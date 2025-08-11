ক্লিন্ট ইস্টউডের পরিচালনা শৈলীতে অস্কারজয়ী অভিনেত্রী বিভ্রান্ত ছিল

“অ্যাকশনের পরিবর্তে” আপনার নিজের সময়ে “বলার পাশাপাশি ডেনচ বলেছিলেন, ইস্টউড” কাট “এর পরিবর্তে” স্টপ “বলবেন। এটি একটি ছোট জিনিস, তবে এটি একজন কর্মী অভিনেতার পক্ষে লক্ষণীয়। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে ইস্টউডের “শ্যুট অ্যান্ড মুভ অন” পদ্ধতিরও কিছুটা হতবাক ছিল। তিনি একটি দৃশ্য ফিল্ম করতেন, এবং ডেনচ এক সেকেন্ডের জন্য প্রস্তুত হত। “এবং তারপরে আপনি ঠিক বলবেন, এবং আবার এটি করার জন্য প্রস্তুত হোন,” তিনি বলেছিলেন। “না, না, না, আপনি আবার এটি করেন নি, আপনি কেবল এটিই পেয়েছেন।” ইস্টউড তার চলচ্চিত্রগুলি সময়মতো এবং বাজেটের অধীনে আনার জন্য পরিচিত কারণ রয়েছে। “(তিনি) নিয়ে গণ্ডগোল করেন না,” তিনি বলেছিলেন। “আপনি নয়টি থেকে শুরু করুন, এবং আপনি সাড়ে চারটায় শেষ করেছেন It’s এটি স্বর্গ!”
এমনকি তিনি লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিওর সাথে একটি পিকআপের দৃশ্যের শুটিংয়ের কথা স্মরণ করেছিলেন এবং তিনি জানতে পেরেছিলেন যে ইস্টউড এমনকি মনোযোগ দিচ্ছিলেন না এমন সময়ে ইস্টউড তার প্রয়োজনীয় ফুটেজটি গুলি করেছিলেন। তার কথায়:
“ডিক্যাপ্রিও এবং আমি এমন একটি দৃশ্য করেছি যেখানে আমি আমার সামনে কিছু কাগজপত্র এবং জিনিস নিয়ে বিছানায় ছিলাম, কোনও কথোপকথন বা কিছুই নেই … তাই তিনি এখানে বসেছিলেন, এবং আমরা কথা বলছিলাম এবং সমস্ত কিছু নিয়ে কথা বলছিলাম। তারপরে আমি বলেছিলাম, ‘আমরা কি এই দৃশ্যটি করতে যাচ্ছি?’ এবং লিও বলল, ‘সে তা করেছে!’ এটাই ছিল, তিনি সেখানে বসে থাকাকালীন তিনি এটি করতেন। ‘
নির্দিষ্ট পরিচালক কীভাবে পারফেকশনিস্ট বা প্রাইমা ডোনাস যাদের নির্যাতনের দিক থেকে সমস্ত কিছু সঠিক হওয়া প্রয়োজন সে সম্পর্কে এতগুলি গল্প শোনার পরে, এমন কোনও পরিচালকের গল্প শুনতে সতেজ হতে পারে যিনি দ্রুত, নিরাপদে, নিঃশব্দে এবং আকস্মিকভাবে সবকিছু করেন। ডেনচ স্পষ্টতই তার পদ্ধতির পছন্দ করেছেন, সাত-সাড়ে সাত ঘন্টা শিফটের পরে ঘড়ির বাইরে যেতে পেরে খুশি।
“জে। এডগার” ইস্টউডের ফিল্মোগ্রাফিতে কোনও স্ট্যান্ডআউট ফিল্ম নয়, তবে তিনি বিলাপ করতে থামেন নি। প্রকৃতপক্ষে, মাত্র কয়েক বছর পরে, ২০১৪ সালে, তিনি সংগীত “জার্সি বয়েজ” এবং তার অপ্রত্যাশিত অতি-হিট “আমেরিকান স্নাইপার উভয়কেই তৈরি করেছিলেন So তাই স্পষ্টতই, ঠিক যেমন তিনি যখন কোনও সিনেমা করেন, ইস্টউড কেবল জিনিসটি শ্যুট করে এগিয়ে যান।