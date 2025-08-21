ক্রিস ফিলিপ আশ্রয় হোটেলগুলিকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য বাডেনোচের কলকে রক্ষা করেছেন খবর

শ্যাডো হোম সেক্রেটারি ক্রিস ফিল্প রক্ষণশীল কাউন্সিলদের বাড়ির আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য হোটেল ব্যবহারের বিরুদ্ধে আইনী চ্যালেঞ্জ বিবেচনা করার জন্য কেমি বাডেনোচের আহ্বানকে রক্ষা করেছেন।
টরি কাউন্সিলকে একটি চিঠিতে মিসেস ব্যাডেনোচ বলেছিলেন যে তিনি তাদেরকে “একই পদক্ষেপ নিতে” এপিং কাউন্সিলের মতো “উত্সাহিত” করছেন, “যদি আপনার আইনী পরামর্শ এটি সমর্থন করে”।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) সকালে বিবিসি প্রাতঃরাশের সাথে বক্তব্য রেখে মিঃ ফিল্প বলেছিলেন যে কনজারভেটিভরা ক্ষমতায় থাকাকালীন কাউন্সিলদের এ জাতীয় পদক্ষেপ নেওয়ার দরকার ছিল না, কারণ দলটি “হোটেল সংখ্যা কমিয়ে আনছে”।
নতুন হোম অফিসের তথ্য দেখায় যে হোটেলগুলিতে আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা এই বছরের মার্চ মাসে 32,345 থেকে কমে গেছে 2025 সালের জুনে 32,059 এ দাঁড়িয়েছে। 2023 সালের সেপ্টেম্বরের শেষে সংখ্যাগুলি শীর্ষে পৌঁছেছে, যখন 56,042 আশ্রয়প্রার্থীরা হোটেলগুলিতে ছিলেন।