ক্র্যাকার ব্যারেল মেজর রিব্র্যান্ডে রেস্তোঁরা চেইনের জন্য নতুন লোগো ডিজাইন উন্মোচন করে

ক্র্যাকার ব্যারেল মঙ্গলবার তার নতুন লোগোটি আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, লোকটিকে একটি ব্যারেলের উপর বিশ্রামে সরিয়ে এবং কেবল দক্ষিণ-স্টাইলের আরামদায়ক খাবারের জন্য রেস্তোঁরাটির নাম রেখে।

নতুন ডিজাইনটি 48 বছরের মধ্যে প্রথমবার চিহ্নিত করেছে যে লোগোতে কেবল পাঠ্য রয়েছে।

ওল্ড কান্ট্রি স্টোরটি 1969 সালে 1977 সালে ব্যারেলের বিরুদ্ধে বসে থাকা ব্যক্তির আইকনিক চিত্র যুক্ত করার আগে কেবল একটি পাঠ্য-লোগো দিয়ে খোলা হয়েছিল।

ক্র্যাকার ব্যারেল বলেছিলেন যে নতুন লোগো “এখন আইকনিক ব্যারেল আকৃতি এবং শব্দ চিহ্নের সাথে আরও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যা এগুলি শুরু করেছিল।”

ক্র্যাকার ব্যারেল এক্সিকিউটিভ জোর দিয়ে বলেছেন যে রেস্তোঁরাগুলির পুনর্নির্মাণগুলি হ’ল ‘অতিথিরা কী চেয়েছিলেন’

নতুন ডিজাইনটি 48 বছরের মধ্যে প্রথমবার চিহ্নিত করেছে যে লোগোতে কেবল পাঠ্য রয়েছে। (ক্র্যাকার ব্যারেল)

“ক্র্যাকার ব্যারেলের স্বাক্ষর সোনার এবং বাদামী সুরগুলিতে নোঙ্গর করা, আপডেট হওয়া ভিজ্যুয়ালগুলি ব্র্যান্ডের লোগোর পঞ্চম বিবর্তন সহ মেনু এবং বিপণন জামানত জুড়ে উপস্থিত হবে, যা এখন আইকনিক ব্যারেল আকৃতি এবং শব্দ চিহ্নের সাথে আরও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যা এটি শুরু করেছিল,” সংস্থাটি তার ঘোষণায় বলেছে।

ব্র্যান্ডটি আরও বলেছে যে “ফার্ম ফ্রেশ স্ক্র্যাম্বলড ডিম এবং বাটার মিল্ক বিস্কুট” এর মতো জনপ্রিয় মেনু আইটেমগুলি এমনকি “একটি রিফ্রেশ রঙের প্যালেটের বর্ণের বর্ণের” পিছনে অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করেছিল।

নতুন লোগোটি তার “অল মোর” প্রচারের অংশ হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল যার মধ্যে নতুন মেনু অফার এবং দেশের সংগীত সংগীতশিল্পী জর্ডান ডেভিসের সাথে একটি সহযোগিতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যিনি এই সংস্থার জন্য একটি নতুন বাণিজ্যিক অভিনয় করেছিলেন।

“ক্র্যাকার ব্যারেল সবসময় আমার কাছে বাড়ির মতো অনুভব করেছেন,” ডেভিস ঘোষণায় বলেছিলেন। “এটিই যেখানে খাবারটি ঠিক ডানদিকে আঘাত করে, লোকেরা আপনাকে পরিবারের মতো আচরণ করে এবং গতি আপনাকে ধীর করে দেয় এবং একটি শ্বাস নিতে দেয় That’s এটাই আমি আমার সংগীতকেও আনার চেষ্টা করি; সত্যিকারের মুহুর্তগুলি যা ভাল লাগে এবং মানুষকে একত্রিত করে। আমি এই পরবর্তী অধ্যায়ের অংশ হতে পেরে গর্বিত এবং ক্র্যাকার ব্যারেলকে এতকে বিশেষ করে তোলে যা উদযাপন করতে” “

ক্র্যাকার ব্যারেল বলেছিলেন যে নতুন লোগো “এখন আইকনিক ব্যারেল আকৃতি এবং শব্দ চিহ্নের সাথে আরও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যা এগুলি শুরু করেছিল।” (ইস্টক)

সংস্থাটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গ্রাহকদের দেশব্যাপী প্রায় 660 টি স্থানে 23 এবং 24 আগস্ট যে কোনও ক্রয়ের সাথে প্রশংসামূলক ক্লাসিক পক্ষও সরবরাহ করছে।

ক্র্যাকার ব্যারেলের চিফ বিপণন কর্মকর্তা সারা মুর বলেছেন, “আমরা দেশীয় আতিথেয়তার মঙ্গলভাবকে বিশ্বাস করি, এমন একটি মনোভাব যা আমাদের সর্বদা সংজ্ঞায়িত করেছে।” “আমাদের গল্পটি পরিবর্তিত হয়নি। আমাদের মূল্যবোধগুলি পরিবর্তিত হয়নি। ‘আরও অনেক কিছু’ দিয়ে আমরা এই শরত্কালে আমাদের অতিথিদের কাছে তাজা শক্তি, চিন্তাশীল কারুশিল্প এবং আন্তরিক আতিথেয়তা আনার সময় আমাদের উত্তরাধিকারকে সম্মান করছি।”

ফক্স নিউজ ডিজিটাল অতিরিক্ত মন্তব্যের জন্য সংস্থার কাছে পৌঁছেছে।

নতুন ডিজাইনটি ক্র্যাকার ব্যারেলের আধুনিক পরিবর্তনের সর্বশেষতম দিক।

ক্র্যাকার ব্যারেল গ্রাহকদের ‘ঘৃণা’ রেস্তোঁরা চেইনের ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়া ভিডিওগুলিতে নতুন চেহারা

নতুন লোগোটি তার “আরও বেশি” প্রচারের অংশ হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল। (ইস্টক)

গত বছর, সংস্থাটি তার অভ্যন্তরগুলির প্রাচীন দক্ষিণের অনুভূতিটি একটি উজ্জ্বল আধুনিক ভিবে আপডেট করেছে।

মুর এই বছরের শুরুর দিকে ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিলেন যে টেনেসি ভিত্তিক রেস্তোঁরা চেইন “বিভিন্ন স্তরের পুনর্নির্মাণ” পরীক্ষা করে আসছে।

“আমরা আমাদের স্টোরগুলিকে ইতিমধ্যে আরও উজ্জ্বল এবং আরও স্বাগত বোধ করার লক্ষ্য সম্পর্কে আমাদের লক্ষ্য সম্পর্কে খুব স্বচ্ছ হয়েছি, সেই দেশের আতিথেয়তা এবং আকর্ষণ বজায় রাখার সময়, আমরা পরিচিত,” মুর সেই সময় বলেছিলেন।

