ক্লাসিক টিভি ক্লাসিক তারকাদের সাথে ভরা

আমি ইদানীং এক টন পুরানো টিভি শো দেখছি। কলম্বো, কুইন্সি এবং চিপস। মূলত, ’70 এর দশকের একটি গুচ্ছ। এই শোগুলিতে অতিথি তারকা হিসাবে কত তারা উপস্থিত হয়েছিল তা আমাকে সর্বদা অবাক করে দেয়। প্রতিটি পর্ব জ্যাম-প্যাকড বলে মনে হয়েছিল। এটি এমন কিছু যা আপনি এই দিনগুলির বেশিরভাগ অংশ দেখতে পাচ্ছেন না, অবশ্যই, এপিসোডিক টিভি মূলত এখন বিলুপ্ত। আমি সত্যিই শোয়ের এই স্টাইলগুলি মিস করি। এখন এটি সমস্ত একটি বড় গল্পের চাপটি 10 টি পর্ব জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে, যেখানে প্রতিটি মরসুমে এর মধ্যে দুটি বা 3 বছরের বিরতি থাকে। আমি সত্যিই 22-পর্বের মরসুমগুলি মিস করি যেখানে পরের মরসুমটি বর্তমান মৌসুমটি টিভিতে প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথেই উত্পাদন হয়। মঞ্জুর, প্রতিবার এবং আপনি একটি ফিলার পর্ব পান, তবে এই শোগুলির বেশিরভাগের জন্য আপনার কাছে কিছু দুর্দান্ত গল্প এবং অভিনয় ছিল।
