ক্রিস হেইস আমাদের মনোযোগের লড়াইয়ে

ক্রিস হেইস ছিলেন জাতি২০০ 2007 থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ওয়াশিংটনের সম্পাদক। তিনি লেখার জন্য শুরু করেছিলেন শিকাগো রিডারতারপর এই সময়ে। সে চলে গেল জাতি এমএসএনবিসিতে, এবং হোস্ট হয়ে উঠেছে ক্রিস হেইসের সাথে সমস্তযা একটি এমি জিতেছে। তাঁর নতুন বই দ্য সাইরেন্সের কল: কীভাবে মনোযোগ বিশ্বের সবচেয়ে বিপন্ন সম্পদে পরিণত হয়েছিল। এই সাক্ষাত্কারটি সম্পাদনা করা হয়েছে এবং সংশ্লেষিত হয়েছে – এখানে সম্পূর্ণ প্রতিলিপি পড়ুন।

জন উইনার: আমার এক বন্ধু আছে যে টিভিতে ট্রাম্প দেখতে অস্বীকার করে। কেন না? “কারণ,” তিনি বলেছেন, “আপনার মনোযোগ আপনার কাছে সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস” ” আপনার নতুন বইতে আপনি সবচেয়ে মূল্যবান – বিশেষত সকালে, যখন আপনি পালঙ্কে বসে থাকেন তখন মনোযোগ দেওয়ার জন্য আপনার নিজের সংগ্রামের বর্ণনা দিন …

ক্রিস হেইস: “সকালে, আমি আমার মূল্যবান ছোট কন্যার সাথে সোফায় বসে আছি। তিনি ছয় বছর বয়সী, এবং আমরা স্কুলে যাওয়ার আগে আমাকে তার কাছে পড়তে বলার জন্য একটি বইয়ের সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ার সাথে সাথে তার মিষ্টি নরম শ্বাস আমার গালে রয়েছে। তার মনোযোগ নিরবচ্ছিন্ন এবং খাঁটি। এই জীবনে এমন কিছুই নেই যা ভাল। এবং তবুও আমি আমার পকেটে বসে থাকা ছোট্ট মনোযোগ বাক্সটি দেখার জন্য প্রবৃত্তিটি প্রায় শারীরিক অনুভব করি। I let it pass with a small amount of effort, but it pulses there like Gollum’s ring.”

জেডাব্লু: এবং আপনি “ইতিহাসের একক সবচেয়ে বিভ্রান্তিকর ডিভাইস” বলে এটি কী?

সিএইচ: এটি অবশ্যই স্মার্টফোন। স্টিভ জবস দ্বারা 2007 সালে আইফোনের প্রবর্তন এই বয়সের সূচনার একটি দরকারী চিহ্নিতকারী।

জেডাব্লু: প্রাথমিকভাবে এটিকে “তথ্যের বয়স” বলা হত কারণ তথ্য এখন অসীম। তবে আপনি বলছেন এখানে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রয়েছে। ওটা কি?

সিএইচ: অর্থনৈতিক সম্পর্কের এই ফর্মের কেন্দ্রীয় দিক হিসাবে তথ্য বুঝতে ভুল। হ্যাঁ তথ্য অসীম। প্রচুর তথ্য আছে। এটি সহজেই প্রতিরূপযোগ্য। তথ্য যুগে সীমাবদ্ধ যে সংস্থানটি আসলে মনোযোগ।

জেডাব্লু: তথ্য অসীম, মনোযোগ সীমাবদ্ধ।

সিএইচ: এবং তথ্য সস্তা, এবং মনোযোগ ব্যয়বহুল। এবং এটি স্পষ্টভাবে কারণ মনোযোগ কেবল এক সময় এক জায়গায় থাকতে পারে। যদি কেউ আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে তবে তাদের কাছে এটি রয়েছে এবং আপনি আর করবেন না।

