9 আগস্ট, মিখাইল সোমভের পাশ থেকে কারা সাগরে বেলি দ্বীপের উপকূলের উপকূলে, গ্রেট দেশপ্রেমিক যুদ্ধের সময় এখানে মারা যাওয়া বিডি -5 কনভয় (হোয়াইট সি-ডিকসন নং 5) এর স্মরণে জলে একটি পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়েছিল। এটি উত্তর ইউএমএমএসের প্রেস সার্ভিস দ্বারা রিপোর্ট করা হয়েছিল।
কনভয়টি ১৯৪৪ সালের ৮ ই আগস্ট মোলোটোভস্ককে ছেড়ে যায়। প্রধান জাহাজে ৪১7 জন লোক ছিল – একটি বৃহত পরিবহন জাহাজ “মেরিনা রাস্কোভা”: একটি ক্রু, পোলার এক্সপ্লোরারদের পরিবর্তন, হোয়াইট সি সামরিক ফ্লোটিলার সামরিক কর্মীরা, উত্তর সাগর রুটের প্রধান বিভাগের বেসামরিক বিশেষজ্ঞরা, একটি ডিকসনে কাজকর্মের একটি পরিবার। পরিবহণের সাথে তিনটি খনি টি -114, টি -116 এবং টি -118 এর সাথে ছিল।
আগস্ট 12-13, 1944 এফআর থেকে কয়েক মাইল দূরে। হোয়াইট কনভয়টি আক্রমণ করে জার্মান সাবমেরিন অনূর্ধ্ব -365 দ্বারা ডুবে গেছে। অনেক মহিলা ও শিশু সহ কনভয়টিতে 740 জন অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে 376 জন নিহত হয়েছেন।
মিখাইল সোমভ নেস, একটি দীর্ঘ বীপ, এই অভিযানের ক্রু এবং অংশগ্রহণকারীরা এই মর্মান্তিক ঘটনার স্মরণে মৃত মুহুর্তের নীরবতার স্মৃতিশক্তিটিকে সম্মানিত করে এবং হাইড্রোমেটিওরোলজিকাল বিভাগের উত্তর বিভাগ এবং ইম্পেরিয়াল অর্থোডক্স ফিলেস্টিনিয়ান সমাজের আঞ্চলিক শাখা থেকে একটি পুষ্পস্তবক শুরু করে।