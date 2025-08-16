ক্রুজিরোর সামনে, মিরাসোলের দলের একটি গুরুত্বপূর্ণ রিটার্ন থাকবে

ফক্সের বিপক্ষে কোচ রাফায়েল গুয়ানেসের কাছ থেকে লিওকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।
পরের রাউন্ডে, মিরাসোল ব্রাজিলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের 20 তম রাউন্ডের জন্য সোমবার (20), 20:00 (ব্রাসেলিয়া) এ ক্রুজিরোর মুখোমুখি হবে।
কোচ রাফায়েল গুয়ানেস ফ্ল্যামেঙ্গোর বিপক্ষে দ্বন্দ্বের সাথে মেনে চলার পরে রিজার্ভ বেঞ্চে ফিরে আসেন।
“উপস্থিত না হওয়া সবসময় খুব খারাপ। কোচিং কর্মীদের প্রভাব যতটা হ্রাস পেয়েছে, আমরা যথাসম্ভব অংশ নেওয়ার চেষ্টা করি। খেলোয়াড়রা নায়ক, তবে আমরা তাদের সাথে সংযোগের মাধ্যমে, ধারণাগুলি এবং প্রতিটি গেমের জন্য প্রস্তুত সমস্ত কিছু অবদান রাখতে চাই। এই প্রভাব গেম পরিকল্পনায় ঘটে। এমনকি সমস্ত প্রস্তুতির সাথেও, ম্যাচের সময় কেবল সামঞ্জস্য করা যেতে পারে। এবং এটি মরিয়া ছিল“। – এগুলি।
শিক্ষক পুনরায় উল্লেখ করেছিলেন যে ম্যাচ থেকে বাদ দেওয়া ভাল অভিজ্ঞতা নয়।
“তারা আমাকে সম্প্রচারে রাখার চেষ্টা করেছিল, অনুরাগী হিসাবে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছিল, তবে ক্লাব এবং আমাকে শাস্তি দেওয়ার সম্ভাবনার জন্য স্মার্ট হবে না। এটি একটি দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা ছিল না। অন্যদিকে, দলটি আবারও খেলতে দেখে ভাল লাগল “ – তিনি কথা বলেছেন।
গুয়ানা ব্রাসিলিরিওর আত্মপ্রকাশ থেকে রিটার্নের শুরুতে দলের কাজের অগ্রগতির বিষয়ে কথা বলেছেন।
“ক্রুজিরোর বিপক্ষে খেলায় এটি ঘটেছিল। বিশ্বাস করা শুরু করার জন্য, আমরা যা প্রস্তুত করেছি তা অনুশীলন করতে আমাদের লক্ষ্য নেওয়া দরকার। এই মুহুর্তে আমাদের তিন সপ্তাহের কাজ ছিল। এখন আমরা কয়েক মাস উন্নত হয়েছি। ক্রুজিরো এবং মিরাসোল দুজনেই প্রতিযোগিতায় বেড়ে ওঠেন“
এছাড়াও, তিনি পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে দলের কাজ এবং প্রস্তুতির বিবর্তন সম্পর্কে কথা বলেছেন।
“উভয় দলের পক্ষে প্রসঙ্গটি সম্পূর্ণ আলাদা। বাগানটিও আমার চেয়ে কিছুটা দীর্ঘ কাজ শুরু হয়েছিল, তবে এখনও শুরু হচ্ছে। এখন প্যানোরামাটি অন্য একটি, দুটি দল প্রতিযোগিতার ক্রমের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রস্তুত রয়েছে,” তিনি বলেছিলেন।
কোচ বাড়িতে সিংহের ধারাবাহিক প্রচারে ফ্যানের সমর্থন সম্পর্কে কথা বলা বন্ধ করেননি। ব্রাজিলিয়ান ভাষায় মিরাসোল দল অপরাজিত।
“ফ্যানটি দ্বাদশ, 13 তম খেলোয়াড় এবং আমরা বাড়ির অভ্যন্তরে খারাপ পরিস্থিতি পেরিয়েছি। এবং আমরা ফ্যানের সমর্থন ছিল। সুতরাং, এই প্রথম রাউন্ডে আমরা তাঁর কাছে অনেক .ণী, তাই না? এই সমস্ত অনুরাগীদের কাছে অনেক কিছুই যারা আমাদের অনেক সমর্থন করে এবং কেবল একটি ভাল সময়ের অনুরাগী নয়। এমন অনেক লোক আছেন যারা কেবল ভিটরিয়ার জন্য আশা করেন এবং কেবল বিজয় নিয়ে খুশি” – তিনি প্রতিক্রিয়া জানালেন।
কমান্ডার এই কথাটি থামিয়ে দেননি যে ব্রাজিলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের সমস্ত সময় দলকে ফোকাস বজায় রাখতে হবে।
“আমাদের খুব মনোনিবেশ করা দরকার যাতে আমাদের ফোকাস বিচ্যুত না হয়, কারণ চাহিদা খুব দুর্দান্ত হবে। সুতরাং অনুরাগী সমালোচনামূলক, হোম গেমস সমস্ত বিরোধীদের বিরুদ্ধে মৌলিক। আমি আপনাকে বলেছিলাম যে চ্যাম্পিয়নশিপ এখনও আছে, এটি একটি চ্যাম্পিয়নশিপ হ’ল ব্রাজিলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের মধ্যে একটি মিনি চ্যাম্পিয়নশিপ যা এই স্থায়ীত্বের বিষয়টি মূলত বিতর্ক করছে” – তিনি কাছে এসেছিলেন।
মিরাসোল কোপা লিবার্টাদোরস অঞ্চলে ২৮ পয়েন্ট যুক্ত এবং অনুসরণ করে ষষ্ঠ স্থান।