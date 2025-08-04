ক্রুজ আজুল বেঁচে আছেন, জুয়ারেজ এবং চিবাস যোগ করুন, স্যান্টোস লেগুনা বিদায় জানান

দ্য লিগস কাপ 2025 এই ক্লাবগুলির মধ্যে মতবিরোধ এবং নাটকীয় ফলাফলের সাথে প্রতিটি দিন আবেগ ছেড়ে চলেছে লিগা এমএক্স এবং এমএলএস। এই রবিবার, 3 আগস্ট, মেক্সিকান দলগুলি মূল সভাগুলি খেলেছিল যেখানে সাধারণ ডিনোমিনেটর চূড়ান্ত মিনিট এবং পেনাল্টি ব্যাচগুলিতে উত্তেজনা ছিল। যখন জুয়ারেজ, চিবাস y নীল ক্রস নিয়মিত সময়ে অঙ্কনের পরে যোগ করতে পরিচালিত, সান্টোস লেগুনা এটি টুর্নামেন্টের বাইরে ছিল।
এটি টিকিউএল স্টেডিয়াম, এফসি জুয়ারেজ তিনি এমএলএসে পূর্ব নেতাকে পরাজিত করেছিলেন, এফসি সিনসিনাটি90 মিনিটে 2-2 ড্র পরে। লক্ষ্য রিকার্ডিনহো (39 ‘) y গিলহার্মে ক্যাস্তিলহো (63 ‘) ব্র্যাভগুলিকে উন্নত করেছে, তবে জায়গাটি একটি শট দিয়ে বেঁধে দিয়েছে এভেন্ডার (70 ‘) এবং একটি অটোগল অস্কার এস্টুপিয়েন (77 ‘)। পেনাল্টি শ্যুটআউটে, সেবাস্তিয়ান জুরাডো এটি চার্জ বন্ধ করার মূল চাবিকাঠি ছিল সজ্জা y এভেন্ডারযা সীমানাটি এস্টুপিয়ানের সাফল্যের সাথে অতিরিক্ত পয়েন্ট নিতে দেয়, ভিলালপ্যান্ডো, পিজারো y গার্সিয়া।
মধ্যে উত্তর ক্যারোলিনা, চিবাস দে গুয়াদালাজারা এর বিরুদ্ধে জরিমানা একটি বিজয় উদ্ধার করেছে শার্লট এফসিনিয়ন্ত্রক সময়ে 2-2 ড্র পরে। তপাতো দল একটি অটোগল থেকে জবাব দিয়েছে গিলবার্তো সেপল্বেদা (11 ‘) এর সাথে অনেকের সাথে রিচার্ড লেনজমা (24 ‘) y ব্রায়ান গঞ্জালেজ (26 ‘), কিন্তু কেরউইন ভার্গাস 90+1 এ বাঁধা। ব্যাচে, রাউল রেঞ্জেল একটি জরিমানা এবং আরমান্ডো গঞ্জালেজ 4-2 এর জন্য ফাইনালটি তৈরি করেছে।
আপনি আগ্রহী হতে পারেন: সারাপেরোস টেকোস ধারণ করতে ব্যর্থ হয় এবং 12-9 পরাজয়ের সাথে একটি সিরিজ বন্ধ করে দেয়
নিউ ইয়র্কে, মন্টেরে এটি 1-1 এর সাথে মেলে নিউ ইয়র্ক রেড বুলস। জুলিয়ান হল প্রাঙ্গনে উন্নত (19 ‘) এবং সার্জিও ক্যানেলস তিনি স্ক্র্যাচ (38 ‘) এর জন্য বেঁধেছিলেন। স্কোরটি পরিপূরকটিতে সরেনি, এবং পেনাল্টিতে মন্টেরে আরও নির্ভুল ছিল (5-3)। যাইহোক, তাদের পরবর্তী রাউন্ডে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনাগুলি একটি বিজয় এবং একাধিক সংমিশ্রণের উপর নির্ভর করে।
এর অংশের জন্য, সান্টোস লেগুনা বিপক্ষে 2-1 পড়ার পরে নির্মূল করা হয়েছিল সিয়াটেল সাউন্ডার্স এটি লুমেন ফিল্ড। একটি অটোগোল হারেট অরতেগা 7 মিনিটে তিনি স্থানীয়দের সুবিধা দিয়েছেন। তারপরে, জর্জি মিনুগৌ তিনি দ্বিতীয়টি চিহ্নিত করেছেন 72 ‘, যদিও কয়েক মিনিট পরে তাকে বহিষ্কার করা হবে। ক্রিস্টিয়ান ডাজোম তিনি অতিরিক্ত সময়ে ছাড় দিয়েছিলেন, তবে এটি যথেষ্ট ছিল না। দুটি ক্ষতির সাথে সান্টোসকে অগ্রসর হওয়ার বিকল্প ছাড়াই রেখে দেওয়া হয়েছিল, যদিও তৃতীয় দিনে তিনি এখনও গ্যালাক্সির মুখোমুখি হবেন।
অন্য দ্বন্দ্বের মধ্যে, নীল ক্রস তার বিরুদ্ধে জরিমানার ক্ষেত্রে তিনি মূল বিজয় অর্জন করেছিলেন লা গ্যালাক্সিযা আপনার জীবনকে জীবিত করার আশা রাখে। কার্লোস রদ্রিগেজ সিমেন্টের জন্য স্কোরটি 21 ‘থেকে খোলা, একটি পাস পরে কার্লোস রোটোন্ডি। তবে, তবে গ্যাব্রিয়েল পিইসি এটি অ্যাঞ্জেলিনো দলের হয়ে 81 ‘এর সাথে মিলেছে। একটি দীর্ঘ ব্যাচে, নেতৃত্বে যারা নিকোলস লার্কামান 8-7 চাপানো হয়েছিল। একটি কী শট বন্ধ করে এবং উচ্চ ভোল্টেজ বন্ধে শান্ত রাখার সময় মেশিন তীরন্দাজটি চিত্রিত হয়েছিল।
এই ফলাফল সঙ্গে, এফসি জুয়ারেজ, চিবাস এবং ক্রুজ আজুল তারা প্রতিযোগিতায় রয়ে গেছে, যদিও তাদের শেষ দিনে যুক্ত করা দরকার এবং তাদের শ্রেণিবিন্যাস নিশ্চিত করতে অন্যান্য চিহ্নিতকারীদের উপর নির্ভর করতে হবে। মন্টেরে কার্যত নির্মূল করা হয়, ঠিক যেমন সান্টোসযে তিনি তার আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা বিবেচনা করতে পারেন নি।