ক্রীড়া বিলের বিরোধিতা করার সময় জোশ শাপিরো ট্রাম্পের হিজড়া অস্ত্রোপচার নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন

পেনসিলভেনিয়া গভর্নর। জোশ শাপিরো রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে কিশোর লিঙ্গ সার্জারিতে নিষেধাজ্ঞাকে বাধা দেওয়ার এবং একটি রাষ্ট্রীয় সিনেট বিলের সমর্থকদের সমালোচনা করার জন্য একটি মামলাতে যোগদানের পরে তীব্র সমালোচনা করেছিলেন যা জৈবিক পুরুষদের মেয়েদের খেলাধুলায় প্রতিযোগিতা থেকে নিষিদ্ধ করবে।
সম্ভাব্য ২০২৮ ডেমোক্র্যাটিক আশাবাদী এই পার্থক্য করতে সতর্ক ছিলেন যে ট্রাম্পের এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে তাঁর বিরোধিতা এই জাতীয় পদ্ধতির সমর্থনে অগত্যা নয়, তবে তিনি বিশ্বাস করেন যে ফেডারেল সরকারের পক্ষে ডাক্তার অফিস কোনও স্থান নয়।
“আমি পেনসিলভেনিয়ায় স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহকারীদের বিরুদ্ধে বেসলেস নাগরিক তদন্ত এবং ফৌজদারি মামলা -মোকদ্দমা হুমকির জন্য এবং বাবা -মা এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের কাছ থেকে চিকিত্সা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করার জন্য হুমকি দেওয়ার জন্য ট্রাম্প প্রশাসনের সাথে মামলা করছি।”
গভর্নর বলেছিলেন, “স্বাস্থ্যসেবা সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা পিতা -মাতা, তাদের সন্তান এবং তাদের ডাক্তারের মধ্যে হওয়া উচিত এবং ফেডারেল সরকার পেনসিলভেনিয়া পরিবারের অধিকার এবং স্বাধীনতা লঙ্ঘন করার চেষ্টা করার সময় আমি দাঁড়াব না।”
তবে, এটি রাজ্যের সিনেট জিওপি সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্যে উদ্বেগকে হ্রাস করতে পারেনি। কক্কাসের প্রচার কমিটির একজন মুখপাত্র এটিকে শাপিরোর “ডেমোক্র্যাটদের র্যাডিকাল বেস (যা) দিয়ে নিজেকে জড়িত করার চেষ্টা করে শিশুদের স্বাস্থ্যকে ঝুঁকিতে ফেলেছে।”
এসআরসিসির নির্বাহী পরিচালক কোডি হারবাহ বলেছেন, “জোশ শাপিরোর রাষ্ট্রপতি আকাঙ্ক্ষা কোনও গোপন বিষয় নয়।”
শাপিরোও স্পষ্টভাবে ট্রাম্প এবং সম্ভাব্য দ্বিতীয়বারের মতো ঘেরেনেটরিয়াল প্রতিপক্ষ সেনকেও স্পষ্টভাবে চাপিয়ে দিয়েছেন। ডগ মাস্ত্রিয়ানো, আর-গেট্টিসবার্গকে “উগ্রবাদী রাজনীতিবিদ” হিসাবে “একজন শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণকে আইন করার চেষ্টা করার জন্য (শিক্ষাগত খেলাধুলায়) এবং স্বাধীনতার উপর যেভাবে তারা আরও অনেক কিছুতে চেষ্টা করার চেষ্টা করেছেন তা আইন প্রয়োগ করেছেন।”
মাস্ত্রিয়ানো “এর সহ-পৃষ্ঠপোষক”মহিলা ক্রীড়া আইন সংরক্ষণ করুন“রাজ্য সেন জুডি ওয়ার্ড, আর-হান্টিংডন থেকে, যা জৈবিক পুরুষদের মেয়েদের ক্রীড়া থেকে নিষিদ্ধ করবে। এটি ফেডারেল পর্যায়ে একই ধরণের প্রচেষ্টাকে আয়না করে। তিনি হ্যারিসবার্গকে হিজড়া লোকদের স্বীকৃতি দেওয়া থেকে নিষেধ করার জন্য” দ্বি-লিঙ্গ সুরক্ষা আইন “রচনাও করেছিলেন।
“জোশ শাপিরো সবেমাত্র সিনেটর মাস্ত্রিয়ানো এবং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ‘চরমপন্থী রাজনীতিবিদদের’ মহিলাদের খেলাধুলার পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য ডেকেছিলেন। আসুন সত্য কথা বলা যাক। এটি শাপিরো যিনি চরম,” ফক্স নিউজ ডিজিটালকে মন্তব্যে মাস্ত্রিয়ানো মন্তব্য করে বলেছিলেন।
“তিনি বিজ্ঞানকে অস্বীকার করছেন এবং জৈবিক পুরুষদের মহিলাদের খেলাধুলায় বাধ্য করছেন,” মাস্ত্রিয়ানো যোগ করেছেন, বাম দিক থেকে এইরকম ধাক্কা বলেছেন “একটি জাগ্রত পিতৃতন্ত্র যা নারীর অধিকারকে পদদলিত করে।”
