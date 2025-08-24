ক্লিন্ট ইস্টউড কীভাবে জিন হ্যাকম্যানকে অপ্রয়োজনীয় অভিনয় করতে রাজি করেছিলেন

আমরা ক্লিন্ট ইস্টউডের 1992 এর মাস্টারপিস, “আনফর্গিভেন” সম্পর্কে লিখেছি কারণ আপনি কখনও কখনও তৈরি সেরা পশ্চিমাদের একজন সম্পর্কে যথেষ্ট কথা বলতে পারবেন না। যে কেউ ওয়েস্টার্নে অভিনয় করে তাঁর কেরিয়ার শুরু করেছিলেন, ইস্টউড যথেষ্ট পরিমাণে ব্যালসি ছিলেন যে এই চলচ্চিত্রের মধ্যে তিনি প্রতিটি একক গল্পের বীট এবং চরিত্রের ট্রপকে ডিকনস্ট্রাক্ট করেছিলেন এমন একটি জেনারকে একটি অনুমিত বিদায় হিসাবে তৈরি করার জন্য এটি যথেষ্ট ছিল। “আনফর্গিভেন” কোনও সাধারণ জেনার টুকরো নয় এবং ইস্টউড তাত্ক্ষণিকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন যে, ডেভিড ওয়েব পিপলসের স্ক্রিপ্টটি পড়ার পরে অভিনেতা এবং পরিচালক উভয়ই।
“আনফর্গিভেন” -তে কোনও সত্যিকারের নায়ক নেই। ত্রুটিগুলি, পাপ, আফসোস এবং শক্তিযুক্ত ব্যক্তিরা তাদের প্রাপ্য চেয়ে বেশি। এই ছবিতে এভিলের অনেক মুখ রয়েছে এবং কখনও কখনও দাড়িগুলির নীচে লুকানো কুরুচিপূর্ণ, ভয়ঙ্কর এবং কঠোর দৃশ্য এবং দাগ বলা আপনার পক্ষে সত্যই উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়। এটি শেরিফ লিটল বিল ড্যাজেট (জিন হ্যাকম্যান) এর ক্লিন-শেভেন, স্মার্কিং এবং অত্যধিক আত্মবিশ্বাসী প্রোফাইল যা আপনাকে প্রতিবার নগরবাসীর উপর তার কর্তৃত্ব ব্যবহার করে এবং বিগ হুইস্কি দ্বারা থামানো দর্শকদের উপর যে জায়গাটি তিনি দৃ firm ় হাতে নিয়ে যান, তার উপর তিনি তার কর্তৃত্বকে কাজে লাগান।
ইস্টউড জানতেন যে গল্পটির জন্য খলনায়ক ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, এবং হ্যাকম্যান প্রাথমিকভাবে এটিকে প্রত্যাখ্যান করার পরেও তিনি অভিনেতাকে বোঝাতে চাপ দিয়েছিলেন যে এই অংশটি হ্যাকম্যানের সময় এবং প্রচেষ্টার জন্য সত্যই আলাদা এবং যোগ্য।
সহিংসতার বিরুদ্ধে একটি বিবৃতি দেওয়া হ’ল হ্যাকম্যানকে অযোগ্যতা হিসাবে উপস্থিত হতে রাজি করিয়েছেন
হলিউডে তাঁর কিংবদন্তি এবং সম্মানিত মর্যাদা দেওয়া, ইস্টউড খুব সহজেই অন্য একজনকে ছোট বিল খেলতে খুঁজে পেতে পারতেন। তবে তিনি হ্যাকম্যানকে একরকম বা অন্যভাবে পাওয়ার বিষয়ে অবিচল ছিলেন (এবং এই বিষয়টি যে দু’জন কখনও একসাথে কাজ করেনি যতক্ষণ না এই বিষয়টি কোনও কারণ হতে পারে) কারণ তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে হ্যাকম্যান তার অসাধারণ প্রতিভা দেখে দুর্দান্ত কাজ করার চেয়ে আরও বেশি কিছু করবেন। আমেরিকান ফিল্ম ইনস্টিটিউটকে দেওয়া একটি সাক্ষাত্কারেইস্টউড কীভাবে তিনি হ্যাকম্যানকে পুনর্বিবেচনা করতে পেরেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত “আন্ডারজিভেন” -তে চরিত্রটি চিত্রিত করেছেন সে সম্পর্কে কথা বলেছেন:
“আমি এটি জিন হ্যাকম্যানের কাছে জমা দিয়েছি, এবং জিনকে আমি বহু বছর ধরে জানতাম, তবে আমরা কখনই একসাথে কাজ করি নি। তিনি তখন মেজাজে ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘আমি আর কোনও হিংস্র ছবি করতে চাই না, আমি এতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমি তাদের অনেকের সাথে জড়িত ছিলাম, আমি সত্যিই এতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।” এবং আমি বলেছিলাম, ‘আপনি জানেন, আমি ঠিক জানি আপনি কোথা থেকে এসেছেন। তবে এটি আবার পড়ুন, কারণ আমি মনে করি আমরা যদি এই অধিকারটি করি তবে আমরা সহিংসতা ও হত্যার বিরুদ্ধে একটি দুর্দান্ত বক্তব্য দিতে পারি। অবশ্যই, এটি সমস্ত কার্যকর করা। আপনি এটি সঠিকভাবে সম্পাদন করতে হবে অন্যথায় কিছুই তখন কিছুই বোঝায় না ” সুতরাং তিনি এটা করেছেন। তিনি এটি পুনরায় পড়ুন, তিনি ফিরে এসে বললেন, ‘হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমি এটি করব’ ‘
অবশ্যই, এখন আমরা জানি যে তিনি এটি করার জন্য নিখুঁত লোক ছিলেন – স্বর্গে তৈরি একটি ম্যাচ। তাঁর দুটি অস্কারের মধ্যে (যা প্রতিবার আমি এটি লেখার সময় স্বীকৃতি জানাতে হতবাক বোধ করেন), দ্বিতীয়টি 1993 সালে লিটল বিলের জন্য এসেছিল, এমন একটি চরিত্র যা সর্বকালের সেরা পশ্চিমা ভিলেনদের প্যানথিয়নে স্থান অর্জন করেছে।