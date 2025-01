ক্রেস্ট, কোলগেটের মামলায় বাচ্চাদের টুথপেস্টে ফ্লোরাইড, মুখ ধুয়ে ফেলা

প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বল এবং কোলগেট-পামোলিভ ছোট বাচ্চাদের জন্য টুথপেস্ট এবং মুখ ধুয়ে ফেলার বিক্রয়কে লক্ষ্য করে ছয়টি নতুন মামলায় আসামীদের মধ্যে রয়েছে কারণ পণ্যগুলিতে ফ্লোরাইড থাকে, যা গিলে ফেললে ক্ষতিকারক হতে পারে।

অভিভাবকরা সোমবার ইলিনয় এবং ক্যালিফোর্নিয়ার ফেডারেল আদালতে প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বলের কিডস ক্রেস্ট টুথপেস্ট এবং কোলগেটের নামে, টমস অফ মেইন এবং হ্যালো ব্র্যান্ডের নামে বিক্রি হওয়া বেশ কয়েকটি পণ্যের বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করেছেন৷

অন্যান্য চ্যালেঞ্জযুক্ত পণ্যগুলির মধ্যে রয়েছে পেরিগোর ফায়ারফ্লাই অ্যান্টি-ক্যাভিটি রিন্স এবং সানোফির কিডস রিন্স।

প্রস্তাবিত ক্লাস অ্যাকশনগুলি মার্কিন স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রকদের সতর্কতা উদ্ধৃত করে যে ফ্লোরাইড-ভিত্তিক টুথপেস্ট এবং রিন্স যথাক্রমে 2 এবং 6 বছরের কম বয়সী শিশুদের দ্বারা ব্যবহার করা যাবে না এবং টুথপেস্টগুলি 6 বছরের কম বয়সী শিশুদের নাগালের বাইরে রাখা হবে।

তারা আরও বলে যে পণ্যগুলি “ক্যান্ডি-এর মতো” হিসাবে উজ্জ্বল রঙ, কার্টুন চিত্র এবং গ্রুভি গ্রেপ এবং সিলি স্ট্রবেরির মতো স্বাদ সহ বাজারজাত করা হয়। একটি কিডস ক্রেস্ট পণ্যের রঙ শিশুদের ব্রাশ হিসাবে নীল থেকে গোলাপীতে পরিবর্তিত দেখানো হয়েছে।

ফ্লোরাইড দাঁতে টপিক্যালি প্রয়োগ করা হলে গহ্বর প্রতিরোধে সাহায্য করে, কিন্তু যখন তা খাওয়া হয় তখন তা ছোট বাচ্চাদের জন্য “উল্লেখযোগ্য” ঝুঁকি তৈরি করতে পারে এবং এমনকি মারা যেতে পারে, মামলা অনুসারে।

প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বল, কোলগেট, পেরিগো এবং সানোফি অবিলম্বে মন্তব্যের অনুরোধে সাড়া দেয়নি।

মামলা, যা ক্ষতিপূরণ এবং শাস্তিমূলক ক্ষতি সহ বিভিন্ন ক্ষতিপূরণ চায়, বিভিন্ন ভোক্তা সুরক্ষা আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ করে।

বাবা-মায়ের প্রতিনিধিত্বকারী সিরি অ্যান্ড গ্লিমস্ট্যাডের আইনজীবীরা মঙ্গলবার মন্তব্যের জন্য অবিলম্বে উপলব্ধ ছিলেন না।

ফ্লোরাইড এবং মানব স্বাস্থ্যের মধ্যে সম্পর্ক দীর্ঘদিন ধরে বিতর্কিত হয়েছে।

গত সপ্তাহে জামা পেডিয়াট্রিক্স জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় শিশুদের আইকিউ স্কোর কম হওয়ার সাথে উচ্চতর ফ্লোরাইড এক্সপোজার যুক্ত করা হয়েছে।

রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়র, যিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট-নির্বাচিত ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্বাস্থ্য ও মানবসেবা সচিব হওয়ার জন্য বাছাই করেছেন, তিনি ফ্লোরাইডের নিরাপত্তা এবং পাবলিক ওয়াটার সিস্টেমে ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

ইলিনয় মামলাগুলি হল গিবসন এট আল বনাম পেরিগো কো, গুররোলা এট আল বনাম প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বল কো, হার্ডেন এট আল বনাম কোলগেট-পামোলিভ কো, এবং গুরোলা এট আল বনাম চ্যাটেম ইনক, ইউএস ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট, ইলিনয়ের উত্তর জেলা, নং 25- 00348, 25-00358, 25-00362 এবং 25-00366।

ক্যালিফোর্নিয়ার মামলাগুলি হল Verbish et al v Colgate-Palmolive Co, US জেলা আদালত, ক্যালিফোর্নিয়া উত্তর জেলা, নং 25-00426; এবং মিলার এট আল বনাম হ্যালো প্রোডাক্টস এলএলসি, ইউএস ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট, ক্যালিফোর্নিয়ার সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট, নং 25-00071।



(নিউ ইয়র্কে জোনাথন স্টেম্পেল দ্বারা রিপোর্টিং; মার্ক পোর্টার দ্বারা সম্পাদনা)