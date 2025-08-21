ক্রেমলিন-সমর্থিত মেসেজিং অ্যাপ ম্যাক্স পরের মাসে শুরু হওয়া ডিভাইসে প্রাক-ইনস্টল করা আসতে

রাশিয়ার নতুন রাষ্ট্র-সমর্থিত মেসেজিং অ্যাপ ম্যাক্স 1 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করে দেশে বিক্রি হওয়া সমস্ত ডিভাইসে প্রাক ইনস্টল করা হবে, সরকার ঘোষণা বৃহস্পতিবার।
“ম্যাক্স একটি বহুমুখী তথ্য বিনিময় পরিষেবা হিসাবে কাজ করবে বলে আশা করা হচ্ছে, সরকার এবং ব্যবসা উভয় থেকে সুরক্ষিত বার্তা এবং সুবিধাজনক ডিজিটাল পরিষেবা সরবরাহ করে,” একটি সরকারী বিবৃতিতে লেখা আছে।
অ্যাপটি টেক জায়ান্ট ভি কে থেকে স্ট্যান্ডেলোন মেসেঞ্জারকে প্রতিস্থাপন করবে, যা ২০২৩ সাল থেকে সরকারের বাধ্যতামূলক প্রাক-ইনস্টল তালিকায় রয়েছে। রাশিয়ার ২০২১ সাল থেকে ঘরোয়া সফটওয়্যার বহন করার জন্য স্মার্টফোন, ট্যাবলেট এবং কম্পিউটারগুলির প্রয়োজন রয়েছে।
এই পদক্ষেপটি বিদেশী বার্তাপ্রেরণ পরিষেবাদির উপর কর্তৃপক্ষের পরীক্ষার বিধিনিষেধের হিসাবে, রাশিয়ানরা আগস্টের শুরু থেকে হোয়াটসঅ্যাপ এবং টেলিগ্রাম কলগুলিতে বিঘ্নের প্রতিবেদন করে। গত সপ্তাহে, রাজ্য নিয়ন্ত্রক রোজকোমনাডজর বলেছিলেন যে জালিয়াতি, চাঁদাবাজি এবং সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় এটি “আংশিকভাবে” কল করা কল।
এর আগে, স্বাধীন নিউজলেটগুলি জানিয়েছে যে ক্রেমলিন কর্মকর্তাদের এবং আইন প্রণেতাদের তাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলগুলি সর্বাধিক স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দিয়েছিল। রাজ্য ডুমার প্রেস অফিস বৃহস্পতিবার বলেছে যে এটি এখন ম্যাক্সে একচেটিয়াভাবে মন্তব্য পোস্ট করবে এবং টেলিগ্রামে আর নেই।
সমালোচকরা ইন্টারনেটের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণকে আরও কঠোর করার জন্য বিস্তৃত প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে রোলআউটকে দেখেন, যা কর্তৃপক্ষ নাবালিকাদের রক্ষা করতে এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রয়োজনীয় হিসাবে ন্যায্যতা দেয়।
সরকার বৃহস্পতিবার আরও বলেছে যে এর বাধ্যতামূলক প্রাক-ইনস্টল তালিকায় 1 সেপ্টেম্বর অ্যাপল ডিভাইসের জন্য গার্হস্থ্য অ্যাপ স্টোর রুস্টোর এবং 1 জানুয়ারী, 2026 থেকে শুরু হওয়া স্মার্ট টিভিগুলির জন্য ফ্রি টিভি অ্যাপ লাইম এইচডি টিভি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।