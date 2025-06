ক্রেন আন্তোনিও অ্যাটোলিনি এবং গ্যাবি স্যালিনাসে নিয়ে যায়; ডেপুটি গ্যানেমকে তার কী হয় তার জন্য দায়বদ্ধ করে তোলে

মোরেনার স্থানীয় ডেপুটি অ্যান্টোনিও অ্যাটোলিনি একটি ভিডিওর মাধ্যমে সিটি কাউন্সিলের সেক্রেটারি জোসে এলিয়াস গ্যানেম গেরেরো এবং টোরেরেনের মেয়র রোমান আলবার্তো সিপেদা, “তাঁর বিরুদ্ধে পুরো রাষ্ট্রীয় যন্ত্রপাতিকে আবেদন করার” অভিযোগ করেছেন। এটি, ট্র্যাফিক এবং সড়ক এজেন্টদের দ্বারা “অপহরণ” করার অভিযোগে, যারা তাকে মাতাল হয়ে দেখিয়েছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

(সৌজন্যে)

ভোর ১ টা নাগাদ, বিধায়ক জানিয়েছিলেন যে ট্র্যাফিক ও সড়ক অধিদপ্তরের উপাদানগুলি তাকে “যেমন তারা বলে, দিকনির্দেশক আলো ব্যবহার না করে ডান লেনে পরিবর্তিত হওয়ার কারণে” তাকে থামিয়ে দেওয়ার পরে, তাকে “ক্রেন দ্বারা” নিয়ে যাওয়া হয়েছিল “, এবং তাকে ব্রেথলাইজার পরীক্ষা করতে বলেছিল।

"তাদের সাথে এক ঘন্টা কথোপকথনের ফলে বলেছিল যে আমাকে ব্রেথলাইজার পরীক্ষা করতে হয়েছিল, আমাকে গাড়ি থেকে উঠতে হয়েছিল, আমি বলিনি যে আমি ডেপুটি অ্যাটোলিনি, আমি আমার নথিগুলি সরবরাহ করেছি, আমি আমার লাইসেন্সটি শিখিয়েছি, যেমন আপনি দেখতে পাচ্ছেন, আমি পুরোপুরি আমার ক্যাবলেসে রয়েছি।"

আমি আমার বান্ধবী, আমার ভবিষ্যতের স্ত্রী গ্যাব্রিয়েলা সহ একটি বারে ছিলাম এবং আমাদের সতর্ক করেছিলাম যে তারা আমাদের অনুসরণ করছে। এই মুহুর্তে আমি উঠেছি, আমি আমার জিনিসগুলি নিয়ে আমার বাড়িতে গিয়েছিলাম। এবং কৌতূহলজনকভাবে, আমার বাড়িতে পৌঁছানোর আগে পাঁচটি ব্লক, একটি পুলিশ আমাকে ট্র্যাফিক এবং রোড পুলিশকে থামিয়ে দিয়েছে। "

Around 2:00 in the morning, Attolini posted a next video in which he explained that he was already at his home “after a long night where Mayor Román Alberto Cepeda and his secretary of the City Council, Pepe Ganem, because I have no doubt that this was orchestrated in his offices and, with his authority, harassed, harassed and also intimidated me for the actions I have taken.”

(সৌজন্যে)

কর্তৃপক্ষের প্রতিবেদন

তাদের অংশের জন্য, পৌরসভা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে শতবর্ষী বুলেভার্ডে পৌঁছানোর আগে বুলেভার্ড দে লা নোগালেরা -তে এই ঘটনাগুলি রেকর্ড করা হয়েছিল, যখন ট্র্যাফিক এবং সড়ক এজেন্টরা এমন একটি গাড়ি সনাক্ত করেছিল যা নগর গতিশীলতা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি ফাউল করেছে, তাই তারা সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রয়োগের জন্য স্টপ চিহ্নিত করেছিল।

জানা গেছে যে, ইউনিটের ড্রাইভারের সাক্ষাত্কার নেওয়ার সময়, এজেন্ট অ্যালকোহলযুক্ত শ্বাস সনাক্ত করেছিল, তাই তিনি তাকে বলেছিলেন যে ব্রেথলাইজার পরীক্ষাটি প্রয়োগ করা হবে। যাইহোক, চাকাটির পিছনের ব্যক্তিটি একটি সামাজিক সভায় অংশ নেওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেছেন এবং পরীক্ষা দিতে অস্বীকার করেছেন।

সুতরাং, প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এটি অবহিত করা হয়েছিল যে গাড়িটি চালকের বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে যাতে চালককে ঝুঁকিতে বা তৃতীয় পক্ষের দিকে না রাখে। অতএব, একটি ক্রেনের উপরে, ইউনিটটি করালটিতে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল এবং ড্রাইভার প্রশাসনিক অপরাধের জন্য পাওনাদার হয়ে যায়।