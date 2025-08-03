ক্রিস মেলোনি আইন শৃঙ্খলা টিজ করে: এসভিইউ উপস্থিতি: ‘বন্ধুদের সাথে হ্যাঙ্গিন’

ক্রিস মেলোনি তার আলমা ম্যাটারে ফিরে আসবেন, আইন শৃঙ্খলা: এসভিইউবহুবর্ষজীবী জনপ্রিয় পদ্ধতিগত আসন্ন 27 তম মরসুমের জন্য, অভিনেতা সাম্প্রতিক সময়ে নিশ্চিত করেছেন ইনস্টাগ্রাম পোস্ট।
“শুক্রবারের নাইটে বন্ধুদের সাথে হ্যাঙ্গিন @থেরিয়ালমারিসখারগিটে @ড্যানফ্লোরেক“এমি-মনোনীত অভিনেতা সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের সেলফি সহ সহকর্মী সিরিজ ভেটস মেরিস্কা হারগিটয়ে এবং ড্যান ফ্লোরেকের সাথে লিখেছিলেন।
ডেডলাইন এর বোন প্রকাশনা টিভিলাইন প্রথম সংবাদটি জানিয়েছেযা এনবিসি জুগারনট-এ পর্দার আড়ালে পরিবর্তনের পূর্ববর্তী ঘোষণাগুলি অনুসরণ করে। মে মাসে, ডেডলাইন একচেটিয়াভাবে জানিয়েছে যে জুলিয়ানা মার্টিনেজ এবং অক্টাভিও পিসানো ফিরে আসবে না এসভিইউ সিরিজ নিয়মিত হিসাবে, এবং লেখক/নির্বাহী নির্মাতা জুলি মার্টিন এবং পরিচালক/নির্বাহী নির্মাতা নরবার্তো বার্বাও শ্রদ্ধেয় নাটকটি থেকে বেরিয়ে আসবেন। অধিকন্তু, কেলি গিদিশ পুরো সময়ের ফিরছেন, আমন্ডা রোলিন্সের ভূমিকায় তার ভূমিকাটি পুনরায় প্রকাশ করছেন। এবং, দর্শকরা ক্যাপ্টেন কারির আরও বেশি কিছু দেখতে পাবেন আইমি ডোনা কেলির মাধ্যমে, যিনি নিয়মিত সিরিজে তার ভারী পুনরাবৃত্ত ভূমিকা থেকে সরে আসছেন।
উভয়ই এসভিইউ এবং মাদারশিপ ডিক ওল্ফ সিরিজটি এই বছরের শুরুর দিকে নেটওয়ার্ক দ্বারা পুনর্নবীকরণ করা হয়েছিল, মিশেল ফাজেকাস এই প্রবীণ সিরিজটি রাখালকারী প্রথম মহিলা শোরনার হিসাবে পদত্যাগ করেছিলেন। দুটি শোতে লাইভ+35 -তে মোট দর্শকদের ময়ূরের উপর তাদের সেরা asons তু রয়েছে, এই মৌসুমে লিনিয়ার এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলিতে 44 মিলিয়নেরও বেশি মোট দর্শকের কাছে পৌঁছেছে, একত্রিত হয়েছে।
মেলোনির এলিয়ট স্ট্যাবলার থেকে বেরিয়ে এসেছিল এসভিইউ সিরিজ নিয়মিত হিসাবে 12 মরসুমে ফিরে, যদিও তিনি তাঁর প্রস্থানের পর থেকে বেশ কয়েকবার বৈশিষ্ট্যযুক্ত করেছেন, বিশেষত 24 মৌসুমে, যখন তাঁর চরিত্র এবং হারগিটের অলিভিয়া বেনসন একটি নিকট-কিস ভাগ করে নিয়েছিলেন, একটি রেটিং উচ্চ এবং ভক্ত উভয়কেই চালিত করেছিলেন। এই সপ্তাহের শুরুতে, অভিনেতা একটি ফ্যানের দাবিতে সাড়া যে “আমি তাকে ইতিমধ্যে চুম্বন করুন” দিয়ে “আমি চেষ্টা করছি।”
উভয় ফ্ল্যাগশিপ আইন ও আদেশ এবং আইন শৃঙ্খলা: এসভিইউ 25 সেপ্টেম্বর ফিরে আসবে।