জেডাব্লু: আমরা এখানে যা সত্যই আগ্রহী তা হ’ল রাজনীতি – কীভাবে ক্ষমতার জন্য প্রতিযোগিতা করা লোকেরা সম্ভাব্য সমর্থকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমরা কীভাবে প্রগতিশীলরা সম্ভাব্য সমর্থকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি এবং তারপরে আমরা কীভাবে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি? আমাদের উত্তর বলুন।

সিএইচ: মনোযোগ আকর্ষণ করা শিল্প, বিজ্ঞান নয়। এবং আমাদের সাথে দুটি ভিন্ন রাজ্যে মনোযোগ বিদ্যমান। এমন কিছু জিনিস রয়েছে যা স্কেল নির্ভরযোগ্যভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করবে: উচ্চস্বরে এবং অশ্লীল, অশ্লীল, প্রুরিয়েন্ট এবং লুরিড। আমরা সেই বিভাগগুলি জানি। ডোনাল্ড ট্রাম্প এই সমস্ত জিনিস। আপনি যখন অন্য সবার সাথে সবার সাথে প্রতিযোগিতা করছেন, সেগুলি হ’ল এমন ধরণের জিনিস যা নির্ভরযোগ্যভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করতে চলেছে।

তবে একই সময়ে, লোকেরা কী মনোযোগ দেবে সে সম্পর্কে একটি আশ্চর্যজনক বিষয় হ’ল এটি অবিরাম বৈচিত্র্যময়। এমন কিছু লোক রয়েছে যারা অপেরা দেখবে, এমন লোক রয়েছে যারা অস্পষ্ট টেলিভিশন শোগুলি দ্বিখণ্ডিত করবে, এমন কিছু লোক রয়েছে যারা বসে বসে এক ঘন্টার জন্য একটি ভাস্কর্যের দিকে তাকাবে বা দু’ঘন্টার জন্য সিম্ফনি শুনবে। আমি অনলাইনে কার্পেট পরিষ্কারের ভিডিওগুলি দেখব – এমন কিছু যা আমি জানতাম না এমনকি সম্প্রতি অবধি বিদ্যমান ছিল।

জেডাব্লু: এক মিনিট অপেক্ষা করুন, কার্পেট পরিষ্কারের ভিডিও?

সিএইচ: ওহ মানুষ, তারা খুব ভাল। এটি 15 বা 20 মিনিটের মতো কেউ অবিশ্বাস্যভাবে নোংরা রাগ গ্রহণ করে এবং এটি পরিষ্কার করছে।

জেডাব্লু: ঠিক আছে।

সিএইচ: এটি অবিশ্বাস্যভাবে স্বাচ্ছন্দ্যময় এবং সন্তোষজনক। সুতরাং মুল বক্তব্যটি হ’ল মনোযোগ দখল এবং ধরে রাখার জন্য নির্দিষ্ট সূত্র রয়েছে। সাংবাদিকতার আমরা সকলেই লেডেস সম্পর্কে জানি, এবং আমরা দ্বন্দ্ব সম্পর্কে জানি এবং আমরা আখ্যানগুলি আর্কস এবং চরিত্রগুলি সম্পর্কে জানি, মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য আমরা যা শিখেছি তা সমস্ত বিষয়। কিন্তু তারপরে নতুনত্ব আছে। লোকেরা শীতল নতুন জিনিস করে। এবং এটি প্রমাণিত হয়েছে যে মানুষের দক্ষতা এখনও আমরা যা ভেবেছিলাম যে লোকেরা কী মনোযোগ দেবে তার সীমান্তগুলি পেরিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা এখনও ধরে রাখার ক্ষমতা ধরে রেখেছে।

জেডাব্লু: অবশ্যই ট্রাম্প হলেন সেই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যিনি মনোযোগ যুগের নতুন নিয়মগুলি পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছেন। প্রথমত, তিনি ছয় পৃষ্ঠায় গসিপ কলামগুলিতে নিজেকে পেয়েছিলেন নিউ ইয়র্ক পোস্টতারপরে তিনি একটি টিভি রিয়েলিটি শো হোস্ট হন, তারপরে তিনি প্রার্থী হন। তবে পৃথিবীতে সমস্ত মনোযোগ পাওয়া তাকে সুখী মানুষ হিসাবে মনে হয় না। এটা কি কেবল সে? বা এটি আপনি “সামাজিক মনোযোগ” বলছেন সে সম্পর্কে কিছু?

