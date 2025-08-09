You are Here
ক্লারা ব্রুগাদা 26 টি উপত্যকাগুলি পরিষ্কার এবং পরিষ্কার করার জন্য historical তিহাসিক পরিকল্পনা উপস্থাপন করেছেন; এগুলি আলকালাল্ডাস ডেল সারপোনিয়েন্ট চুক্তিতে যুক্ত করা হয়েছে – এল ফিনান্সিয়েরো

দ্য মেক্সিকো সিটি সরকারের প্রধান, ক্লারা ব্রুগাডা মোলিনানদী এবং ব্যারানকাস 2025–2030 পুনরুদ্ধারের জন্য বিস্তৃত পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়েছে, যা এক হাজার হেক্টর সবুজ অঞ্চল সমতুল্য 26 টি উপত্যকার পরিষ্কার, স্যানিটেশন এবং পুনরুদ্ধারের কথা বিবেচনা করে, প্রধানত মেয়রস -ইলভারো ওব্রেগেন, লা ম্যাগডালেনা কনট্রেস এবং সিউজেটিজে -তে বিতরণ করা হয়েছে।

ব্যারানকা দে তারাঙ্গোতে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানের সময়, মেয়র আলভারো ওব্রেগন, রাজধানীর রাষ্ট্রপতি জোর দিয়েছিলেন যে এই প্রোগ্রামটি কেন্দ্রীয় সরকার, মেয়রশিপ এবং নাগরিকত্বের নির্ভরশীলতার মধ্যে সমন্বিত পদক্ষেপের সাথে এই বাস্তুতন্ত্রের উদ্ধারের জন্য মেক্সিকো সিটির ইতিহাসের বৃহত্তম হস্তক্ষেপ হবে।

তিনি বলেন, “আমরা চাই যে উপত্যকাগুলি শহরের জন্য সত্য ফুসফুস হয়ে উঠুক, আবর্জনা মুক্ত, ডাউনলোড এবং অনিয়মিত নির্মাণের জন্য,” তিনি বলেছিলেন।

কৌশলটিতে 31 ডিসেম্বর, 2025 এর আগে উপত্যকাগুলির মোট পরিষ্কার এবং প্রথম পর্যায়ে 500 হেক্টর পুনরুদ্ধার অন্তর্ভুক্ত; এটি জল স্যানিটেশন, উদ্ঘাটন, আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ, স্রাব চিকিত্সা, নাগরিক নজরদারি এবং পরিবেশ সচেতনতা প্রজন্মের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে।

ব্রুগাডা মোলিনা জোর দিয়েছিলেন যে অনেক উপত্যকাগুলি সমালোচনামূলক সমস্যার মুখোমুখি হয়, যেমন আবর্জনা জমে থাকা, বন উজাড় এবং অনিয়মিত আবাসনের নিকাশী স্রাব, যা পানিতে অনুপ্রবেশ এবং জীববৈচিত্র্য বজায় রাখার ক্ষমতাকে আরও খারাপ করে তুলেছে।

পরিকল্পনার অংশ হিসাবে, নগর সরকার, মেয়র এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে একটি সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল এবং ব্যারানকাসের অভিভাবক কর্মসূচি চালু করা হবে, যার সদস্যরা এই ক্ষেত্রগুলির ভাল ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করবেন। এছাড়াও, উপত্যকাগুলিতে দূষণ, আক্রমণ বা খারাপ অনুশীলন সম্পর্কিত নাগরিক অভিযোগ পাওয়ার জন্য একটি টেলিফোন লাইন খোলা হবে।

দায়িত্বের সংজ্ঞায়, আলভারো ওব্রেগন ১৪৩ হেক্টর সহ পাঁচটি উপত্যকার দায়িত্বে থাকবেন; কুয়াজিমালপা, পাঁচ, 50 হেক্টর সহ; লা ম্যাগডালেনা কন্ট্রেরাস, দুটি, 35 হেক্টর সহ এবং টিলালপান, একটি 22 -হেক্টর উপত্যকা।

পরিবেশ মন্ত্রক (সেডেমা) সাতটি উপত্যকা (২০৩ হেক্টর), অবিচ্ছেদ্য জল ব্যবস্থাপনার সচিবালয় (সাত), তিনটি (২০০ হেক্টর), এবং সচিবালয় ও ওয়ার্কস অ্যান্ড সার্ভিসেস (এসওবিএসই), তিনটি উপত্যকা (৩১7 হেক্টর) হস্তক্ষেপ করবে।

