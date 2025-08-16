ক্লাসিক অ্যানিম ফ্লিক ‘অ্যাঞ্জেলস ডিম’ নভেম্বর মাসে প্রেক্ষাগৃহে হিট করে

তিনি প্রথম এনিমে ফিল্ম অভিযোজনকে হেলমেড করার আগে শেল মধ্যে ভূত, পরিচালক মামোরু ওশি সহ তার নিজস্ব মূল কাজ করেছেন, দেবদূতের ডিম। ছবিটি এই বছরের শেষের দিকে 40 বছর বয়সে পরিণত হয়েছে এবং উদযাপনের জন্য, পরিবেশক জিকেডস এটিকে প্রথমবারের মতো উত্তর আমেরিকার থিয়েটারে নিয়ে আসছে।
১৯ নভেম্বর থেকে শুরু করে, দেশজুড়ে প্রেক্ষাগৃহগুলি বড় পর্দায় মুভিটির একটি 4 কে পুনরুদ্ধার করবে। ওশি এবং চরিত্র ডিজাইনার যোশিতাকা আমানো দ্বারা নির্মিত, পোস্ট-অ্যাপোক্যালিপটিক ফিল্মে অভিনয় করেছেন একটি যুবতী একটি মেয়ে এবং একটি পাখি সম্পর্কে রহস্যজনক স্বপ্ন সহ একটি ছোট ছেলে এবং একটি ছোট ছেলে। মুভিটি উল্লেখযোগ্যভাবে ওশির প্রথম আসল কাজটি ছিল – এবং থিম রয়েছে যা তার পরবর্তী কাজগুলিতে আটকে থাকবে – এবং খুব কম কথ্য কথোপকথন রয়েছে। সেই সময়ে, শ্রোতারা বাইবেলের রূপকথার এবং অর্থের কারণে এটির সাথে পুরোপুরি সংযোগ স্থাপন করেনি, তবে এটি সময়ের সাথে সাথে অনুমানের সাথে বেড়েছে। এই গত মে মাসে এটি 2025 কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রদর্শিত হয়েছিল।
https://www.youtube.com/watch?v=4x9LM3ATIYY
এটি থিয়েটার ছেড়ে যাওয়ার পরে, দেবদূতের ডিম এইচবিও সর্বাধিক অবতরণ করবে। এই সপ্তাহের শুরুতে, জিকেআইডিএস একটি চুক্তি ঘোষণা স্ট্রিমারের সাথে 20 টি লাইভ-অ্যাকশন এবং অ্যানিমেটেড প্রাপ্তবয়স্ক চলচ্চিত্রগুলি প্ল্যাটফর্মে আনতে শুরু করুন আপনার নাম, শিন গডজিলা, এবং নিখুঁত নীল ১ সেপ্টেম্বর। এইচবিও ম্যাক্স ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্টুডিও ঘিবলি সিনেমাগুলি রাখে এবং এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ডাব্লুবি ডিসকভারের রইস ব্যাটলম্যান বলেছেন যে এই নতুন চুক্তি “আমাদের আমাদের গ্রাহকদের কাছে প্রিমিয়াম চলচ্চিত্র সরবরাহ চালিয়ে যেতে এবং স্থানটিতে শীর্ষস্থানীয় গন্তব্য হিসাবে এইচবিও ম্যাক্সের অবস্থানকে দৃ ify ় করে তোলে।”
পরে এইচবিও সর্বোচ্চ হিট শিরোনাম অন্তর্ভুক্ত গ্রীষ্মের যুদ্ধ, নেকড়ে শিশুরা, এবং যে মেয়েটি সময় দিয়ে লাফিয়ে উঠেছে।
