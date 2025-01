ক্রুরা ক্যালিফোর্নিয়ার দাবানল এবং আরও শীর্ষ শিরোনামে একটি নির্মম নতুন হুমকির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত

শুভ সকাল এবং ফক্স নিউজের সকালের নিউজলেটার, ফক্স নিউজ ফার্স্টে স্বাগতম। এবং আপনার দিন শুরু করতে আপনার যা জানা দরকার তা এখানে…

শীর্ষ 3

1. বাতাস মারাত্মক ক্যালিফোর্নিয়া নরক প্রসারিত করার হুমকি দেয়।

2. কেন তিনি পদত্যাগ করছেন তা প্রকাশ করেছেন এফবিআই পরিচালক।

3. বিডেন কীভাবে নির্বাচন করবেন তা নিয়ে অনুশোচনা স্বীকার করেছেন।

প্রধান শিরোনাম

ইতিহাস পুনর্লিখন – বিডেন ‘অযৌক্তিক’ দাবি করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন যে হ্যারিস ট্রাম্পকে পরাজিত করতে পারতেন। পড়া চালিয়ে যান…

সমালোচনামূলক লিঙ্ক – দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় দাবানল ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করার জন্য এলন মাস্কের সম্ভাব্য জীবন রক্ষাকারী পদক্ষেপ। পড়া চালিয়ে যান…

‘অকারণে মারা গেছে’ – প্রাক্তন শিশু তারকার মায়ের কাছে শেষ কথাটি দাবানলের আগুনে ঘর পুড়ে যায় এবং তাকে ভিতরে আটকে রেখেছিল। পড়া চালিয়ে যান…

UP, UP and AWAY – ‘সুপারম্যান’ অভিনেতা হলিউড এবং রাজনীতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী দিয়ে ডেমোক্র্যাটদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। পড়া চালিয়ে যান…

অ্যালার্টে এয়ারলাইন্স – ফ্লাইট যাত্রীদের দৈনন্দিন আচরণ যা TSA-এর জন্য লাল পতাকা। পড়া চালিয়ে যান…

—

রাজনীতি

‘একটি শীর্ষ অগ্রাধিকার’ – শক্তিশালী রক্ষণশীল গোষ্ঠীর দ্বারা চালু করা ট্রাম্পের ট্যাক্স কাটছাঁটকে রক্ষা করার জন্য প্রধান ধাক্কা। পড়া চালিয়ে যান…

শহরের সবচেয়ে জনপ্রিয় টিকিট – বড় টেক নেতারা, ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্টরা ট্রাম্পের সাথে সুযোগ উদযাপন করতে মিটিং করছেন। পড়া চালিয়ে যান…

ঘড়িতে – ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে ফিরে আসার জন্য এটি 2025 সালের নির্বাচন। পড়া চালিয়ে যান…

ফাস্ট অ্যান্ড ফিউরিয়াস – উচ্চাভিলাষী ট্রাম্পের লক্ষ্য পূরণের প্রচেষ্টায় সেনেট GOP নিশ্চিতকরণ শ্রবণ ব্লিটজ করে। পড়া চালিয়ে যান…

আরও কার্টুন দেখতে এখানে ক্লিক করুন…

মিডিয়া

‘এটা স্বাভাবিক নয়’ – ডন লেমন ট্রাম্পের সাথে ‘সভ্যতা’ প্রচার করার জন্য মর্নিং জোকে নিন্দা করেছেন। পড়া চালিয়ে যান…

‘সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া’ – নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদক কাভানাঘ বন্ধুকে বলেছেন তিনি এখন ‘অন্যভাবে’ গল্পটি কভার করবেন। পড়া চালিয়ে যান…

প্রেসিডেন্সিয়াল পাঞ্চলাইন – ট্রাম্প ওবামার সাথে তার কথোপকথনের ফাঁকি দিয়ে কমলাকে ট্রল করেছেন: ‘আমি জানতাম আপনি জিতবেন।’ পড়া চালিয়ে যান…

‘আমি কারো ছেলে’ – মাইকেল কোহেন বিডেনের রাষ্ট্রপতির ক্ষমার আবেদন করেছেন। পড়া চালিয়ে যান…

মতামত

কেভিন ম্যাকার্থি – ট্রাম্প একটি পেশীবহুল পারমাণবিক শক্তি নীতির মাধ্যমে ভবিষ্যতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে শক্তি দিতে পারেন। পড়া চালিয়ে যান…

জেসন শ্যাফেটজ – বিডেনের ব্যর্থ রাষ্ট্রপতির পাঁচটি চাবিকাঠি। পড়া চালিয়ে যান…

—

অন্যান্য খবরে

সরল দৃষ্টিতে – শারীরিক ভাষা বিশেষজ্ঞ বলেছেন নিউ অরলিন্স সন্ত্রাসী হামলার আগে ‘লাল পতাকা’ প্রদর্শন করেছিল। পড়া চালিয়ে যান…

চেক করুন, অনুগ্রহ করে – রেস্তোরাঁর অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিরা রিজার্ভেশনগুলি ছিনিয়ে নেওয়ার গোপনীয়তাগুলি ভাগ করে নেয়৷ পড়া চালিয়ে যান…

আমেরিকান সংস্কৃতি কুইজ – অলৌকিক ফ্লাইট, থিয়েটার জয় এবং অ্যাথলেটিক অ্যাসেসে নিজেকে পরীক্ষা করুন। এখানে কুইজ নিন…

বিষাক্ত বায়ু – কীভাবে দাবানলের ধোঁয়া শরীরকে প্রভাবিত করে: ডাক্তাররা স্বাস্থ্যের ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। পড়া চালিয়ে যান…

আর মদ্যপান নেই – ডাক্তার সম্পূর্ণরূপে অ্যালকোহল বন্ধ শপথ. ভিডিওটি দেখুন…

দেখুন

কেভিন ওলিয়ারি – TikTok এর জন্য এগিয়ে যাওয়ার ‘একমাত্র পথ’। ভিডিও দেখুন…

ট্রে গাউডি – ট্রাম্প যা করেছেন তা খুব কমই করেছেন। ভিডিওটি দেখুন…

ফক্স ওয়েদার

এটা আপনার আশেপাশের মত দেখাচ্ছে কি? পড়া চালিয়ে যান…

সোশ্যাল মিডিয়াতে ফক্স নিউজ অনুসরণ করুন

ফেসবুক

ইনস্টাগ্রাম

YouTube

টুইটার

লিঙ্কডইন

আমাদের নিউজলেটারের জন্য সাইন আপ করুন

ফক্স নিউজ প্রথম

ফক্স নিউজ মতামত

ফক্স নিউজ লাইফস্টাইল

ফক্স নিউজ এন্টারটেইনমেন্ট (FOX411)

আমাদের অ্যাপস ডাউনলোড করুন

ফক্স নিউজ

ফক্স ব্যবসা

ফক্স ওয়েদার

ফক্স স্পোর্টস

পাইপ

ফক্স নিউজ অনলাইন দেখুন

ফক্স নিউজ গো

সকালে আমাদের প্রথম পছন্দ করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ! আমরা আপনার ইনবক্সে প্রথম জিনিস মঙ্গলবার দেখা হবে.