ক্রুজ আজুল বিশ্ববিদ্যালয়ে টলুকা চ্যাম্পিয়নকে মারধর করেছেন

নীল ক্রস এটি বর্তমান মেক্সিকান সকার চ্যাম্পিয়ন, দ্য এর বিরুদ্ধে 6 দিনে পরিমাপ করা হয়েছিল টোলুকাএকটি সভা মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় অলিম্পিক স্টেডিয়ামযেখানে লক্ষ্যটি কেবল একবার উপস্থিত ছিল।
একটি পার্টি বিলম্বিত বৈদ্যুতিক ঝড় এবং প্রথমার্ধে দুর্দান্ত আবেগ ছাড়াই এবং দুটি স্কোয়াডের কোনওটি ছাড়াই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল, প্রত্যাশীদের রাখা এবং তাদের দলের ক্রিয়াকলাপের জন্য অপেক্ষা করা।
সিমেন্ট মেশিনের আরও গোলের সুযোগ ছিল খেলার প্রথম 45 মিনিটের সময়; তবে, তিনি কোনও নির্দিষ্ট করতে পারেন নি।
প্রথম আগমন দায়িত্বে ছিল বরই লিরাতবে তার শটটি প্রতিদ্বন্দ্বী খিলানের উপরে চলে গেছে এবং দ্বিতীয়টি ঘটেছিল যখন উইলার সংস্থা একটি শট চালু হুগো গঞ্জালেজ লক্ষ্য এড়াতে তিনি ডাইভার্ট করতে সক্ষম হন।
টলুকা তার পক্ষে, উরুগুয়ানের শিরোনামের পরে কেবল গুরুত্বের একটি গুরুত্ব ছিল যা লক্ষ্য হয়ে উঠেনি ব্রুনো ম্যানডেজ কি
এইভাবে প্রথমার্ধ এবং উভয় দল পাস করেছে খালি স্কোর দিয়ে দখল করা ড্রেসিংরুমগুলি এবং পরিপূরক উন্নতি করতে বাধ্য।
দ্বিতীয়ার্ধের জন্য, মিনিট 63, উইলার ডিট্টা তিনি তিনটি আঙ্গুলের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বলটি বেরিয়ে এসেছিল বিচিত্র এবং স্কোর কারও জন্য কিছুই না দিয়ে অব্যাহত ছিল।
এটা পর্যন্ত ছিল মিনিট 77 যে একটি দর্শনীয় শিরোনাম লুকা রোমেরো ব্লু ক্রস মেশিনটি একটি দিয়ে স্কোরবোর্ডে সামনে রাখুন 1-0।
মধ্যে নীল ক্রস মধ্যে টোলুকা তারা সক্ষম ছিল 14 পয়েন্ট সহ টেবিলের দ্বিতীয় অবস্থান এবং শয়তান ছয় সঙ্গে 10 লক্ষ্য।