ক্রেটম ধারণ করে এমন ‘অনুভূতি মুক্ত’ পানীয় সম্পর্কে টিকটকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সতর্কতাগুলি, যার ওপিওয়েডের মতো প্রভাব রয়েছে

সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী এবং বিশেষজ্ঞরা একইভাবে লোকেরা নিখরচায় টোনিক এবং অন্যান্য সম্পর্কে সতর্ক করছেন পণ্য সমন্বিত ওপিওয়েডের মতো পদার্থ ক্রেটমan এনবিসি নিউজ রিপোর্ট প্রকাশ করে।
পণ্যযুক্ত পণ্য ক্রেটমযা দক্ষিণ -পূর্ব এশিয়ায় একটি উদ্ভিদ থেকে আসে, দেশজুড়ে গ্যাস স্টেশন, কর্নার স্টোর এবং ভ্যাপের দোকানগুলিতে, খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসনে পপ আপ করছে সতর্কতা।
পদার্থটি প্রায়শই “ব্যথা, কাশি, ডায়রিয়া, উদ্বেগ এবং হতাশা, ওপিওয়েড ব্যবহারের ব্যাধি এবং ওপিওয়েড প্রত্যাহারের মতো” স্ব-চিকিত্সার অবস্থার জন্য ব্যবহৃত হয়, ” এফডিএ।
মিনেসোটা মেডিকেল স্কুল বিশ্ববিদ্যালয়ের আসক্তি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাঃ রবার্ট লেভি এনবিসি নিউজকে বলেছেন যে তিনি ক্রেটম সম্পর্কে উদ্বিগ্ন এবং এটি “বহুবার” আসক্ত রোগীদের চিকিত্সা করেছেন।
টিকটকার মিশা ব্রাউন পোস্ট একটি ভিডিও যা গত মাসে ভাইরাল হয়েছিল, তা বর্ণনা করে যে কীভাবে একটি শিশু একটি গ্যাস স্টেশনে তার কাছে এসেছিল এবং তাকে একটি অনুভূতি নিখরচায় টনিক কিনতে বলেছিল, এমন একটি পানীয় যাতে ক্রেটম থাকে। তিনি যখন প্রত্যাখ্যান করলেন, ব্রাউন বলেছিলেন যে শিশুটি তার মানিব্যাগটি ধরার চেষ্টা করেছিল – তবে ব্যর্থ হয়েছিল।
এরপরে গ্যাস স্টেশন ক্যাশিয়ার ব্রাউনকে জানিয়েছিলেন যে তিনি প্রায়শই একই গ্রাহকদের দিনে একাধিকবার পানীয়টি কিনে দেখেন। ব্রাউন ক্যাশিয়ার তাকে বলেছিলেন, “এটি এতটা আসক্তিযুক্ত, এবং লোকেরা তাদের মন হারিয়ে ফেলেছে।”
ব্রাউন এনবিসি নিউজকে বলেছিলেন যে লোকেরা তার ভাইরাল ভিডিওতে মন্তব্য করা শুরু করে, ক্রেটম পণ্যগুলির সাথে তাদের নিজস্ব “বিধ্বংসী অভিজ্ঞতা” ভাগ করে নেয়।
জন, একজন টিকটোকার যিনি নিখরচায় পোস্ট করেছেন, তিনি বলেছিলেন যে হেরোইন এবং মেথ আসক্তির সাথে লড়াই করার পরে আট বছর শান্ত থাকাকালীন তিনি টনিকটি আবিষ্কার করেছিলেন। এনবিসি নিউজ তার গোপনীয়তা রক্ষার জন্য জনকে তার প্রথম নাম দ্বারা চিহ্নিত করেছে।
জন আউটলেটকে বলেছিলেন যে তিনি আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং এক দিনের মধ্যে নিখরচায় পুরো কেসগুলি পেরিয়ে যেতে শুরু করেছিলেন। তারপরে নির্দ্বিধায় ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করার পরে তাকে ফেব্রুয়ারিতে প্রত্যাহারের লক্ষণগুলির জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।
নিখরচায় টোনিকগুলি দুই আউন্স বোতলগুলিতে আসে। লেবেলটি বলছে যে একটি পরিবেশন আকার এক আউন্স এবং ব্যবহারকারীদের 24 ঘন্টার মধ্যে দুটি আউন্স বেশি গ্রহণ করা উচিত নয়, এনবিসি নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। লেবেলটি আরও সতর্ক করে দেয় যে পণ্যটি অভ্যাস গঠনের এবং সুপারিশ করে যে পদার্থের অপব্যবহারের ইতিহাস রয়েছে তাদের পণ্যটি ব্যবহার না করার বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত।