সিএইচ: আমি মনে করি এটি উভয়ই। আমি মনে করি যে তিনি তার মধ্যে গভীরভাবে ভাঙা এবং অপূরণীয়ভাবে দুঃখজনক কিছু কারণে মনোযোগ আমদানি সম্পর্কে এই অন্তর্দৃষ্টি সম্পর্কে হোঁচট খেয়েছেন: স্বীকৃতি পাওয়ার এক উদ্বেগজনক ইচ্ছা; সত্যি বলতে, ভালবাসা। এবং বিশেষত ইন্টারনেটে সামাজিক মনোযোগ যে অসুস্থ কৌশলগুলি বাজায় তার মধ্যে একটি হ’ল এটি আমাদের এমন একটি সিন্থেটিক রূপ দেয় যা আমরা সবচেয়ে বেশি মানুষ হিসাবে সন্ধান করি। মানুষ হিসাবে আমরা সত্যই যা চাই তা হ’ল স্বীকৃতি। এই স্বীকৃতিটি আমাদের জীবনে অর্থবহ যে সমস্ত সম্পর্কের ভিত্তি তৈরি করে: বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক, প্রেমীদের সাথে, আমরা যাদের সাথে কাজ করি তাদের সাথে – গ্রহণের জন্য এটি প্রয়োজনীয়, তবে এটি যথেষ্ট নয়। অপরিচিতদের কাছ থেকে মনোযোগের অভিজ্ঞতা, বিশেষত অনলাইনে সামাজিক সেটিংসে, আমাদের এই স্বীকৃতিটির স্বাদ দেয় তবে সেই স্বাদটি কখনই পুরোপুরি পূরণ করতে পারে না এবং এর আরও কিছু সম্পর্কে এই ধরণের বাধ্যতামূলক আসক্তি তৈরি করে। এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন ট্রাম্পের সাথে একশো শতাংশ।

জেডাব্লু: এমনকি ট্রাম্প ছাড়াও মনোযোগের বয়সে জীবন হ’ল, আপনি বলছেন, “আরও উদ্বিগ্ন, আরও হতাশাগ্রস্থ, আরও বিচ্ছিন্ন; আমাদের কম বন্ধু রয়েছে, আমরা তাদের কম দেখি, আমরা গভীরতায় পড়তে সংগ্রাম করি, রাজনৈতিক ক্ষেত্রটি আরও মেরুকৃত হয়, তথ্যের পরিবেশটি আরও দূষিত। ” তবে এখান থেকে কিছু উপায় থাকতে হবে। আপনি বলছেন যে আপনি “আমাদের নিজের মনের উপর আমাদের সম্মিলিত নিয়ন্ত্রণ” বলে পুনরুদ্ধার করার উপায় রয়েছে। যদি আমাদের মনোযোগ আমাদের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস হয়, তবে আমরা একটি মূল প্রশ্নে পৌঁছেছি যা আমাদের ভাবার চেয়ে উত্তর দেওয়া আরও কঠিন: আমরা কী দিকে মনোযোগ দিতে চাই? এটি এমন কিছু যা আপনি অনেক সম্পর্কে ভেবেছিলেন। আপনি এটি সম্পর্কে একটি বই লিখেছেন, একটি সত্যই আকর্ষণীয় এবং দুর্দান্ত বই। আপনার উত্তর কি?

