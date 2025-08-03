ক্রিস কি ওভালে দ্বিতীয় ইনিংসে ইংল্যান্ডের হয়ে ব্যাট করবে? ভাইরাল ভিডিওটি কাঁধের স্লিং সহ সাদাগুলিতে অলরাউন্ডার দেখায়

ওভাল টেস্টের প্রথম দিনে ফিল্ডিংয়ের সময় ক্রিস ওওকস কাঁধে আঘাতের শিকার হয়েছিল।
ওভালে ইংল্যান্ড এবং ভারতের মধ্যে পঞ্চম টেস্টের চতুর্থ দিনটি প্রচুর রোমাঞ্চের সাথে শেষ হয়েছিল, স্বাগতিকদের জয়ের জন্য আরও 35 রান দরকার ছিল। তবে তাদের কেবল চারটি উইকেট বাকি রয়েছে, যার মধ্যে একজন ক্রিস ওয়াকসকে আহত করেছেন।
ইংল্যান্ড 339/6 এ ছিল যখন খারাপ আলো এবং বৃষ্টি আম্পায়ারদের প্রথম দিকে স্টাম্পগুলিতে কল করতে বাধ্য করেছিল। চতুর্থ দিনে জো রুট (১০৫) এবং হ্যারি ব্রুক (১১১) ভারত থেকে খেলাটিকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য শতবর্ষের কড়া ছুঁড়েছিল, যারা চার দিনের শুরুর আগে সংঘর্ষে জয়ের জন্য প্রিয় খুঁজছিলেন।
তবে শেষ অধিবেশনে, ভারত প্রত্যাবর্তন করেছিল এবং উইকেট বাছাইয়ের পাশাপাশি তারা উভয় প্রান্তে একাধিকবার ইংল্যান্ডের ব্যাটারকে পরাজিত করেছিল যাতে তাদের চাপের মধ্যে পড়ে। চারটি উইকেট এখনও বাকি থাকায়, স্বাগতিকরা তাদের খেলা জয়ের সম্ভাবনাগুলি পছন্দ করবে। তবে, চার উইকেটের মধ্যে একজন আহত হয়েছেন ক্রিস ওয়েকস, যিনি ওভাল টেস্টের প্রথম ইনিংসে ব্যাট করেননি।
ফিল্ডিংয়ের সময় ম্যাচের প্রথম দিন তিনি আহত হয়েছিলেন। কাঁধের চোটের কারণে, তিনি পঞ্চম টেস্টের বাইরে ছিলেন, যেমন ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) নিশ্চিত করেছেন। যাইহোক, এখনও অবধি, তিনি দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করবেন কিনা সে সম্পর্কে কোনও স্পষ্টতা নেই।
ক্রিস ওয়েকস তার টেস্ট জার্সিতে ড্রেসিংরুমে দেখা গেছে
চার দিনের তৃতীয় অধিবেশনে ইংল্যান্ড গুরুত্বপূর্ণ উইকেট হারানোর পরে, ওকেকসকে ড্রেসিংরুমে ব্যাট করতে প্রস্তুত হতে দেখা গেছে। কাঁধের স্লিং নিয়ে তাকে তার টেস্ট জার্সিতে দেখা গিয়েছিল। নীচের ভিডিওটি দেখুন।
ক্রিস দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে প্রস্তুত – জো রুট
চার দিন শেষ হওয়ার পরে সংবাদ সম্মেলনের সময় বক্তব্য দেওয়ার সময় রুট বলেছিলেন যে ওউকস ওভাল টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে প্রস্তুত।
“ক্রিস বিপুল পরিমাণে ব্যথায় কেটে যায়। আমরা এই সিরিজটি দেখেছি – প্যান্ট একটি ভাঙা পা দিয়ে ব্যাটিং, ওয়েকস ইংল্যান্ডের জন্য লাইনে দেহ রাখতে প্রস্তুত,” তিনি ড।
নিয়ম অনুসারে, ওয়াকস দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে আসতে পারে। উল্লেখযোগ্যভাবে, ইংল্যান্ডের অলরাউন্ডার লিডসের হেডিংলে প্রথম টেস্টে গুরুত্বপূর্ণ 38 রান করেছিলেন। সিরিজে ছয় ইনিংসে তিনি 64৪ রান করেছেন। বল দিয়ে, তিনি পাঁচটি খেলায় গড়ে ৫২.১৮ গড়ে ১১ টি উইকেট কেটে ফেলেছেন।
বোলিং ইউনিট থেকে তাঁর অনুপস্থিতি ওভাল পরীক্ষায় ইংল্যান্ডের পক্ষে বড় ধাক্কা হিসাবে এসেছিল। এদিকে, ভারত প্রথম ইনিংসে 224/10 আপ করেছে। পরে, ইংল্যান্ড 247/10 পোস্ট করেছে। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত 396 রানে বোলিং করা হয়েছিল, স্বাগতিকদের জন্য 374 রানের লক্ষ্য নির্ধারণ করে।
কেন ক্রিস ওয়েকসকে 5 তম ইঞ্জি বনাম আইএনডি পরীক্ষা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল?
প্রথম দিন ফিল্ডিংয়ের সময় কাঁধে আঘাতের পরে ক্রিস ওয়াওকেসকে 5 তম ইঞ্জি বনাম আইএনডি টেস্টের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।
ওভাল পরীক্ষায় ইংল্যান্ডের লক্ষ্য কী?
ওভাল টেস্টে ইংল্যান্ডের লক্ষ্যমাত্রা 374 রান রয়েছে।
ক্রিস ওয়াওসকে ইঞ্জিন বনাম ইন্ড টেস্ট সিরিজে কতগুলি উইকেট বেছে নিয়েছে?
ক্রিস ওকেকস ইঞ্জি বনাম আইএনডি টেস্ট সিরিজে 11 উইকেট বেছে নিয়েছে।
