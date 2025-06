ক্লাউডফ্লেয়ারের এআই-কোডেড ওআউথ লাইব্রেরি-নীল ম্যাডেন

আমি আজ একবার দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি ক্লাউডফ্লেয়ারের নতুন ওআউথ সরবরাহকারী গ্রন্থাগারযা তারা স্পষ্টতই নৃতাত্ত্বিক ক্লড এলএলএম দিয়ে প্রায় সম্পূর্ণ কোড করেছে:

আমি সম্প্রতি নিজেই এই ধরণের এলএলএম-সহায়তায় “এজেন্ট” কোডিং একটি ন্যায্য পরিমাণ করেছি। আমিও ওউথের একজন বিশেষজ্ঞ, লিখেছি কর্মে এপিআই সুরক্ষাবছরের পর বছর ধরে আইইটিএফ -তে ওআউথ ওয়ার্কিং গ্রুপে ছিল এবং এর আগে প্রযুক্তি নেতৃত্ব এবং তারপরে সুরক্ষা স্থপতি ছিল নেতৃস্থানীয় ওআউথ সরবরাহকারী। (আমার থেকে এআইতে পিএইচডিও রয়েছে বুদ্ধিমান এজেন্ট গ্রুপতবে এটি বর্তমান মেশিন লার্নিং ক্রেজের পূর্বাভাস দেয়)। সুতরাং এটি কী উত্পাদিত হয়েছিল তা দেখতে আমি আগ্রহী ছিলাম, তাই আজ কিছু সভায় বসে আমি একবার দেখে নিয়েছিলাম। দাবি অস্বীকার: আমি কেবল একটি সংক্ষিপ্ত চেহারা পেয়েছি এবং কয়েকটি বাগ উত্থাপন করেছি, এটি একটি সম্পূর্ণ পর্যালোচনা দেওয়া হয়নি।

প্রাথমিকভাবে, আমি কোড দ্বারা মোটামুটি মুগ্ধ হয়েছিল। কোডটি সমস্ত একটি ফাইলে রয়েছে, যা এলএলএম কোডিং থেকে আমার অভিজ্ঞতা থেকে সাধারণ, তবে এটি এলএলএমএস একটি কোডবেস এবং কিছু প্রকৃত শ্রেণি এবং উচ্চ-স্তরের সংস্থা ছিটিয়ে দিতে পছন্দ করে এমন অনেক অকেজো মন্তব্য ছাড়াই মোটামুটিভাবে কাঠামোগত।

কিছু পরীক্ষা রয়েছে, এবং সেগুলি ঠিক আছে, তবে আমি সমালোচনামূলক প্রমাণের পরিষেবার জন্য যা আশা করব তার জন্য তারা ভীষণভাবে অপর্যাপ্ত। প্রত্যেকটি অবশ্যই পরীক্ষা করা উচিত এবং অবশ্যই স্পেসের মধ্যে থাকা উচিত নয়, এটি যতটা অপব্যবহারের ক্ষেত্রে আপনি ভাবতে পারেন তার উল্লেখ না করা, তবে এর কোনওটিই আমি যা দেখতে পাচ্ছি তা থেকে এখানে নেই: কেবল বেসিক কার্যকারিতা পরীক্ষা। (কোডটি সম্পর্কে একটি অভিশাপ চেহারা থেকে, আমি বলতে পারি যে সম্ভবত বেশ কয়েকটি অনুপস্থিত অবশ্যই চেক রয়েছে, বিশেষত বৈধকরণ পরামিতিগুলির আশেপাশে, যা বর্তমান বাস্তবায়নে বেশ হালকা)।

আমার জন্য প্রথম যে জিনিসটি আটকে ছিল তা হ’ল আমি “ইওলো কর্স” বলতে পছন্দ করি এবং এটি দেখতে অস্বাভাবিক কিছু নয়: কর্স শিরোনামগুলি সেট করা যা কার্যকরভাবে একই উত্স নীতিটি প্রায় সম্পূর্ণরূপে সমস্ত উত্সের জন্য অক্ষম করে:

private addCorsHeaders(response: Response, request: Request): Response { // Get the Origin header from the request const origin = request.headers.get('Origin'); // If there's no Origin header, return the original response if (!origin) { return response; } // Create a new response that copies all properties from the original response // This makes the response mutable so we can modify its headers const newResponse = new Response(response.body, response); // Add CORS headers newResponse.headers.set('Access-Control-Allow-Origin', origin); newResponse.headers.set('Access-Control-Allow-Methods', '*'); // Include Authorization explicitly since it's not included in * for security reasons newResponse.headers.set('Access-Control-Allow-Headers', 'Authorization, *'); newResponse.headers.set('Access-Control-Max-Age', '86400'); // 24 hours return newResponse; }