লেভি এনবিসি নিউজকে বলেন, “আসক্তির ওষুধের ডাক্তার হিসাবে আমি কখনই পরামর্শ দেব না যে কেউ এটি গ্রহণ করে (নির্দ্বিধায়) এটি পুনরুদ্ধারে রয়েছে।”
একটি বিবৃতিতে স্বাধীনবোটানিক টোনিকস, যে সংস্থাটি নিখরচায় তৈরি করে, দাবি করেছে যে এনবিসি নিউজের গল্পে “মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিমূলক বিবৃতি” রয়েছে এবং তারা বজায় রেখেছে যে তারা গুরুতর আসক্তির সাথে জড়িত কোনও অভিযোগ পায়নি।
সংস্থাটি বলেছে, “বোটানিক টোনিকস আজ অবধি অনুভূতি নিখরচায় 129.7 মিলিয়নেরও বেশি পরিবেশন বিক্রি করেছে। আমরা সমস্ত বিভাগে মোট এক হাজারেরও কম গ্রাহক প্রতিকূল ইভেন্টের অভিযোগ পেয়েছি,” সংস্থাটি বলেছে। “এটি একটি ব্যতিক্রমী কম অভিযোগের হারের প্রতিনিধিত্ব করে (0.001%এরও কম) যা সংবেদনশীল সামাজিক মিডিয়া উপাখ্যানগুলিকে আমাদের গ্রাহকের অভিজ্ঞতার প্রতিনিধি হিসাবে রিপোর্ট করা হয়েছে তার বিরোধিতা করে।”
বোটানিক টোনিকসও 2023 সালে 8 8.75 মিলিয়ন প্রদান করেছিল নিষ্পত্তি সংস্থাটি দাবি করে যে একটি শ্রেণি অ্যাকশন মামলা ব্যবহারকারীদের ক্রেটমের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করতে ব্যর্থ হয়েছিল। সংস্থাটি মামলা মীমাংসা করে অন্যায়কে স্বীকার করেনি।
গত মাসের শেষের দিকে, এফডিএ ঘোষণা করা হয়েছে যে এটি ক্রেটম প্ল্যান্টের ঘন উত্পাদক 7-ওএইচযুক্ত পণ্যগুলি নিয়ন্ত্রণের জন্য সময়সূচী কর্মের পরামর্শ দিচ্ছে। সংস্থাটি বলেছে যে 7-ওএইচ “ওপিওয়েড রিসেপ্টরগুলিতে আবদ্ধ হওয়ার দক্ষতার কারণে অপব্যবহারের সম্ভাবনা রয়েছে।” এই সুপারিশটি প্রাকৃতিক ক্রেটম পাতার পণ্যগুলিতে প্রযোজ্য নয়, সংস্থাটি উল্লেখ করেছে।
ঘোষণার প্রতিক্রিয়া হিসাবে, নির্দ্বিধায় ড এর “অনুভূতি ফ্রি ক্লাসিক” টোনিকটিতে কেবল প্রাকৃতিক পাতা ক্রেটম রয়েছে, যার অর্থ এফডিএর সুপারিশ পণ্যটিকে প্রভাবিত করবে না।
ক্রেটমের এমনকি প্রাণঘাতী প্রভাব থাকতে পারে।
“বিরল ক্ষেত্রে, মৃত্যু ক্রেটম ব্যবহারের সাথে যুক্ত হয়েছে, যেমন কোনও মেডিকেল পরীক্ষক বা টক্সিকোলজি রিপোর্ট দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে,” দ্য এফডিএ ড। “তবে, এই ক্ষেত্রে, ক্রেটম সাধারণত অন্যান্য ওষুধের সাথে সংমিশ্রণে ব্যবহৃত হত এবং মৃত্যুর ক্ষেত্রে ক্রেটমের অবদান অস্পষ্ট।”
ক ওয়াশিংটন পরিবার দাবি করেছে যে ক্রেটম তাদের ছেলে, 37 বছর বয়সী জর্ডান ম্যাককিব্বানকে হত্যা করেছে। 2022 সালে ক্রেটমকে তার লেবুদের সাথে মিশ্রিত করার পরে তিনি মারা যান, তাঁর মা পাম মৌলদিনকে বলেছিলেন নিউ ইয়র্ক পোস্ট। ম্যাককিব্বানের ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে যে তাঁর মৃত্যু মিত্রগাইনাইন দ্বারা ঘটেছিল, যা পাওয়া গেছে ক্রেটমে।
“আমি আমার ছেলেকে হারিয়েছি। আমি আমার নাতি -নাতনিদের হারিয়েছি যা আমি থাকতে পারতাম, আমি তাকে সেই আইলটি হাঁটতে দেখেছি, তাকে এমন একটি জীবন দেখছে যা আমি আমার অন্যান্য বাচ্চাদের সাথে দেখতে পাই। আমি এই বছরগুলি উপভোগ করতে পেরেছি,” তিনি বলেছিলেন নিউ ইয়র্ক পোস্ট।