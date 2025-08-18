ক্রিস প্র্যাট পুত্র জ্যাকের 13 তম জন্মদিন উদযাপন করেছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
ক্রিস প্র্যাট তার সবচেয়ে বড় সন্তানের সাথে একটি মাইলফলক জন্মদিন উদযাপন করেছিলেন।
46 বছর বয়সী প্র্যাট এই সত্যটি প্রকাশ করেছিলেন যে তার 13 তম জন্মদিনে তার ছেলে জ্যাককে সম্মানিত করার সময় তিনি এখন বাড়িতে একটি কিশোরী রয়েছেন।
“গ্যালাক্সি অফ দ্য গ্যালাক্সি” তারকা রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় জ্যাকের বড় দিনকে মার্কের জন্য মজাদার সময়ের একটি বিরল গ্যালারী ভাগ করেছেন।
প্র্যাট এবং তার প্রাক্তন স্ত্রী আনা ফারিস ২০১২ সালে জ্যাককে স্বাগত জানিয়েছেন এবং ২০১ 2017 সালে তাদের বিভক্ত হওয়ার পর থেকে সহ-প্রচার করেছেন।
ক্রিস প্র্যাট নকল রক্ত এবং দাড়ি সহ নাটকীয় নতুন চেহারা আত্মপ্রকাশ করে
“আমার এক কিশোর আছে ???” প্র্যাট তার সাথে ভাগ করা চিত্রগুলির সংগ্রহের উপরে লিখেছিলেন ইনস্টাগ্রাম গল্প। “জ্যাক, আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে আপনি আজ 13 বছর বয়সী। আমি আপনাকে এমন অবিশ্বাস্য যুবক হিসাবে বেড়ে উঠতে দেখেছি এবং আপনি যে ব্যক্তির হয়ে উঠছেন তার জন্য সত্যই গর্বিত।”
ক্রিস এবং জ্যাককে স্পোর্টস অদলবদল করার আগে এবং ডেট্রয়েট লায়ন্স ভক্ত হিসাবে উদযাপনের আগে একটি স্ন্যাপে ডজার্স জার্সি ম্যাচিং ডজার্স জার্সি পরা চিত্রিত করা হয়েছিল। ওয়েল্ডিংয়ের সময় একটি খাঁজ খুঁজে পাওয়ার আগে জ্যাক একটি বাচ্চা গরুকে খাওয়ানোর সময় জ্যাক তার হাত চেষ্টা করেছিল।
প্র্যাট চিৎকারের সাথে শেষ করলেন, “আমি তোমাকে ভালবাসি! যীশু হলেন রাজা!”
“ফক্স অ্যান্ড ফ্রেন্ডস” -তে মার্চের উপস্থিতির সময় প্র্যাট ব্যাখ্যা করেছিলেন যে জ্যাককে এই পৃথিবীতে নিয়ে আসার সময় বিশ্বাসের বিষয়ে তাঁর অবস্থান পরিবর্তিত হয়েছিল। ২০১২ সালে, জ্যাক সাত সপ্তাহের প্রথম দিকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং কেবল 3 পাউন্ড, 10 আউন্স ওজনের ছিল। প্র্যাট জীবন-পরিবর্তনের মুহুর্তটিকে স্মরণ করেছিলেন যেখানে তাকে তাঁর পুত্রকে বাঁচাতে “God শ্বরের সাথে” ডিল করতে হয়েছিল।
“আমার ছেলের জন্মের সময় সবচেয়ে প্রভাবশালী মুহূর্তটি ছিল He তিনি প্রথম দিকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং কিছুটা স্বাস্থ্যের ভয় পেয়েছিলেন এবং সেই মুহুর্তে, আমি সত্যই God শ্বরের সাথে কিছু চুক্তি করেছি, যেমন আপনি প্রার্থনা করছেন, এবং আমার মনে হয়েছিল আপনি যদি আমার ছেলেকে বাঁচান তবে আমি আপনাকে সমস্ত কিছু দেব।”
প্র্যাট বলেছিলেন, “আমি আপনাকে আমার জীবন দেব। আমি আপনাকে আমার প্ল্যাটফর্ম দেব। আমি আপনার সাথে কথা বলতে বা আপনার সম্পর্কে কথা বলতে লজ্জা পাব না।
2018 সালে তাদের বিবাহবিচ্ছেদ চূড়ান্ত হওয়ার আগে প্র্যাট এবং ফারিস আট বছর ধরে বিয়ে করেছিলেন। “পার্কস অ্যান্ড রিক্রিয়েশন” অভিনেতা বিয়ে করতে গিয়েছিলেন ক্যাথরিন শোয়ার্জনেগার চার্চে বৈঠকের পরে জুন 2019 এ।
শোয়ার্জনেগারের মা মারিয়া শ্রীবর এই জুটি স্থাপনে সহায়তা করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তারা ক্যালিফোর্নিয়ার মন্টেকিটোতে অনুষ্ঠিত একটি অনুষ্ঠানের সময় বিয়ে করেছিলেন। এই দম্পতি 2020 সালের আগস্টে তাদের প্রথম কন্যা লায়লাকে স্বাগত জানিয়েছেন।
তাদের দ্বিতীয় কন্যা এলয়েস 2022 সালের মে মাসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং এই দম্পতি নভেম্বরে পুত্র ফোর্ডকে স্বাগত জানিয়েছেন।