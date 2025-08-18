ক্লাবের বাসগুলির ক্লো ব্রেটগুলি অসম্ভব: আবহাওয়া বিশ্লেষকরা

আবহাওয়া বিশ্লেষক জাওয়াদ মেমন বলেছেন যে মেঘ বিস্ফোরণ এবং স্বর্গীয় বজ্রপাতের পূর্বাভাস দেওয়া অসম্ভব, যা কিছুটা হলেও পূর্বাভাস দেওয়া যেতে পারে।
জিও নিউজ প্রোগ্রাম জিও পাকিস্তানের সাথে কথা বলে তিনি বলেছিলেন যে দেশের বেশিরভাগ অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলি অনুভূত হচ্ছে।
জাওয়াদ মেমন বলেছেন যে ২০২২ সালে তীব্র বর্ষার বৃষ্টিপাতের বৃষ্টি শুরু হয়েছিল, বৃষ্টি, শীত এবং গ্রীষ্মের তীব্রতার সাথে প্রতিটি উত্তীর্ণ বছর বাড়ছে।
তিনি বলেছিলেন যে গিলগিট এবং কাশ্মীর অঞ্চলে তাপমাত্রা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাচ্ছে। বনগুলি অপসারণ করা হচ্ছে সেভাবে গণনাগুলি একইভাবে করা দরকার।