ওয়ার্ড তার বিলের বিষয়ে একটি পৃথক বিবৃতিতে বলেছেন, “আমরা যে সুযোগগুলি আইএক্সকে নারীদের হারিয়ে যাওয়ার জন্য অন্তর্ভুক্ত করেছিল সেগুলি আমরা অনুমতি দিতে পারি না।”
মাস্ত্রিয়ানো, যার পপুলিস্ট স্ট্রাইকটি তার নিজের দলের কারও সাথে পালককে ছড়িয়ে দিয়েছে, তাকে ২০২26 সালে আবার শাপিরোর শীর্ষস্থানীয় সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ হিসাবে দেখা হয়।
তিনি সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি সমীক্ষা বাদ দিয়েছেন সমর্থকদের জিজ্ঞাসা করে যে প্যাগপটি প্রাথমিক প্রার্থীদের সমর্থন করবে কিনা রিপোর্টের মাঝে কিছু দাতা এবং কাউন্টি জিওপি চেয়ারগুলি রাষ্ট্রীয় কোষাধ্যক্ষ স্ট্যাসি গ্যারিটি চালাতে চায়।
শাপিরো ট্রাম্প এবং মাস্ত্রিয়ানো সম্পর্কে সমালোচনা প্রকাশ করেছিলেন কেন জনসাধারণের মন্তব্যে রিপোর্ট করা হয়েছে পাশাপাশি তবে যোগ করেছেন যে ডেমোক্র্যাটিক-সংখ্যাগরিষ্ঠ স্টেট হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভস সিনেট-পাস করা বিলটি গ্রহণ করেনি এবং তিনি “এটি বিশেষভাবে পর্যালোচনা করেননি।”
হোয়াইট হাউস জানিয়েছে যে শাপিরো যে মামলা করেছে তা হ’ল “ডেমোক্র্যাটিক পার্টির অনুমোদনটি ঠিক কেন নতুন নীচে আঘাত করতে চলেছে।
“তারা মৌলিক নীতিগুলি ফিরিয়ে দেয় যে আমেরিকার 90% এরও বেশি সমর্থন করে না,” মুখপাত্র টেলর রজার্স ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন।
“প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প শিশুদের ঘৃণ্য বিকৃতি ও রাসায়নিক কাস্ট্রেশন বন্ধ করার জন্য প্রথম দিন সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, যা প্রতিদিনের আমেরিকানরা অত্যন্ত সমর্থন করে। কার্যনির্বাহী পদক্ষেপের মাধ্যমে আমেরিকার দুর্বল শিশুদের রক্ষার জন্য রাষ্ট্রপতির আইনী কর্তৃত্ব রয়েছে এবং প্রশাসন এই বিষয়ে চূড়ান্ত বিজয়ের প্রত্যাশায় রয়েছে।”
শাপিরো ইস্যুতে বা ডানদিকে “চরম” বলে বিবেচিত লোকেরা তার পার্টিতে কিছু নিয়ে ভেঙে গেছে।
পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন বিরোধী বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল, তখন শাপিরো প্রগতিশীলদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং কলেজটিকে “আইন (এবং) শিবিরটি বাতিল করে এবং আদেশ পুনরুদ্ধার করার দাবি জানায়।”
রিপাবলিকানরা যখন ওয়ার্ডের বিলে তাঁর মন্তব্যে সমালোচনা করেছিলেন এবং তিনি ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মামলা করার পক্ষে একটি দল হয়েছিলেন, এসআরসিসি পরামর্শ দিয়েছে যে অনেক ডেমোক্র্যাটকে আরও বাম দিকে টানা হচ্ছে, তারা নিউইয়র্ক অ্যাসেমব্লিম্বার জোহরান মামদানির মেয়র বিডের প্রাথমিক সাফল্যের জন্য দায়ী একটি পরিবর্তন।
এসআরসিসি এক বিবৃতিতে বলেছে, “নিউইয়র্ক সিটির মতো জায়গাগুলিতে প্রগতিশীল ডেমোক্র্যাট প্রার্থীদের জয়ের সাথে শাপিরো জানেন যে সাধারণ জ্ঞান ত্যাগ করা ছাড়া তাঁর আর কোনও উপায় নেই।”
শাপিরো অবশ্য, সম্প্রতি মামদানির সমালোচনা করেছেন তার সবচেয়ে উগ্রপন্থী সমর্থকদের উপর লাগাম করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য।
“আপনাকে নৈতিক স্বচ্ছতার সাথে কথা বলতে এবং কাজ করতে হবে, এবং যখন আপনার সমর্থকরা স্পষ্টতই বিরোধী বিষয়গুলি বলে, তখন আপনি কেবল সেখানে বসার জন্য জায়গা ছেড়ে যেতে পারবেন না,” তিনি বলেছিলেন।
মাস্ত্রিয়ানো বলেছিলেন, “বিশ্বাস করবেন না” শাপিরো যখন ট্রাম্পের মামলা মোকদ্দমার মতো ক্ষেত্রে “একজন মধ্যপন্থী হওয়ার ভান করেন”।
শাপিরো সমর্থকরা জুলাইয়ের র্যাঙ্কিংয়ের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন যা তাকে দেশের নবম জনপ্রিয় গভর্নর হিসাবে রাখে।