ক্লারা টাওসন নাওমি ওসাকার সাথে কানাডিয়ান ওপেন সেমিফাইনাল স্থাপনের জন্য ম্যাডিসন কীগুলিকে পরাজিত করেছেন

টাউসন সেমিফাইনালে চারবারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম চ্যাম্পিয়ন নাওমি ওসাকার মুখোমুখি হবেন, জাপানের তারকা তার ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো কানাডার ওপেনের শেষ চারটি পৌঁছানোর পরে।
ওসাকা ইউক্রেনীয় এলিনা স্বিতোলিনাকে কোয়ার্টার ফাইনালে 6-2 6-2 পরাজিত করে 2022 সালের পর থেকে তার প্রথম ডাব্লুটিএ 1000 সেমিফাইনালে পৌঁছেছে।
স্বিতোলিনা বলেছিলেন যে তার পরাজয়ের পরে তিনি মৃত্যুর হুমকি পেয়েছিলেন এবং যারা ম্যাচে বাজি রেখেছিলেন তাদের “লজ্জাজনক” আচরণকে দায়ী করেছিলেন।
30 বছর বয়সী এই ইনস্টাগ্রামের গল্পে লিখেছিলেন, “আমি একজন অ্যাথলিটের আগে আমি একজন মা,”
“আপনি যেভাবে মহিলাদের সাথে – মায়েদের সাথে কথা বলছেন তা লজ্জাজনক your যদি আপনার মায়েরা আপনার বার্তাগুলি দেখে থাকেন তবে সেগুলি বিরক্ত হবে” “
দশম-বংশোদ্ভূত স্বিতোলিনার উপরে জয় সুরক্ষিত করতে ওসাকাকে মাত্র এক ঘন্টারও বেশি সময় প্রয়োজন।
প্রাক্তন ওয়ার্ল্ড এক নম্বর ওয়ান স্বতোলিনা একটি বিরতি ফিরে আসার পরে তার স্নায়ু ধরে রাখার আগে দু’বার ভাঙার অবিস্মরণীয় ত্রুটিগুলিকে মূলধন করেছিল।
তিনি মন্ট্রিয়ালে জয়ের সীলমোহর করার জন্য আরও দুটি ব্রেক পয়েন্ট রূপান্তর করার পরে, ওসাকা বলেছিলেন: “আমি আমার কাছে মনে করি, আমি খেলতে খুব মজা করছি এবং আমি এখানে এসে সত্যিই আনন্দিত।
“তিনি (টাউসন) সত্যিই শক্ত। আমি এই বছর অকল্যান্ডে তাকে খেলেছি এবং আমি আহত হওয়ার কারণে আমাকে অর্ধেক থামতে হয়েছিল।
টরন্টোতে পুরুষদের টুর্নামেন্টে আমেরিকান দ্বিতীয় বীজ টেলর ফ্রিটজ রাশিয়ার ষষ্ঠ বীজ আন্দ্রে রুবেলভের বিপক্ষে -3-৩ -6–6 (৪) জয়ের সাথে সেমিসে উন্নীত হন।
ফ্রিটজের পক্ষে পরবর্তী ব্যক্তি এবং চতুর্থ বীজ বেন শেল্টন, যিনি অস্ট্রেলিয়ান নবম বীজ অ্যালেক্স ডি মিনারকে -3-৩ 6-৪ গোলে পরাজিত করেছিলেন তার প্রথম ক্যারিয়ারের মাস্টার্স 1000 সেমিফাইনালে উঠেছে।