ব্রুগদা মোলিনা জোর দিয়েছিলেন যে পুনরুদ্ধার কেবল পরিষ্কার করা নয়, অভ্যাস এবং সম্মিলিত প্রতিশ্রুতি পরিবর্তন অর্জনের জন্য সম্প্রদায়ের সাথে একটি অবিচ্ছেদ্য সামাজিক কাজও বোঝায়।

এক্ষেত্রে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে একটি অস্থায়ী কর্মসংস্থান কর্মসূচি কার্যকর করা হবে যাতে সংলগ্ন অঞ্চলের বাসিন্দারা তীরীদের যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়।

তার অংশ হিসাবে, সেডিমার প্রধান জুলিয়া আলভারেজ আইকাজা রামরেজ বলেছিলেন যে এই ব্যারানকাস পুনরুদ্ধার পরিকল্পনাটি শহরে এখন পর্যন্ত বাস্তবায়িত সর্বাধিক উচ্চাভিলাষী কর্মসূচি, যা সামাজিক -পরিবেশগত ন্যায়বিচারের একটি কাজ যা প্রতিবেশীদের অংশগ্রহণের সাথে জড়িত এবং তরুণদের এই বাস্তুসংস্থানগুলির গার্ডগুলিতে পরিণত করার ঝুঁকিতে উদ্ধার করে।

“শহরের পশ্চিমে একটি পরিবেশগত জনপ্রিয় আন্দোলন শুরু হয়, নীচে থেকে পেরিফেরিজ এবং কেন্দ্রের দিকে, এই অঞ্চলের অভিভাবকদের এবং এটি শেষ পর্যন্ত জীবনের অভিভাবক,” তিনি বলেছিলেন।

জাভিয়ের ল্যাপেজ ক্যাসারেন, এলভারো ওব্রেগনের মেয়র, জানিয়েছেন যে, আজ অবধি, এই অঞ্চলের ১৩ টি উপত্যকার মধ্যে নয়টি হস্তক্ষেপ করেছে, এগুলির মধ্যে ১২ টি পরিবেশগত মূল্যবোধের ক্ষেত্র হিসাবে ক্যাটালগ করেছে, ২,7০০ টন বেশি শক্ত বর্জ্য অপসারণ করে যা জলের দেহকে বাধা দেয়।

ব্যারানকাস অভিভাবক কর্মসূচির অংশ হিসাবে তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন, মিক্সকোঅ্যাক নদী থেকে চার কিলোমিটারের হস্তক্ষেপ শুরু হবে, প্রায় ৮০ হেক্টর অঞ্চলে। তিনি আরও ঘোষণা করেছিলেন যে, পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য ফেডারেল অ্যাটর্নি (প্রোফেইপিএ) এর সাথে সমন্বয় করে, “ক্লিন মেয়রের কার্যালয়” হিসাবে পরিবেশগত শংসাপত্র পাওয়ার জন্য এলভারো ওব্রেগনের জন্য এই রুটটি আঁকা।

ল্যাপেজ ক্যাসারেন ব্যারানকাস পুনরুদ্ধারের জন্য চুক্তির স্বাক্ষরটি উদযাপন করেছেন, এটি এমন একটি পদক্ষেপ, “তিনি বলেছিলেন,” কেবল নদী ও উপত্যকাগুলির পরিষ্কার -পরিচ্ছন্নতা এবং যত্নকে বোঝায় না, বরং মেক্সিকো সিটিকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে অনুমান করা পরিবেশগত প্রতিশ্রুতিগুলি পূরণে শীর্ষস্থানীয় হিসাবে রাখে। ”

পরিশেষে, সরকার প্রধান ব্যারানকের অভিভাবকদের কাছে এই প্রতিবাদ নিয়েছিলেন, যাকে তিনি “আমাদের শহরের উপত্যকাগুলি যত্ন নিতে, নিরীক্ষণ, প্রচার এবং পুনরুদ্ধার করতে, পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার সাথে কাজ করতে এবং তাদের প্রতিবেশীদের সম্প্রদায়ের জন্য উপত্যকাগুলি সুরক্ষার আশেপাশে এবং সম্মিলিত কূপের জন্য উত্সাহিত ও অনুপ্রাণিত করতে” প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলেছিলেন।