সিএইচ: এখানে সর্বজনীন বিষয় রয়েছে: আমি আমার স্ত্রী, আমার বাচ্চাদের, আমার পরিবার, আমার বাবা -মা’র প্রতি মনোযোগ দিতে চাই, যাকে আমি আমাদের সাথে থাকার জন্য খুব ভাগ্যবান। আমি আমার বন্ধুদের দিকে মনোযোগ দিতে চাই, আমি আমার শখ এবং প্রচেষ্টা এবং প্রকল্পগুলিতে মনোযোগ দিতে চাই। আমি বই পড়া এবং লেখার মতো আমার বৌদ্ধিক সাধনাগুলি চাষ করতে এবং আমি বিকাশ করতে চাই এমন আরও কিছু বিষয় নিয়ে কাজ করার দিকে মনোযোগ দিতে চাই। আমি গিটার বাজাতে আরও ভাল হতে চাই।

এবং আমি আমার কাজের দিকে মনোযোগ দিতে চাই। আমি যখন আমার কাজ নিয়ে কাজ করছি তখন আমি সম্মানিত এবং সুবিধাজনক বোধ করি। আমি মনে করি এটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ, এবং আমি এটির সাথে সর্বোত্তম সম্ভাব্য কাজটি করতে চাই।

এবং এই সমস্ত মুহুর্তগুলিতে, আমি সেই ফ্রিটারড-অ্যাওয়ে ইন্দ্রিয়টি অনুভব করতে চাই না, যে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ট্যাগ করে, লজ্জার সেই অদ্ভুত অনুভূতি, আফসোসের, আপনি কেবল শেষ 20 মিনিটের সাথে আপনি যা করেছিলেন তার এক ধরণের কুয়াশাচ্ছন্ন স্মৃতি আপনার জীবন আমি মনে করি আমরা সকলেই বিভিন্ন ডিগ্রীতে বিভিন্ন উপায়ে এটি অনুভব করি।

জেডাব্লু: আপনি বলছেন, “আমরা বিকল্প মনোযোগ পণ্যগুলির জন্য বাজারের বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক খাবারের জন্য, জৈব কৃষিকাজের জন্য, আশেপাশের কৃষকের বাজারের জন্য যেভাবে বাজার হয়েছে তা দেখতে খুব সম্ভবত আমরা দেখতে পাচ্ছি।” সে সম্পর্কে আমাদের আরও কিছু বলুন।

সিএইচ: খাদ্য উপমাটি এখানে সত্যিই আকর্ষণীয় কারণ এখানে একটি সমান্তরাল প্রক্রিয়া রয়েছে যাতে খাদ্য উত্পাদন এবং খাদ্য বিক্রয় বিশ্বব্যাপী শিল্পায়ন একটি প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। এটি এমন লোকদের সাথে শুরু হয়েছিল যারা বাদ পড়েছিল এবং জমিতে ফিরে যাচ্ছিল এবং জৈব খামারগুলি শুরু করে এবং প্রাকৃতিক খাবারের দোকানগুলি শুরু করেছিল। এবং এই সমস্ত ছিল এক ধরণের ফ্রিঞ্জ এবং অদ্ভুত এবং হিপ্পি। তবে এই সমালোচনাগুলি তাদের শক্তিতে বৃদ্ধি পেয়েছিল কারণ শিল্প খাদ্য প্রক্রিয়াগুলি সম্পর্কে আরও বেশি লোক একইভাবে অনুভব করতে এসেছিল। আমাদের বিকল্প খাদ্য সংস্কৃতি, খাদ্য বাস্তুতন্ত্র এবং খাদ্য অর্থনীতি সেই প্রাথমিক বিদ্রোহের বাইরে তৈরি হয়েছিল। এবং আমি মনে করি আমরা আমাদের ডিজিটাল সংস্কৃতির সাথে একই রকম হতে চলেছি।

