ক্রেজেন ফ্যাক্টর: এসভিইউর অনুপস্থিত উপাদান আবার মেনুতে থাকতে পারে

এলিয়ট স্ট্যাবলার একমাত্র আইন ও আদেশে ফিরে আসছেন না: এসভিইউ। ড্যান ফ্লোরেকের অধিনায়ক ডন ক্রেজেনও।
ক্রেজেন অবশ্যই মূল এসভিইউ অধিনায়ক ছিলেন যতক্ষণ না তিনি তার বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণের বয়সে আঘাত না করেন আইন শৃঙ্খলা: এসভিইউ মরসুম 15।
As much as Benson deserved to be promoted to Captain and squad leader, we lost something important when Cragen left Law & Order: SVU.
ক্রেজেন বেনসন এবং স্ট্যাবলারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চেক ছিল
আইন শৃঙ্খলার প্রাথমিক পর্বগুলিতে: এসভিইউ, ক্রেজেন ছিলেন অংশ পরামর্শদাতা, অংশ শক্ত বাবা … এবং তিনি সর্বদা মামলাটি বন্ধ করার ক্ষেত্রে বাধা ছিলেন।
যদিও এটি বিরক্তিকর মনে হতে পারে তবে এটি আইন -শৃঙ্খলা সম্পর্কে অন্যতম সেরা জিনিস ছিল: এসভিইউ।
বেনসন এবং স্ট্যাবলার উভয়ই পক্ষপাতদুষ্ট বা কেসটি পরিচালনা করার উপায়গুলির ঝুঁকিতে পড়েছিলেন যা উড়তে পারে না, তাই ক্রেজেনের পুশব্যাক অপরিহার্য ছিল।
তারা প্রস্তুত হওয়ার আগে তিনি তাদের পুরো বাষ্পকে এগিয়ে ঠেলে থেকে বিরত রেখেছিলেন।
বেনসন এবং স্ট্যাবলারকে কেসটি বন্ধ করার আগে ক্রেজেনের এগিয়ে যাওয়ার জন্য আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল, যা আরও উত্তেজনাপূর্ণ এবং গতিশীল তদন্তের জন্য তৈরি করেছিল।
বেনসন বা স্ট্যাবলারের সঠিক ধারণা ছিল বলে মনে হয়েছিল এমন সময়ে ক্রেজেনের সাথে বিরক্ত হওয়া সহজ ছিল, তবে এটি এখনও সতেজ করে তুলেছিল যে তাদের জন্য তাদের কাজ করতে হয়েছিল।
আইন শৃঙ্খলা: ক্রেজেন চলে যাওয়ার পর থেকে এসভিইউ একই রকম হয় নি
ড্যান ফ্লোরেক অবসর নিতে চাইবে এমন কেউ এসভিইউ এতক্ষণ স্থায়ী হবে বলে আশা করেনি, কিন্তু যখন এটি হয়েছিল, এবং ক্রেজেন ইউনিটটি ছেড়ে চলে গেলেন, তখন তিনি পিছনে একটি বড় গর্ত রেখেছিলেন যা কখনও পুরোপুরি পূরণ হয়নি।
বেনসন একজন ভাল নেতা, তবে ক্রেজেন যা করেছিলেন তা তিনি করেন না।
আজকাল গোয়েন্দাদের ধারণাগুলিতে অনেক কম পুশব্যাক রয়েছে এবং এডিএ হিসাবে ক্যারিসির কাছ থেকে যা কিছু আসে তা কেসটি চেষ্টা করতে হবে।
ক্যারিসি প্রায়শই অভিযোগ করেন যে তাকে যা দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে তিনি মামলা করতে পারবেন না।
তবে কোনওভাবে ক্রেগেনের মতো নাটকীয় প্রভাব নেই যে তার গোয়েন্দারা তাকে সন্দেহভাজনকে আনার আগে বা অভিযোগ দায়েরের বিষয়ে ডিএর সাথে কথা বলার আগে তাকে বোঝায়।
ক্যারিসি যখন আরও কিছু জিজ্ঞাসা করেন তখন এটি সর্বদা খুব সামান্য, খুব দেরী মনে হয়।
বেনসনকে এমনটি করা উচিত ছিল যা ক্যারিসি জড়িত ছিল সেখানে পৌঁছানোর আগে।
ক্রেজেন কেন ফিরে আসছে তা আমরা এখনও জানি না, তবে আমরা একটি জিনিস জানি – তিনি যে চলে গিয়েছিলেন তার চেয়ে তিনি অন্য একটি জগতে হাঁটছেন।
বেনসন এক দশক ধরে ইউনিটের দায়িত্বে ছিলেন এবং বেশিরভাগ গোয়েন্দারা তাঁর কাছে নতুন হয়ে উঠবেন।
ক্রেজেন অবশ্যই রোলিনস এবং ফিনকে জানে, এবং স্ট্যাবলার আইন ও আদেশের সময়ও পরিদর্শন করবেন: এসভিইউ সিজন 27 পর্ব 1।
তবুও, আমি ভাবছি যে নতুন কর্মীরা তাঁর কথা শুনেছেন কিনা।
অবশ্যই, ক্রেগেন স্কোয়াড রুমে যেতে পারে না।
তিনি আর অধিনায়ক নন এবং কেবল বেনসন বা স্ট্যাবলারকে ব্যক্তিগত সমস্যা (বা দূর থেকে কেস সহ) সহায়তা করার জন্য সেখানে থাকতে পারেন।
আমার প্রিয় ধারণাটি হ’ল স্কোয়াড কয়েক বছর আগে তদন্ত করা একটি ক্রেজেনের সাথে সংযুক্ত একটি মামলায় কাজ করছে, সম্ভবত বেনসন তাকে জানার আগেই।
পুলিশ নাটকগুলিতে প্রায়শই শীতল মামলাগুলির গল্প থাকে যেখানে বর্তমান গোয়েন্দাদের দীর্ঘ অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছ থেকে সহায়তা প্রয়োজন যারা একসময় মামলাটি কাজ করেছিলেন, তাই ক্রেজেনের সাথে কেন তা করবেন না?
এটি নস্টালজিয়ার পক্ষে বা তার স্বাস্থ্যের বিষয়ে কিছু মর্মান্তিক প্রকাশের জন্য ক্রেজেনকে ফিরিয়ে আনবে।
শক্তিশালী কথোপকথনগুলি এখানে টিভি ধর্মান্ধে লাইট রাখে।
আইন শৃঙ্খলা: এসভিইউ মরসুম 27 প্রিমিয়ার 25 সেপ্টেম্বর, 2025, 9/8c এ হবে।
