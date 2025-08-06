ক্লাইচেভস্কি আগ্নেয়গিরিতে বাঁধের ধ্বংস পর্যটক এবং অবকাঠামোগত একটি বিপদ তৈরি করেছিল
ক্লাইচেভস্কি আগ্নেয়গিরির অঞ্চলে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল – নদীর দুটি হাতের মধ্যে জলের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে ২০২৩ সালে নির্মিত একটি বাঁধ ধ্বংস করা হয়েছিল। এটি রাশিয়ান একাডেমি অফ সায়েন্সেসের সুদূর পূর্ব বিভাগের আগ্নেয়গিরির ইনস্টিটিউট এবং সিসমোলজির বিশেষজ্ঞদের দ্বারা রিপোর্ট করা হয়েছিল।
বাঁধের ক্ষতির ফলস্বরূপ, জল এখন উভয় চ্যানেলের মাধ্যমে অবাধে প্রবাহিত হয়, যা বন্যার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে। ৩০ জুলাই ভূমিকম্পের পরে আগ্নেয়গিরির সক্রিয়করণের ফলে ল্যাভেজ স্ট্রিমটি বোগদানোভিচ হিমবাহের দিকে এগিয়ে যায়। বরফ গলে যাওয়া বড় পরিমাণে জলের নির্গমন ঘটায় যা বিপজ্জনক মুডকামেনিক স্ট্রিম তৈরি করে।
যদি এই প্রবাহগুলি ঘটে থাকে তবে 153 থেকে 187 কিলোমিটার পর্যন্ত সাইটে মিল্কোভো-ইউএস-কমচ্যাটস্ক হাইওয়ে ক্ষয়ের হুমকি রয়েছে। তদ্ব্যতীত, টলবাচিন উপত্যকায় পর্যটকদের উপর বিপদ ঝুলানো। স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলি সতর্কতার সাথে বায়ুমণ্ডলের আপডেটগুলি যত্ন সহকারে পর্যবেক্ষণ করার আহ্বান জানায়।
মনে রাখবেন যে অ্যাভাচিনস্কি উপসাগরে ভূমিকম্পের পরে সুনামির হুমকি ঘোষণা করা হয়েছিল এবং কিন্ডারগার্টেনের বিল্ডিংটি পেট্রোপাভ্লোভস্ক-কামচ্যাটস্কিতে আংশিকভাবে ধ্বংস করা হয়েছিল। ভূমিকম্পবিদরা এই অঞ্চলের পরিস্থিতি সাবধানতার সাথে পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন।
সাবস্ক্রাইব করুন সর্বাধিক এমকে এ। তাঁর সাথে আপনি সর্বদা সর্বশেষ ঘটনা সম্পর্কে সচেতন থাকবেন।