আমরা অনলাইনে আরও অনেক বেশি অ -বাণিজ্যিক স্পেস থাকতাম। এগুলি সমস্ত বাণিজ্যিক জায়গাগুলি দ্বারা গ্রহণ করা হয়েছে: প্ল্যাটফর্মগুলি। তবে আসলে আমি যে ইন্টারনেটটি প্রথম প্রেম করতে এসেছি তা হ’ল মূলত অ -বাণিজ্যিক ইন্টারনেট। এটি এমন একটি ইন্টারনেট ছিল যেখানে লোকেরা ওপেন প্রোটোকলের মাধ্যমে একে অপরের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারে যা একটি সমবায় সেটিংয়ে সহায়তা করা হয়েছিল। এটি অনলাইনে কোনও বাণিজ্য ছিল না তা বলার অপেক্ষা রাখে না; টন ছিল। তবে সংযোগের মৌলিক নেটওয়ার্কগুলি কারও মালিকানাধীন ছিল না।

এবং সত্য যে এটি আগে একবার নির্মিত হয়েছিল এর অর্থ হ’ল এটি সত্যিকারের সাথে আবার নির্মিত হতে পারে, একইভাবে আমরা যেভাবে শারীরিক জীবনে আমরা সরকারী এবং বেসরকারী স্থানগুলির মধ্যে, বাণিজ্যিক স্থান এবং অ -বাণিজ্যিক স্থানগুলির মধ্যে সর্বদা চলে এসেছি। এমনকি হাইপার-পুঁজিবাদী আমেরিকান সমাজেও আমাদের অ-বাণিজ্যিক স্থান রয়েছে।

এবং তারপরে আমি মনে করি আমরা মনোযোগ এবং প্ল্যাটফর্মগুলির আরও অনেক জোরালো নিয়ন্ত্রণ দেখতে শুরু করব।

জেডাব্লু:

সিএইচ: একটি জায়গা আমরা এটি দেখতে পাচ্ছি বাচ্চাদের সাথে, অনলাইনে বাচ্চাদের জন্য বয়সের ন্যূনতম নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা সহ। এটি একটি প্রতিযোগিতামূলক নীতি অঞ্চল। বাম দিকে এমন কিছু লোক আছেন যারা মনে করেন এটি একটি খারাপ ধারণা, বিশেষত তরুণ কিশোর -কিশোরীদের মানব যৌনতার ফর্মগুলি সম্পর্কে তথ্য অ্যাক্সেস রয়েছে যা ভিন্ন ভিন্ন নয় – লোকেরা যারা কুইর এবং ট্রান্স হয় তাদের জন্য। এবং আমি এই উদ্বেগগুলি পুরোপুরি বুঝতে পারি। আমি মনে করি না তারা হাস্যকর।

But the principle that we shouldn’t be monetizing the attention of minors seems obviously true to me. প্রশ্নটি আমরা কীভাবে এটি বাস্তবায়ন করি। এটি এর মতো, ‘আচ্ছা, আমি যদি ট্রান্স বা কুইর হয়ে থাকি তবে তথ্য পাওয়ার একমাত্র উপায় এবং আমি নিজের সম্পর্কে শিখতে শুরু করি তা হ’ল প্ল্যাটফর্মগুলির মাধ্যমে,’ যা পুরোপুরি বৈধ যুক্তি। তবে এটি এই অ -বাণিজ্যিক বিকল্পগুলির দারিদ্র্যের সাথে কথা বলে যা আমাদের সত্যই তৈরি করতে হবে – বাস্তবে, পুনর্নির্মাণ, কারণ তাদের একসময় বিদ্যমান ছিল।

জেডাব্লু: আপনি আপনার বইটি এই বলে শেষ করেছেন যে, মনোযোগ অর্থনীতির জন্য, আমাদের আট ঘণ্টার কাজের দিন প্রচারের স্লোগানের মতো কিছু দরকার। সেই স্লোগানটি কী ছিল?

সিএইচ: এটি ছিল, “আট ঘন্টা বিশ্রাম, আট ঘন্টা কাজ, আমরা যা করব তার জন্য আট ঘন্টা” ” এবং আমি মনে করি যে “আমরা কী করব” এত গভীর। এটা খুব সুন্দর। “আমরা কি করব।” দিনের তৃতীয়টিতে আমরা আমাদের জীবন নিয়ে কী করতে চাই যে আমরা ঘুমাচ্ছি না এবং আমরা কাজ করছি না?