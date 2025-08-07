উশাকভ বলেছেন, “আগামী দিনগুলিতে সর্বোচ্চ স্তরে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করার জন্য একটি চুক্তি মূলত পৌঁছেছিল, অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে একটি বৈঠক,” উশাকভ বলেছেন।
রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে সাম্প্রতিক ফোন কলকে উত্সর্গীকৃত ফ্রন্ট পৃষ্ঠাগুলি সহ রাশিয়ান সংবাদপত্রগুলি গত সপ্তাহে মস্কোর একটি নিউজস্ট্যান্ডে শায়িত করা হয়েছে।(ছবির ক্রেডিট:: ম্যাক্সিম শেমেটোভ/চিত্র/রয়টার্স)দ্বারারয়টার্স, জেরুজালেম পোস্ট কর্মীরাআপডেট:: প্রস্তাবিত গল্পইস্রায়েলের প্রতিরক্ষা শিল্প 2028 সালের মধ্যে নেক্সট-জেন ফাইটার জেটের জন্য নতুন অংশীদারদের চোখজুলাই 30, 2025লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও ইস্রায়েলে হোটেল খুলতেজুলাই 29, 2025এনওয়াইটি চুপচাপ গাজা অনাহারের গল্পকে বাচ্চার চিকিত্সার অবস্থার মূল বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পরিবর্তন করেজুলাই 30, 2025ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর প্রার্থী গৃহহীনতার জন্য আউশভিটসকে সমাধান বলেছেন, ‘সমালোচনা স্পার্কসজুলাই 27, 2025