদের নিয়োগ দেওয়ার অনুমতি দিচ্ছে, যাদের মধ্যে অনেকে এখনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রদায়কে সন্ত্রস্ত করছে। এটি হাইপোথিটিক্যালি বরফকে প্লেন কিনতেও অনুমতি দেবে, যা এজেন্সি যে বিমানচালকরা বেছে নেয় তার উপর নির্ভর করে যে কোনও জায়গায় ৮০ মিলিয়ন ডলার থেকে ৪০০ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করতে পারে।
আইসিই যদি নিজস্ব প্লেন কিনতে পছন্দ করে তবে এজেন্সি সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে, যা অতিরিক্ত ব্যয় যুক্ত করবে। তবে নোম সম্ভবত সে সম্পর্কে খুব বেশি চিন্তিত নন, এখন রিপাবলিকানরা তাকে কী দিয়েছে সিবিএস নিউজ একটি “অর্থায়নের অভূতপূর্ব স্তর” ডাব করা হয়েছে। নতুন বরফ বাজেট বড় সামরিক বাহিনীর বাজেটকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিশ্বজুড়ে।
এনবিসি অনুসারে, প্রতি ঘন্টা প্রায় 25,000 ডলার ব্যয়ে, বরফের জন্য চার্টারিং প্লেনগুলি ইতিমধ্যে ব্যয়বহুল ছিল, যা পাইলট, ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্টস, সুরক্ষা এবং চিকিত্সা কর্মীদের মতো জিনিসের ব্যয়কে কভার করে। তবে যদি আইস তার নিজস্ব ডেডিকেটেড প্লেন কিনতে পছন্দ করে তবে তাত্ত্বিকভাবে এটি আরও ব্যয়বহুল হবে।
অন্য যুগে, এটি দেশীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির নিজস্ব বিমানের মালিক হওয়া অত্যন্ত অস্বাভাবিক হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, এটি একটি বড় কেলেঙ্কারী ছিল যখন এফবিআই 1970 এর দশকে প্রথম বিমানগুলি কিনেছিল। এফবিআই 1974 সালে দুটি লকহিড YO-3as কিনেছিল, যা ব্যবহৃত হয়েছিল স্পাই প্লেন ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়। এবং লোকেরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল, এফবিআইয়ের নিজস্ব বিমান বাহিনীর প্রয়োজন নেই বলে জোর দিয়েছিলেন।
তবে আমরা এমন এক যুগের অতীত পেরিয়ে এসেছি যখন আইন প্রয়োগকারীদের দ্বারা ছাপিয়ে যাওয়া এমন কিছু ছিল যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমরা এমন একটি দেশে বাস করি যা আক্ষরিক ফ্যাসিবাদীরা দখল করে নিয়েছিল এবং তারা তাদের চিত্রটিতে জাতিকে পুনর্নির্মাণ করতে চলেছে। রক্ষণাবেক্ষণগুলি চলে গেছে, এবং সুদূর ডান মতাদর্শের দুঃখজনক শাস্তি হ’ল দিনের ক্রম।